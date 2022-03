Der Blick nach China Ukraine – eine geopolitische Landkarte Asiens

09. März 2022

… die von Eigeninteressen gezeichnet ist

von Henrique Schneider

Als Anfang März die Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN) mit 141 zu vier Stimmen Russland verurteilte, enthielten sich 35 Länder der Stimme: Armenien, Bangladesch, die Mongolei, Kasachstan, Kirgistan, Vietnam, Pakistan oder Laos gehörten zur Gruppe der Enthaltungen. Ihre prominentesten Mitglieder waren China und Indien. Dann haben zwölf Länder nicht abgestimmt, darunter Aserbaidschan, Turkmenistan und Usbekistan.

Warum ist das wichtig? Diese Liste erlaubt das Zeichnen einer geopolitischen Landkarte Asiens. Sie zeigt auch, dass viele Länder eine dezidierte Positionierung scheuen. Denn auf der einen Seite lehnen sie fremde Interventionen in souveräne Staaten strikt ab. Doch auf der anderen Seite wird dieses Prinzip relativiert. Russland ist nämlich eine Ordnungsmacht in Asien. Für viele Länder ist Moskau sogar ein Partner.

Die Beziehungen sind dabei sehr differenziert. Für einige Länder ist Russland ein wichtiger Handelspartner oder zumindest Investor. In anderen Staaten machen russischsprachige Minderheiten einen signifikanten Teil der Bevölkerung aus. Dann ist Moskau ein bedeutender Rüstungsexporteur und für einige Länder sogar der militärische Vordenker. Im Verhältnis zu Russland spielen aber andere Faktoren eine Rolle, etwa die Beziehungen zu China und zum „Westen“. Darauf lässt sich eine nuancierte geopolitische Landkarte zeichnen.

Zentralasien

Fast alle zentralasiatischen Staaten haben sich bei der UN-Abstimmung entweder der Stimme enthalten oder sind der Abstimmung ferngeblieben. Zentralasien bedeutet ehemalige Sowjetunion und die Mongolei. Es ist dabei keine ideologische Bande, welche diese Länder mit Russland verbindet, sondern schierer Pragmatismus. Moskau betrachtet diese Gebiete geopolitisch als für die eigene Sicherheit absolut zentral. Jede Positionierung gegen den Kreml würde diese Staaten potenziell in eine der Ukraine ähnliche Lage versetzen.

Zudem haben alle zentralasiatischen Länder – in unterschiedlichem Ausmaß – russischsprachige Bevölkerungsteile und vertiefte Wirtschaftsbeziehungen mit Moskau. Zuletzt sehen diese Staaten eine Partnerschaft mit Russland als einen Hebel an, den chinesischen Einfluss zu kontern. Der Kreml und die verbotene Stadt mögen global als Partner auftreten. In Zentralasien sind sie Wettbewerber um wirtschaftlichen, politischen und militärischen Einfluss. Die Länder der Region haben ein strategisches Interesse, zwischen beiden zu lavieren. Also brüskieren sie Russland nicht.

Südostasien

Die meisten südostasiatischen Staaten stimmten hingegen der Verurteilung Russlands zu. Auch hier erklärt die eigene Lage das Abstimmungsverhalten. Die Ukraine darf diesen Ländern grundsätzlich egal sein. Das Prinzip der Nichteinmischung ist ihnen hingegen heilig. In Südostasien befürchtet man eine chinesische Einmischung, durchaus auch militärisch. Entsprechend will man frühzeitig China Grenzen zu zeigen. In diesem Raum ist die Bedeutung Russlands untergeordnet. Doch „westliche“ Länder wie die USA oder Australien sind viel stärkere Ordnungsmächte und potenzielle Hebel gegen China. Also zeigt man ihnen gegenüber guten Willen, etwa indem man mit ihnen in der UN abstimmt.

Laos hat sich enthalten – vermutlich wegen China. Vietnam hat sich auch enthalten, obschon das Land sehr skeptisch gegenüber China ist. Doch Russland rüstet die vietnamesische Armee auf und leistet verschiedene Ausbildungs- und Entwicklungsarbeiten bei der Marine des Landes. Taiwan hat freilich keine Stimme in der UN. Der gleiche Westen, der die „Sicherheit“ der Ukraine „verlangt“, „verteidigt“ die „Sicherheit“ Taipeis. Da aber kein einziger westliche Soldat bisher dort mobilisiert wurde, hat Taiwan die eigenen Streitkräfte in erhöhte Bereitschaft versetzt. Vielleicht versucht Xi in Taiwan das, was Putin in der Ukraine wagte.

China

Die Enthaltung Chinas in der UN-Vollversammlung entspricht der gewöhnlichen Positionierung des Reichs der Mitte. Daneben will Peking Moskau nicht vor den Kopf stoßen. Der Kreml und die verbotene Stadt sind globale Partner. Gerüchte besagten, Putin habe die Invasion mit Xi koordiniert. Auch wenn das vermutlich nicht stimmt, ist davon auszugehen, dass die chinesische Seite frühzeitig darüber in Kenntnis gesetzt worden ist. Neben der allgemeinen Partnerschaft sind bei China mehrere handfeste Interessen im Spiel.

Erstens ist Peking an einer Schwächung des „Westens“ interessiert. Das Reich der Mitte will zur einzigen globalen Ordnungsmacht aufsteigen. Eine Blamage der USA und der Nato käme diesem Ziel entgegen. Zweitens will China den eigenen osteuropäischen „Partnerländern“ zeigen, dass die EU sie nicht verteidigen kann. In den letzten Monaten kam es zu einigen Verstimmungen in der Gruppe der 16+1, der osteuropäischen Staaten mit stärkerem China-Bezug. Litauen verließ sogar die Gruppe. Drittens will Peking wissen, ob Moskaus Militärdoktrin auch im Falle eines Angriffs funktioniert. Das Reich der Mitte hatte sie nämlich vor einigen Jahren übernommen und implementiert.

Indien

Ironischerweise hat auch Indien die russische Doktrin übernommen. Noch ironischer: Indien scheint wirklich das einzige Land zu sein, dass auf beide Seiten angewiesen ist. Delhi ist vor allem auf Waffen und militärisches Inventar aus Russland angewiesen. Moskau ist der wichtigste Lieferant für die größte Demokratie der Welt. Zudem treibt Indien die Sorge um, dass der Schulterschluss zwischen Russland und China so groß werden könnte, dass Indien außen vorstünde. Gerade in den letzten beiden Jahren haben sich die Auseinandersetzungen zwischen China und Indien noch verschärft; an verschiedenen Orten der Grenze kam es zu mehreren Gefechten, bei denen Soldaten auf beiden Seiten getötet wurden.

Doch auf der anderen Seite schlägt sich Indien immer näher an den „Westen“. Das geschieht einerseits wirtschaftlich, aber andererseits auch sicherheitspolitisch (seit der Normalisierung der Beziehungen mit den USA unter Präsident George W. Bush). Immer häufiger werden Kooperationen mit den USA, Australien und Großbritannien eingegangen. Die indische-japanische Achse funktioniert seit Jahren gut. Generell hat Delhi ein Interesse an einer multipolaren Welt. Dass sich die USA, Russland und China gegenseitig ins Schach setzen, kommt dem Land am Ganges in der eigenen sicherheitspolitischen Auslegung entgegen. Denn damit wächst das Gewicht von Ländern der zweiten Reihe, etwa von Japan, Australien und Indien selber. Eine Schwächung oder gar Verurteilung Russlands widerspricht dieser Interessenslage.

Verurteilungen bedeuten nichts

Außerhalb des Elfenbeinturms der internationalen Diplomatie bedeuten Verurteilungen nichts. Zum Beispiel werden selbst Georgien und Japan, zwei Verurteiler, weiterhin einen Modus Vivendi mit Russland finden. Und Singapur, ebenfalls ein Verurteiler, wird keine Sanktionen gegen Russland verhängen. Das einzige Interessante an der Abstimmung in der UN-Vollversammlung ist, dass sie das Zeichnen einer geopolitischen Landkarte Asiens ermöglicht.

Selbst diese Landkarte ist erstens nur eine Momentaufnahme und zweitens abstrahiert. Das Verhältnis der asiatischen Länder zu Russland – und viel wichtiger noch: zueinander – ist vielschichtig und dynamisch. Vor allem wird sie von geopolitischen Eigeninteressen gezeichnet – die Ukraine selbst ist nicht einmal ein Pinselstrich darin.