Das „Völkerrecht“ zwischen Realität und Illusion Wünsche wie die Wolken sind

07. Februar 2020

Es ist nicht gottgegeben, aber praktisch

von Gérard Bökenkamp

Sprache ist mächtig und prägt das Denken. Auch viele politische Einstellungen und Wahrnehmungen, die wir für selbstverständlich halten, beruhen tatsächlich auf den Besonderheiten unserer Sprache. Im Deutschen sprechen wir zum Beispiel vom „Völkerrecht“. Im englischsprachigen Raum verwendet man hingegen den Begriff „international law“. Die Franzosen sprechen vom „droit internationale“. Der deutsche Begriff „Volk“ lässt sich nur schwer in andere Sprachen übersetzen. „Nation“, „people“ „folk“ sind einfach nicht bedeutungsgleich mit dem deutschen Wort „Volk“, bei dem immer ein Gefühl von Monumentalität und Romantik mitschwingt und die Vorstellung einer gottgegebenen, natürlichen Ordnung.

Dass die deutsche Sprache für das internationale Recht das Wort „Völkerrecht“ gefunden hat, ist für die politische Wahrnehmung von großer Bedeutung. Der Vorwurf, gegen „Völkerrecht“ zu verstoßen, klingt dramatisch. Wem dieser gemacht wird, der steht im Ruf, ein moralisches Verbrechen an den Völkern begangen zu haben. Dagegen klingt der Vorwurf, gegen „internationales Recht“ verstoßen zu haben, als habe man gerade seine Steuern nicht bezahlt und warte auf seinen Anwalt. Der Begriff des „internationalen Rechts“ ist dabei realistischer und ermöglicht einen pragmatischeren Umgang als der emotional und moralisch hoch aufgeladene deutsche Begriff „Völkerrecht“.

Das Völkerrecht wird nicht von Völkern gemacht

Der Begriff „Völkerrecht“ ist im Grunde ein Etikettenschwindel, ebenso wie der Begriff „Volksdemokratie“, „Sozialstaat“ oder „humanitäre Intervention“. All diese Begriffe haben gemein, dass sie eine idealistische Note besitzen, die mit der Realität dessen, was der Begriff beschreibt, wenig zu tun hat. Denn „internationales Recht“ wird nicht von „Völkern“ gemacht, sondern von Regierungen und in unserer Zeit verstärkt von transnationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen, der EU, Gerichtshöfen und Schiedsgerichten, also von Organisationen, die selbst nicht gerade im Ruf stehen, die Moral für sich gepachtet zu haben.

Das traditionelle handelnde Subjekt des Völkerrechts ist der „Staat“, der im Idealfall souverän sein Territorium verwaltet und mit anderen Staaten Verträge schließt, vertreten durch seine Regierung. Wer einmal einen Globus zur Hand nimmt und die Grenzlinien der heutigen Staaten mit den „Völkern“ abgleicht, der wird feststellen, dass Staaten in nur wenigen Fällen das Ergebnis des Selbstentscheidungsrechts der Völker sind, sondern in vielen Fällen deren Wünschen geradezu entgegengesetzt. Völkerrecht meint in der Praxis nämlich nicht das Recht der Kurden darauf, einen eigenen Staat zu gründen, sondern das Recht der Türken, eben das zu verhindern. Der Wunsch eines Volkes nach Unabhängigkeit ist in den meisten Fällen völkerrechtswidrig, die brutale Unterdrückung dieses Wunsches völkerrechtskonform.

Interessenausgleich zwischen Regierungen

Das Völkerrecht schreibt Zustände fest, die selbst wiederum nach den Kriterien eben dieses Völkerrechts in vielen Fällen völkerrechtswidrig zustande kamen. Für das Völkerrecht gilt die Macht des Faktischen. Das heißt, wenn ein bestimmter Zustand, ein Grenzverlauf, eine Staatsgründung oder eine Sezession sich durchgesetzt hat und die Anerkennung dieses neuen Zustandes mächtige Fürsprecher in der internationalen Gemeinschaft findet, wird das Völkerrecht diese Situation früher oder später anerkennen.

Es kann also am Ende völkerrechtswidrig sein, gegen einen Zustand vorzugehen, der selbst wiederum völkerrechtswidrig zustande kam. Die völkerrechtliche Anerkennung eines bestimmten Zustandes hängt davon ab, was derjenige, der diesen Zustand anerkennen soll, dafür als Gegenleistung verlangt. Völkerrecht ist nicht die Offenbarung des göttlichen Willens in der Geschichte oder Ausdruck des Willens der Völker, sondern das Ergebnis des Interessenausgleichs zwischen Regierungen und konkreter Machtverhältnisse zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt.

Der Konflikt zwischen Völkerrecht und Demokratie

Ein selten thematisiertes Problem ist der Widerspruch zwischen Völkerrecht und Demokratie, obwohl dieser ziemlich offensichtlich ist. Mit jedem völkerrechtlichen Vertrag, den eine Regierung eingeht, reduziert sie den Handlungsspielraum für künftige gewählte Regierungen und Parlamente. Die Gesetze einer Regierung können durch eine neue Regierung geändert werden, bei völkerrechtlichen Verträgen ist das viel schwieriger. Bei völkerrechtlichen Verträgen hängt das von Kündigungsklauseln ab, die nicht immer bestehen. Das heißt, eine Regierung, die für vier Jahre gewählt ist, geht Verpflichtungen ein, die wenigstens theoretisch für die Ewigkeit Gültigkeit besitzen sollen. Dass auf Zeit gewählte Repräsentanten Verpflichtungen für die Ewigkeit eingehen, wie die Bundesregierung bei den europäischen Verträgen, ist ein Widerspruch.

Je enger das Netz völkerrechtlicher Verträge und Verpflichtungen geknüpft wird, desto weniger hat der Souverän überhaupt noch zu entscheiden. Über die Politik entscheiden dann nicht mehr gewählte Parlamente, sondern Gerichtshöfe und internationale Organisationen, deren Befugnisse auf Beschlüssen beruhen, auf die die Bürger in der Regel nicht den geringsten Einfluss nehmen konnten. Völkerrechtliche Verpflichtungen ohne Austrittsklauseln und die Möglichkeit, sie wenigstens einmal in einer Generation zu revidieren, wie es die Briten gerade getan haben, sind nicht nur undemokratisch, sondern antidemokratisch. Auch hier ist die Verwendung des Wortes „Volk“ im Begriff „Völkerrecht“ irreführend.

Konflikte zwischen Völkerrecht und persönlicher Freiheit

Anders als Verträge zwischen Privatpersonen sind völkerrechtliche Verträge so gut wie immer Verträge auf Kosten Dritter, nämlich der Bürger. Wenn Regierungen im Namen des Staates, den sie vertreten, Verpflichtungen eingehen, zum Beispiel jährliche Zahlungen für bestimmte internationale Aufgaben, Bürgschaften für andere Staaten, das Entsenden von Soldaten im Krisenfall und so weiter, dann verpflichten sie damit ihre Bürger, und zwar nicht nur die lebenden, sondern auch die, die im Gültigkeitsbereich dieser Verpflichtung erst noch geboren werden. Wir alle zahlen heute für Verpflichtungen, die Staats- und Regierungschefs eingegangen sind, lange bevor wir das erste Wort sprechen konnten.

Legt man zur Bewertung das liberale Naturrecht zugrunde, wonach jeder Mensch Herr seiner selbst und seines Eigentums sein soll, dann müsste ein Großteil der völkerrechtlichen Verträge als sittenwidrig eingestuft werden. Da wir nicht in einer ethisch perfekten Welt leben und niemals leben werden, sind wir gezwungen, uns an Gesetze zu halten, denen wir selbst niemals zugestimmt haben und niemals freiwillig zustimmen würden. In dem Punkt sollte man Realist sein. Zum Realismus gehört es aber auch, diese Gesetze, denen wir gegen unseren Willen unterworfen sind, nicht noch im Übermaß zu idealisieren und zu romantisieren, wie es der deutsche Völkerrechtsdiskurs allzu oft tut.

Argument für das Völkerrecht: Es ist praktisch

Eine simple Wahrheit, die aber in Deutschland wenig Rückhalt und Verständnis findet, ist der Umstand, dass viele Dinge in der Welt nicht deshalb existieren, weil sie eine höhere philosophische Weihe, eine in sich schlüssige Letztbegründung oder metaphysische Fundierung besitzen, sondern schlicht und einfach, weil sie sich als praktisch erwiesen haben. Das gilt insbesondere für das Recht. Es ist gesagt worden, ein schlechtes Recht sei besser als gar keines. Da ist insofern etwas Wahres dran, als wir Menschen gern wissen, woran wir sind, und Planungssicherheit der Planungsunsicherheit vorziehen.

Darin liegt zum Beispiel der Vorzug von völkerrechtlich bindenden Doppelbesteuerungsabkommen. Vom Staat mit Steuern geschröpft zu werden, ist erst einmal keine schöne Sache, Doppelbesteuerungsabkommen legen aber immerhin fest, von welchem Staat ich ungeschoren geschröpft werden darf und an wen ich mich mit meiner Beschwerde wenden kann, wenn mich der „falsche Staat“ schröpfen will. Es ist praktisch, zu wissen, dass einem nur der deutsche Genosse Finanzminister die Steuerfahndung zu nachtschlafender Stunde ins Haus schicken darf und nicht noch seine Amtskollegen aus den USA, Frankreich oder Simbabwe. Es ist also von Vorteil, dass es internationale Verträge und Vereinbarungen gibt. Ihre Begründung ist eher pragmatisch als moralisch.

Warum Staaten sich an völkerrechtliche Verpflichtungen halten

Die Wirksamkeit des „Völkerrechts“ beruht darauf, dass es einerseits praktisch ist, Rechtssicherheit zu besitzen, und andererseits Nachteile drohen, wenn ein Staat sich darüber hinwegsetzt. Der zentrale Grund dafür, dass sich Regierungen an völkerrechtliche Verpflichtungen halten, ist sicher nicht in einer natürlichen Neigung von Politikern zur Rechtstreue zu suchen, sondern darin, dass sie anderenfalls damit rechnen müssen, dass sich andere Regierungen auch nicht an ihre Verpflichtungen halten. Gilt eine Regierung als unzuverlässig, wird sie es schwerer haben, mit anderen Regierungen Vereinbarungen zu treffen.

Dass die Nichtbeachtung des Völkerrechts für – sagen wir einmal – Burkina Faso drastischere Konsequenzen hat als für die USA, Russland oder China, erklärt, warum kleine Staaten in der Regel ein größeres Interesse an der Beachtung des Völkerrechts haben als Großmächte. Nun könnte man sich natürlich wünschen, dass sich Großmächte freiwillig genauso dem internationalen Recht unterwerfen wie die Schweiz und Burkina Faso. Darauf lässt sich fast schon nur poetisch antworten: „Wünsche wie die Wolken sind, Schiffen durch die stillen Räume, Wer erkennt im lauen Wind, Ob‘s Gedanken oder Träume.“ (Joseph von Eichendorff)

Die Kosten-Nutzen-Kalkulation um das Völkerrecht

Anders als die im Deutschen Idealismus fußende Rechtsphilosophie annimmt, begründet das staatliche Recht kein absolutes Gebot, das um seiner selbst willen gilt. Der Umgang mit ihm sowohl auf individueller als auch auf politischer Ebene beruht auf Kosten-Nutzen-Abwägungen. Wenn es zum Beispiel ein Gesetz gäbe, das alle Brillenträger dazu verpflichten würde, sich aus einem fünfstöckigen Haus zu stürzen, und die Zuwiderhandlung mit einer Geldstrafe von 10.000 Euro bestraft, sollten die meisten vernunftbegabten Brillenträger wohl zu dem Ergebnis kommen, dass es besser ist, die Strafe zu bezahlen, als dem staatlichen Recht zu folgen. Hierzulande wäre in diesem Fall wohl dennoch mit einer größeren Zahl beim Sturz verstorbener Brillenträger zu rechnen.

Diese nationale Besonderheit einmal beiseitegelassen, ist auch der Umgang mit dem Völkerrecht von Kosten-Nutzen-Erwägungen bestimmt. Wenn zum Beispiel ein Staat vor der Wahl steht, das Völkerrecht zu ignorieren und dafür Sanktionen und einen schlechten Ruf in Kauf zu nehmen, oder sich stattdessen an das Völkerrecht zu halten und damit die Grundlage seiner Existenz oder andere zentrale Ziele und Güter zu gefährden, wird dieser Staat sich wohl in den meisten Fällen dafür entscheiden, Völkerrecht zu brechen, oder weniger dramatisch ausgedrückt: internationales Recht zu ignorieren.

Unterschiedliche Sichtweisen auf das Recht

Für die Deutschen ist die Frage, wie absolut sie die Gültigkeit völkerrechtlicher Verpflichtungen nehmen, in absehbarer Zeit nicht nur von rechtsphilosophischer Bedeutung. Die deutsche Regierung hat die Bundesrepublik in einem völkerrechtlich bindenden Vertrag dazu verpflichtet, sich dem Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) zu unterwerfen und mit dem Geld der Steuerzahler für die Schulden der anderen Euro-Staaten zu bürgen. Sollten diese Bürgschaften jemals fällig werden, werden die Deutschen vor der Frage stehen, ob sie sich völkerrechtskonform ruinieren oder eben darauf verzichten, ihren Verpflichtungen nachzukommen.

Dazu eine kleine Anekdote zum Schluss. Ich unterhielt mich vor einigen Jahren mit einem Professor aus Frankreich darüber, warum es dort so wenige Proteste gegen den ESM gegeben hatte, schließlich würden auch die Franzosen zu einem ganz erheblichen Anteil für die Schulden der anderen Euro-Staaten aufkommen müssen, wenn die Bürgschaften fällig würden. Da lächelte er milde und ein wenig bedauernd ob meiner ganz offensichtlich naiven deutschen Sichtweise und sagte: „In Frankreich gehen wir davon aus, dass wir in einem solchen Fall einfach nicht bezahlen werden.“ Andere Völker, andere Sichtweisen auf das Recht – in diesem Sinne ist es dann tatsächlich: Völkerrecht.