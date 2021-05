Der Blick nach China Der Bär und der Drache

25. Mai 2021

Kooperation und Konfrontation zwischen Russland und China gehen schon seit vielen Jahren Hand in Hand

von Henrique Schneider

„Westliche“ Medien machen viel Aufsehen um die vermeintliche Annäherung Chinas an Russland. Wer das aber erst jetzt feststellt, ist kurzsichtig. Und wer daran glaubt, ist naiv.

Yang Jiechi, Vorsitzender des zentralen Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten Chinas, besuchte im Mai Russland für eine Strategie- und Sicherheitsberatung. Wenige Tage zuvor trafen sich Xi Jinping und Wladimir Putin, die Präsidenten von China und Russland, um den Start eines Kernenergieprojekts bekannt zu geben.

Das war Anlass genug für verschiedene nordatlantische Medien, eine neue Ära der Kooperation beider Militärmachte zu verkünden. In den deutschsprachigen Ländern eilte die Politik an die Mikrofone, um Betroffenheit zu inszenieren.

20 Jahre zu spät

Gratulation: Medien und Politik scheinen die russisch-chinesische Zusammenarbeit im sicherheitspolitischen Bereich entdeckt zu haben – immerhin nur 20 Jahre zu spät. Denn der Bär und der Drache blicken bereits auf zwei Dekaden geopolitischer Kooperation zurück. Im Jahr 2001 wurde nämlich die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) gegründet. Die Volksrepublik China, Indien, Kasachstan, Kirgisistan, Pakistan, Russland, Tadschikistan und Usbekistan sind ihre Mitglieder. Das Nato-Land Türkei ist hier Dialogpartner.

Offiziell verfolgt die SOZ das Ziel der sicherheitspolitischen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten sowie der verstärkten Kooperation in Wirtschafts- und Handelsfragen. In der Praxis geht es der SOZ, der weltweit größten Regionalorganisation, primär um das Militärische. So organisierte sie in den Jahren 2005, 2007 und 2009 Großmanöver. Seither fokussieren die gemeinsamen Aktivitäten auf die Terrorismusbekämpfung und, zumindest nach zuverlässigen Quellen, auf Spionage.

Von Russland lernen

Doch die Zusammenarbeit zwischen Russland und China ist noch viel enger. Russland unterhält immer noch die zweitstärksten Streitkräfte der Welt. Deshalb orientiert sich China stark am russischen Vorbild. Als Xi Jinping im Jahr 2016 die größte Strukturreform der Volksbefreiungsarmee seit den 1950er Jahren vollzog, kopierte er den russischen Aufbau integraler Kommandos. Auch Militärdoktrin und -gerät importiert Peking aus Moskau – seit über 20 Jahren und in den letzten fünf Jahren noch viel verstärkter.

Im Übrigen: Im Jahr 2018 unterzeichneten China und Russland ein Abkommen zur nuklearen Zusammenarbeit. Dieses sieht unter anderem vor, dass Russland China beim Bau von vier Kernkraftwerken hilft. Die Grundlegung dieses Baus zelebrierten Putin und Xi vor einigen Tagen, was die Aufmerksamkeit der nordatlantischen Presse und die Gemüter der Politik bewegte – immerhin nur drei Jahre verspätet.

Auf Augenhöhe

Das Ziel Chinas ist es, eine Streitkraft auf Augenhöhe mit der russischen aufzustellen. Denn trotz allen Freundschaftskundgebungen sind Bär und Drache Konkurrenten. Moskau betrachtet Zentralasien – das viel weiter reicht als in der europäischen Definition – als strategisches Hoheitsgebiet. Doch gerade diese Länder sind das primäre Ziel der chinesischen Hegemonialpolitik. Mit der Neuen Seidenstrasse gewinnt China auf Kosten Russlands an Einfluss. China ist sich bewusst, dass diese Lage eine militärische Absicherung braucht.

Russland sieht wiederum die Hilfe an China als Zeichen der geopolitischen Stärke. Es signalisiert damit an „sein“ Zentralasien, dass es immer noch der Hegemon ist. Und es macht damit Propaganda in Afrika und Südamerika: Moskau kann Peking Einhalt bieten. Der russische „quick win“ ist hingegen auf Europa gemünzt. Der Bär zeigt seine Krallen, indem er mit dem Drachen tanzt.

Kooperation geht einher mit Konfrontation. Das ist schon lange der Zustand der russisch-chinesischen Beziehung. Wie lang es dauern wird, bis nordatlantische Medien und Politik es bemerken, ist die nächste Frage.