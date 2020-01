Erlebnisbericht aus Usedom Das ef-Jungautorenseminar 2020

29. Januar 2020

Und warum du nächstes Jahr auch dran teilnehmen solltest

von Marc Petersen

Bildquelle: Marc Bernot/eigentümlich frei Lebhafte Gespräche: Der Autor auf dem ef-Jungautorenseminar

Als mir vorgeschlagen wurde, am Wettbewerb zum Jungautorenseminar teilzunehmen, hatte ich bereits einen Artikel bei eigentümlich frei veröffentlicht. Da ich immer danach strebe, meine Fähigkeiten auszubauen, sah ich in dem Seminar eine gute Möglichkeit, meinen Wissensschatz zu erweitern. Also fasste ich den Entschluss, schrieb einen Text und schickte ihn ab. Nach ein paar Wochen bekam ich eine Nachricht von André F. Lichtschlag. Mit gemischten Gefühlen öffnete ich sein Schreiben, nach dem Überfliegen des Inhaltes war ich sehr erleichtert und hocherfreut zugleich. Mein Beitrag hatte es in die engere Auswahl geschafft, und ich wurde nach Usedom eingeladen.

Für meinen Geschmack zu früh fuhr ich am Dienstagmorgen los. Ich weiß nicht, ob mir das Schicksal einen Streich spielen wollte, denn als ich auf einem Rastplatz in der Nähe von Hamburg eine Pause einlegte und mir die Beine vertrat, kam ich, kurz bevor ich wieder losfahren wollte, in eine Polizeikontrolle. Während der eine Bundespolizist damit beschäftigt war, mein Fahrzeug nach Betäubungsmitteln zu durchsuchen, fragte mich der andere überaus neugierige Beamte über mein Reiseziel aus. Das offenbarte ich ihm auch wahrheitsgemäß, hielt mich jedoch über meine Gründe, in weiser Voraussicht, bedeckt.

Nachmittags erschien ich dann am Veranstaltungsort in Zinnowitz. Kurz nach Anmeldung in der Unterkunft stieß ich auf André F. Lichtschlag persönlich, dieser bat mich, wie alle anderen Jungautoren auch, zu einem abendlichen Treffen. So traf ich auf die anderen Teilnehmer. Zwei davon kannte ich bereits, die anderen noch nicht, jedoch sollte sich dies recht schnell ändern. Es war eine bunt gemischte Truppe, aus der gesamten Bundesrepublik, aus Österreich und auch aus Südtirol kamen die anderen jungen Schreiber. André F. Lichtschlag gab uns einen kurzen Ausblick darauf, wie sich das Seminar gestalten sollte. Danach gingen wir zum gemütlichen Teil des Abends über. Mein Vorhaben, nicht allzu spät schlafen zu gehen, wurde allerdings an diesem wie auch an jedem anderen Abend durch die bei Freisinnigen üblichen lebhaften Gespräche vereitelt. Man tauschte sich über seine gegenseitigen Standpunkte und Erfahrungen aus, was teilweise lustige Auswüchse zeitigte, zum Beispiel wurde ich von zwei jüngeren Teilnehmer beinahe ungläubig beäugt, nachdem ich äußerte, dass ich noch Facebook benutze, was laut ihrer Aussage „voll der Boomer-Shit“ sei; eigentlich jeder, der was auf sich halte, sei nun bei Instagram vertreten.

Am nächsten Tag wachte ich neugierig, aber auch etwas verschlafen auf. Ich hatte mir meinen Wecker etwas früher gestellt, um den Morgen entspannt anzufangen. Im Speisesaal angekommen, war ich dann aber doch erstaunt, einer der Ersten zu sein. Nach einem reichhaltigen Frühstück mit Mettwurst, Zwiebeln und genügend Kaffee fühlte ich mich für den Tag gewappnet. Nach einer kurzen Einleitung begann André F. Lichtschlag mit uns, eingereichte Aufsätze zu besprechen. Er gab uns Ratschläge zu Aufbau und Schreibstil, die er sich im Laufe seiner über 20-jährigen Tätigkeit im Zeitschriftenwesen angeeignet hat.

Danach teilten wir uns in verschiedene Arbeitsgruppen auf und erarbeiteten mehrere Vorschläge, wie man zukünftig den Gedanken der Freiheit besser nach außen tragen könnte. Nach Beendigung der Gruppenarbeit führten wir über die vorgebrachten Möglichkeiten einen angeregten Meinungsaustausch. Zuletzt lauschten wir gespannt dem Vortrag des Herausgebers der Zeitschrift „Krautzone“, Florian Müller. Er schilderte uns eindrucksvoll seinen Weg und seine Beweggründe vom ersten Einfall über die Gründung eines Unternehmens gemeinsam mit seinem Weggefährten Hannes Plenge bis hin zu Druck und Auslieferung seiner Zeitschrift in bisher 14 Ausgaben. Neben inhaltlichen Hinweisen zur Gestaltung seines Heftes stellte er anhand seiner eigenen Erfahrung dar, welche Fallstricke auf jemanden lauern, der sich in so einem unternehmerfeindlichen Staat wie Deutschland selbständig macht. Beispielsweise müsse man sich als eigenverantwortlicher Unternehmer darüber im Klaren sein, dass die staatliche Bürokratie einen nicht unerheblichen Teil des Arbeitstages verschlinge. Behörden seien aber nicht die einzigen Hürden, die einem im Wege stünden. Man sollte sich auch seiner eigenen Stärken und Schwächen bewusst und darüber hinaus auch in der Lage sein, eine Durststrecke zu überwinden. Doch wenn man bereit sei, diese Opfer zu bringen, dann lohne sich die Anstrengung. Er betonte weiter, dass ihn die Arbeit an seiner Zeitschrift erfüllt und er bereits sehr viele Erfahrungswerte sammeln konnte. Auch wenn er mit seinem Traum, an den er fest glaube, scheitern sollte, so würde er im Nachhinein trotzdem nichts bereuen.

Um mich abends etwas zu entspannen, ging ich in die verschiedenen Saunen der Hotelanlage. Eine anschließende Abkühlung war mir aber nicht vergönnt, da mich im Kaminzimmer abermals hitzige Gespräche erwarteten.

Am zweiten Tag gewährte uns der in freisinnigen Kreisen bekannte Filmemacher „Hyperion“, mit bürgerlichem Namen Homib Mebrahtu, einen Einblick in seine Arbeit. Mit Hilfe vieler Beispiele erklärte er ausführlich, dass zum Erstellen eines Filmbeitrags mehr dazugehöre, als nur die Aufnahme zu beginnen und drauflos zu reden. Vielmehr bedürfe es einer umfassenden Planung und Vorbereitung. Die Kernaussage eines jeden Beitrags sollte in den ersten fünf Sekunden vorgetragen werden. Des Weiteren rät er dazu, nicht frei zu sprechen, sondern das, was man sagen möchte, vorher aufzuschreiben. Damit sei es aber noch nicht getan, es gebe noch viel mehr, das man als Filmemacher zu beachten habe. Mit einem guten Titel lasse sich schon viel gewinnen, deshalb solle man sich diesen gut überlegen. Als Hilfsmittel könne man im Netz oder bei „Google Trends“ nach Schlüsselwörtern suchen. Seiner Meinung nach ist bei Filmbeiträgen der Ton wichtiger als das Bild, man solle aber darauf achten, dass beides schon bei der Aufnahme gut beschaffen ist. Auch wenn es heutzutage vielerlei Möglichkeiten der Nachbearbeitung gibt, könne die Technik auch keine Wunder vollbringen. Wegen Youtubes immer strengerer Richtlinien sei es sehr wichtig, keine unnötige Angriffsfläche zu bieten, das heißt für die verwendete Hintergrundmusik oder gar Aufnahmen Dritter auch die entsprechende Genehmigung zu haben, diese müsse man sich nicht mehr einzeln holen, da es mittlerweile dafür Portale gebe, die dies gegen eine monatliche Gebühr anbieten. Zwar seien noch viele andere Punkte wie unter anderem das Erstellen ansprechender Anzeigebilder entscheidend, aber das wichtigste Gebot eines Filmschaffenden sei es, die Zeit des Zuschauers wertzuschätzen.

Danach teilten Arno Stöcker und Dominik Ešegović mit uns ihre Erfahrung im Bereich Übersetzungen. Arno, der Gewinner des Julius-Faucher-Preises 2019, den die meisten Leser beziehungsweise Zuhörer wohl vom „Herrengedeck“ zusammen mit Florian Müller kennen, betonte, dass man von einer anderen Sprache in seine Muttersprache übersetzt und nicht andersherum. Ein Vorteil gegenüber dem Verfassen eigener Texte sei es bei Übersetzungen, dass Anfang und Ziel bereits klar vorgegeben seien. Dominik, selbst ehemaliger Jungautor und Gewinner des Julius-Faucher-Preises 2015, berichtete davon, wie er vor einigen Jahren einen freisinnigen Artikel trotz nicht ganz so guter Kenntnisse ins Kroatische übersetzte und ihm dadurch die Wichtigkeit von Übersetzungen klar wurde. Beide erklärten, dass das Übersetzen eines Textes immer auch eine Gratwanderung sei. Ein Übersetzer müsse im Rahmen seiner künstlerischen Freiheit viel abwägen. Fertigt man eher eine sinngemäße oder eine wörtliche Übersetzung an? Bleibt man bei älteren Schriftstücken sprachlich in der Zeit des Verfassers oder überträgt man den Text in die heutige Zeit? Dies seien alles Fragen, die sich ein Übersetzer stellen müsse. Trotz dieser scheinbaren Hürden möchten sie niemanden entmutigen, der sich beim Übersetzen ausprobieren möchte, denn auch wenn man der Ausgangssprache nicht zur Gänze mächtig sei, so könne man sich leicht Hilfe bei Übersetzungsprogrammen holen. Diese werden aufgrund des technischen Fortschritts immer besser, leider sei man für genaue Übersetzungen aber immer noch auf den Menschen angewiesen.

Der letzte Tag des Seminars brach an und begann mit Erzählungen des bekannten Journalisten und Verlegers Dr. Bruno Bandulet. Er berichtete von seiner langen Laufbahn im Zeitungswesen und davon, wie sich dieser Geschäftszweig mit den Jahren wandelte. Die Entwicklung, vor allem die zunehmende Abnahme der Meinungsvielfalt, bedaure er sehr, denn sie beschränke auch die Möglichkeit von Nachwuchsschreibern, sich in diesem Feld frei zu entfalten.

Anschließend hatten wir eine Rhetorik-Schulung des bei Lesern von eigentümlich frei bekannten Rechtsanwalts Carlos A. Gebauer, der zu meinem Erstaunen nicht wie gewohnt einen Anzug trug, sondern in Designer-Jogginghose, Kapuzenpullover und mit goldenem Rucksack den Raum betrat. Es sei wichtig, dass man bei der Zielperson Aufmerksamkeit erzeuge. Dies gelinge beispielsweise auch durch das Tragen gänzlich anderer Kleidung als üblich, verkündete er verschmitzt. Aber Aufmerksamkeit sei nur der Türöffner zum Bewusstsein des Empfängers, die Kunst sei es, sie mit Inhalten aufrechtzuerhalten und sein Gegenüber davon zu überzeugen, dass es einen Vorteil davon hat, sich den Vortrag anzuhören beziehungsweise den Artikel zu lesen. Da man als Schreiber heutzutage immer mehr in Gefahr schwebt, abgemahnt zu werden, sei es wichtig, besonders wenn man über Personen in der Öffentlichkeit schreibt, seine Aussagen rhetorisch gut zu verpacken, um sich selbst unangreifbar zu machen.

Im letzten Teil des Seminars wurde uns noch erklärt, welche Möglichkeit man als Jungautor hat, sich bei einer Zeitschrift einzubringen, dass man nicht nur Artikel verfassen, sondern auch Interviews oder Porträts schreiben kann und wie man dies möglichst gut macht.

Auch wenn du beim Lesen meines Berichts an deine Schule oder deine Uni-Vorlesungen denken musstest, kann ich dir nur sagen, dass es mir trotz des vielen Inhalts sehr viel Spaß gemacht hat und es ein Erlebnis war, das ich nicht missen möchte.

Weitere Berichte über das ef-Jungautorenseminar sowie über die Konferenz in Zinnowitz erscheinen in der kommenden Printausgabe ef 200.