Der Blick nach China Unternehmen sind Staat

16. August 2021

Es geht nicht um Gewinnsteigerung, sondern um den Ausbau der Führungsposition

von Henrique Schneider

Staatsunternehmen betreiben primär Politik; nur sekundär sind sie wirtschaftliche Akteure. Das gilt in China genauso wie in Deutschland. Doch in China machen auch private (Groß-) Unternehmen zunächst Politik – eine von der Partei vorgegebene Politik.

„Zuerst reich werden“ war eines der Sprüche von Deng Xiaoping (1904–1997). Damit wollte er das Ziel seiner in den 1970ern eingeführten Reformen erklären. Die Leitlinie blieb auch lange gültig. Doch seit etwa fünf Jahren gilt eine andere Devise. Chinas Unternehmen, insbesondere private, sind aufgerufen, an erster Stelle für die Partei zu arbeiten.

Ganz deutlich brachte es Ye Qing auf den Punkt. Er ist Vize-Vorsitzender des größten Dachverbandes der chinesischen Wirtschaft, der „All China Federation of Industry and Commerce“. Im Übrigen ist er auch Mitglied der zwölften Politischen Konsultativkonferenz des chinesischen Volkes sowie ein Funktionär der Kommunistischen Partei. Das macht ihn zum wahren Chef der Industrie-Organisation. Im Jahr 2020 ließ er wissen:

Überwachung und Prüfung

„Private Unternehmen können eine Überwachungs- und Prüfungsabteilung unter der Leitung der Parteiorganisation einrichten. Diese Abteilung ist verantwortlich für die Überwachung der Einhaltung der Gesetze und Vorschriften sowie der Managementstruktur des Unternehmens, für die Warnung und Aufklärung des Managements und der Mitarbeiter, für die Überwachung von ungewöhnlichem Verhalten der Mitarbeiter, für die Untersuchung und Behandlung von disziplinarischen Verstößen und Regelverstößen sowie für die Durchführung von Risikobewertungen in wichtigen Geschäftsfeldern und anderen damit verbundenen Arbeiten.“

Man muss sich es vorstellen: Nicht etwa die Inhaberinnen, der Aufsichtsrat oder der Vorstand sind verantwortlich für Governance und Compliance. Gemäß dieser Vorstellung sind es die Mitglieder der Partei im Betrieb. Nicht einmal die Unternehmenskultur kann entstehen, sondern sie muss überwacht und geprüft werden. Wenn sie nicht kommunistenkonform ist, wird sie geändert. Und das sagt ausgerechnet ein vermeintlicher Vertreter der Interessen der Unternehmen.

Auftrag geht vor

Das ist keine Marotte eines einzelnen Funktionärs. Diese Organisationseinheiten sind im Begriff, in allen größeren Unternehmen etabliert zu werden. Das nennt man eine „organische Integration der Führungsrolle der Partei in den Unternehmen“. Bis Ende 2022 sollen alle Großunternehmen im Reich der Mitte mit dieser Überwachungs- und Prüfungsabteilung gesteuert werden. Auch in privaten Firmen sagt die Kommunistische Partei, was zu tun ist. Der politische Auftrag geht eindeutig vor.

Das hat nicht nur ökonomische Konsequenzen für diese Unternehmen. Es hat auch Folgen für ihre Partner im chinesischen In- und Ausland. Wenn etwa Zulieferer oder Kunden sich mit dem Vorstand des chinesischen Großunternehmens einigen, müssen sie sich bewusst sein, dass dieser jederzeit vom politischen Gremium übersteuert werden kann. Chinesische Firmen, die Unternehmen etwa in Europa aufkaufen, können diese jederzeit für politische Zwecke umsetzen. Wer darüber entscheidet, ist die Partei.

Kein Staatskapitalismus

Naiv könnte man das alles als eine besonders aufgebauschte Form des Staatskapitalismus verstehen. Das ist aber falsch. Denn der chinesischen Partei geht es nicht um Kapital. Auch den Unternehmen geht es nicht (mehr) um die Steigerung des Gewinns, der Produktivität oder ihres Wertes. Der Partei geht es ausschließlich darum, ihre Führungsposition lokal und global zu zementieren. Firmen sind dazu instrumentell. Sie können nach Belieben eingesetzt werden. An sich haben sie keinen Wert.

Warum ist diese Erkenntnis wichtig? In Europa und anderswo hat man den Eindruck, die wirtschaftlichen Interessen verbinden. Das hat auch lange gestimmt. Doch es sind keine wirtschaftlichen Interessen mehr, die China in den Beziehungen zu Europa leiten. Es ist der eigene Führungsanspruch. Wer hier in „kapitalistischer“ Logik denkt, denkt falsch. Und fast alle denken hier falsch.