Der Blick nach China „Ein gesundes und zivilisiertes Internet aufbauen“

30. Juni 2021

Doch nicht nur das Reich der Mitte, sondern unzählige Länder weltweit zensieren das Netz

von Henrique Schneider

Zugegeben: Der Titel kling holprig. Doch er ist die wortgetreue Übersetzung einer Passage des neuesten Fünfjahresplanes Chinas – eine Checkliste für ein chinesisches Internet.

Für das chinesische Partei- und Staatssystem ist das Internet eine potenzielle Gefahr. Denn dort herrschen weitgehende Anonymität und Meinungsfreiheit und es findet ein globaler Austausch ohne Deutungshoheiten statt. Vor allem dieses letzte Element ist ein Problem. Denn die Kommunistische Partei hat weniger Angst vor Vielfalt und Widerspruch als vor unklarer Deutungshoheit.

Im chinesischen System muss alles seine Ordnung haben. Das ist keine essenzialistische Aussage über etwas, was vermeintlich inhärent in China ist – was sowieso nicht stimmt. Das ist die Denkhaltung der Kommunistischen Partei. Für sie ist Ordnung eine Funktion von Deutungshoheit und darüber hat die Partei ein Monopol. Sie allein sagt, was richtig oder falsch ist.

Die Partei im Internet

Gerade das Internet kann sich zum Fragezeichen hinter dem Ordnungsgedanke der Partei eignen. Entsprechend wurden im neusten Fünfjahresplan Leitlinien aufgestellt. Im Prinzip sind diese Leitlinien eine Fortschreibung der bisherigen Aktivitäten. Doch ihre Zusammenstellung in einem Fünfjahresplan verleihen ihr mehr Gewicht und Verbindlichkeit. Es handelt sich um drei Bündel von Tätigkeiten.

Das erste Bündel heißt „die öffentliche Meinung richtig lenken“. Alle Partei- und Staatsorganisationen müssen neu im Internet und in den sozialen Medien präsent sein, um dort „positive Energien“ zu verbreiten. Sie müssen die öffentliche Meinung beobachten und sofort bei Fragen, Zweifeln oder Falschaussagen reagieren. Die Unternehmen und die Bevölkerung sollen Anreize erhalten, sich im gleichen Sinne zu betätigen.

Ein Internet für die Partei

Das zweite Bündel heißt „Online-Informationen straff verwalten“. Die wichtigste Maßnahme ist hier, resolut gegen illegale Informationen (!) vorzugehen und die Verteiler dieser Informationen öffentlich zur Verantwortung zu ziehen. Auch nicht illegalen Informationen soll entgegnet werden, wenn sie die „öffentliche Moral“ und die „politische Sicherheit“ gefährden. Die Internet-Nutzenden sollen Anreize erhalten, sich selbst zu regulieren und Verdachtsfälle zu melden.

Das dritte Bündel ist eine „Arbeit an der Reform des Informations-Ökosystems“. Das sieht vor, die Datensammlung für Private einzugrenzen. Gleichzeitig sollen Partei und Staat so viele Daten sammeln wie möglich. Online-Plattformen sollen die Wahl zwischen der Teilung ihrer Informationen mit dem chinesischen Staat oder einer strikten Wettbewerbsregulierung haben. Letztlich sollen stärkere Barrieren gegenüber ausländischen Anbietern installiert werden.

Entkopplung

Kritische Stimmen werfen China Zensur vor. Einige sagen sogar, das Reich der Mitte wolle sich so vom globalen Internet entkoppeln. Ganz falsch ist die Kritik nicht. Allerdings ist sie in zwei Punkten zu präzisieren. Erstens entsprechen diese Bündel einer langanhaltenden chinesischen Praxis.

Zweitens und viel wichtiger: Viele dieser Regulierungen haben auch Deutschland und die Europäische Union. Die Bundesrepublik setzte im Jahr 2021 ein Gesetz in Kraft, gemäß dem die freie Meinungsäußerung im Internet eingeschränkt werden kann – abhängig von welcher Meinung. Die Europäische Union will die digitalen Plattformen kooptieren.

Nicht nur das Internet scheint grenzenlos. Auch die Bemühungen, es zu zensieren und für staatliche Zwecke zu missbrauchen, sind es.