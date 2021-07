Der Blick nach China Ein neues Paradigma

16. Juli 2021

… ist dabei, vom Reich der Mitte geschaffen zu werden – vom „Westen“ weitgehend unbemerkt

von Henrique Schneider

Viele denken immer noch, dass sich China in der Dichotomie von Sozialismus und Kapitalismus zu positionieren versuche. Falscher könnten sie gar nicht liegen: China will vielmehr ein neues Paradigma in der Welt-, Wirtschafts- und politischen Ordnung.

Gerne wird debattiert, ob China nun ein sozialistisches oder kapitalistisches Land sei. Dass diese Kategorisierung ein Holzweg ist, wird auf mehrfache Art deutlich. Diese Etiketten sind an sich schon schwer zu erfassen. Was soll, bitte schön, Sozialismus sein? Kapitalismus wird wiederum als Begriff selbst oder geradezu von Vertretern der freien Marktwirtschaft abgelehnt.

Der Begriff, mit dem deutsche Medien vorwiegend operieren, ist barer Unsinn: Staatskapitalismus. Erstens kann Kapitalismus nicht vom Staat betrieben werden. Damit zeigen Medien nur, dass sie nichts vom Kapitalismus wissen. Zweitens geht es dem chinesischen Staat nicht darum, Kapital zu akkumulieren oder einzusetzen. Der Kommunistischen Partei geht es um die Kontrolle des eigenen Systems. Wer hier von Kapitalismus spricht, hat China nicht verstanden.

Was die Welt erwartet

Soeben hat bei der Vorstellung des neuen Fünfjahresplanes Liu He, einer der ranghöchsten Wirtschaftsplaner des Landes, kommentiert: „Die Welt erwartet ein neues Paradigma.“ Damit meinte er ein grundlegend neues System, das die Art, wie Menschen, Institutionen und Länder miteinander interagieren, normiert.

Liu ging nicht in die Details, doch das, was ihm vorschwebt, gleicht etwa der Aufklärung und dem Aufkommen der Bürgerlichkeit mit John Locke, David Hume und Adam Smith. Philosophisch-ethische Werte sollen mithilfe eines speziellen Zugangs zur Gesellschaft – inklusive der Politik –, zur Wissenschaft und zur Wirtschaft umgesetzt werden. Diese Vorstellungen sollen auf der ganzen Welt verbreitet werden, da sie einen universalistischen Anspruch haben.

Geoökonomie und Hegemonie

Die Vorstellung Lius sind nicht unbeachtet geblieben. Viele Experten beschreiben sie als Geoökonomie. Sie meinen, China möchte einerseits zur weltstärksten Wirtschaft aufsteigen, aber andererseits unabhängig von aller anderen Wirtschaften bleiben. Diese doppelte Vormachtstellung würde das Reich der Mitte eine absolute politische Macht verleihen. Mit dieser Einschätzung dürften sie richtigliegen. Doch sie beschreibt nur einen Teil des neuen Paradigmas.

Denn es geht China keineswegs darum, nur wirtschaftlich führend zu sein. Die eigene Werthaltung soll zur weltweit gültigen werden. Autorität, Kollektivsinn und Meritokratie sind die Werte des neuen Paradigmas. Und während die Nationalstaaten darin weiterhin bestehen können, steht über ihnen die Kommunistische Partei, welche die Umsetzung und Durchsetzung dieser Werte kontrolliert. Das neue Paradigma sieht China als eine Hegemonie vor.

Der Westen wartet

Genauso wie der europäische Absolutismus die Aufklärung und die Bürgerlichkeit nicht einmal verstehen konnte, so steht der sogenannte Westen heute da. Er begegnet China und versucht das Reich der Mitte mit „westlichen“ Begriffen zu verstehen, zu vereinnahmen oder mit ihm zu kooperieren. Und genauso wie die Aufgeklärten und Bürgerlichen anfangs mit dem Absolutismus kooperierten, um ihn dann auszuhöhlen, macht es China heute mit „westlichen“ Institutionen und Organisationen.

China hält die „westlichen“ Regeln ein, um beizutreten. Doch sobald das Reich der Mitte drinnen ist, tut es sein Bestes, die Regeln nach eigenen Wertvorstellungen umzugestalten. Das ist etwa bei der Welthandelsorganisation, der Weltgesundheitsorganisation oder bei der Klimaagentur der Vereinten Nationen der Fall. Dabei ist China mehr als erfolgreich.

Nicht jedes neue Paradigma muss zwangsweise zur Geltung kommen. Doch China ist auf dem besten Weg, seines umzusetzen. Ob der „Westen“ dem etwas entgegenzusetzen hat, wird sich zeigen. Zweifeln darf man jedoch daran, denn der „Westen“ ist sich nicht einmal der Herausforderung bewusst.