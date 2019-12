Kommunistische Toilettenrevolution in Shanghai Ein Griff ins Klo?

20. Dezember 2019

Kostensenkung durch Sensibilisierung der Gesellschaft

von Marc Petersen

Im Gegensatz zum scheinkapitalistischen Westen ist es in der Kommunistischen Volksrepublik China nicht gang und gäbe, auf kostenfreien öffentlichen Toiletten auch kostenloses Klopapier zu bekommen. Das darf es natürlich im kommunistischen Vorzeigestaat nicht geben, weshalb das Shanghaier Amt für Begrünung und Stadtplanung Mitte diesen Jahres die Toilettenrevolution ausrief und man das benötigte Papier nun umsonst vorfindet.

Mittlerweile beklagen die Verwalter der öffentlichen Toiletten eine zunehmende Verschwendung und anderweitige Benutzung des Klopapiers, wie Radio China berichtete. Es werden ganze Rollen herausgerissen, manche Besucher dieser Anlagen erdreisten sich sogar, ihre Schuhe damit zu putzen. Vernünftige wirtschaftliche Schlüsse daraus zu ziehen und die Toilettenrevolution für gescheitert zu erklären, daran denkt Chen Yijun, stellvertretender Leiter der Abteilung für Umwelt des Amtes für Begrünung und Stadtplanung, in keinster Weise: „Wir sollten nicht wegen der Zweckentfremdung einiger Menschen das Wohlergehen aller vergessen“, stattdessen sollen durch eine Sensibilisierung der Gesellschaft auch die Kosten allmählich gesenkt werden.

Lieber erörtert man andere Vorschläge, wie den des Verwaltungsamts für Umwelt und Hygiene, Gesichtserkennung einzurichten, so dass dem Besucher in einem festgelegten Zeitraum nur ein bestimmtes Maß an Klopapier zugestanden wird.

Wie wir aus konterrevolutionären Kreisen erfuhren, sollen Millionen Chinesen deshalb ziemlich von der Rolle sein, und Feinde der Revolution befürchten nun sogar, endgültig verschissen zu haben.

„CRI Online Deutsch“: „Toilettenrevolution in Shanghai: Kostenloses Toilettenpapier für alle“