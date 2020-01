eigentümlich frei jetzt auch auf Telegram Für eine noch breitere libertäre Präsenz auf dem Messenger-Dienst

27. Januar 2020

Jetzt sind wir eben da

von André F. Lichtschlag

Wer den Namen des Kopfes der identitär Bewegten in Österreich auf Facebook postet, egal in welchem Zusammenhang, dessen Beitrag wird von Mark Zuckerbergs Social-Media-Riesen gelöscht. Er erhält die Mitteilung: „Dein Beitrag verstößt gegen unsere Gemeinschaftsstandards zu gefährlichen Personen oder Organisationen.“ Ein Armutszeugnis. Orwell lässt mal wieder grüßen, wie so oft in diesen Tagen.

Auch auf dem Videoportal Youtube wurde die Luft zuletzt dünner, zahlreiche Videos und manchmal auch ganze Kanäle verschwanden. Es ist deshalb wenig verwunderlich, dass viele alternative Video-Blogger nach einem Weg suchten, auch nach einer größeren Löschaktion noch mit ihren Zuschauern verbunden zu bleiben. Sie haben Telegram entdeckt. Und es werden immer mehr.

Zum Beispiel auch die Betreiber libertärer Youtube-Kanäle wie etwa Charles Krüger, „Große Freiheit TV“ oder „Liberty Academy“ sind auf Telegram seit einigen Monaten sehr aktiv – was lag also näher, als mit eigentümlich frei die libertäre Präsenz dort noch zu verstärken?

Nebenbei: Unter den großen Playern verhält sich lediglich Twitter stets vorbildlich zugunsten von weitestgehender Meinungsfreiheit. Gegen das Netzwerkdurchsetzungsgesetz von Heiko Maas, das Facebook überschwänglich (und in Deutschland mit Hilfe bezahlter linksradikaler Spezialeinheiten) exekutiert, machte Twitter mit subtilen Anmerkungen mobil. Das Petzen linker Denunzianten wird auf Twitter nicht noch belohnt wie bei Facebook, sondern der Verpetzte wird informiert und fast immer freigesprochen. Ein Spaß geradezu für die andere, die richtige Seite. Markus Krall lässt die MeldemuschmausInnen (m/w/p) grüßen...

Und so läuft die Einengung der Meinungsfreiheit in den sozialen Netzwerken zumindest auf Twitter noch weitgehend ins Leere. Es sind eben doch nicht alle großen Unternehmen gleich. Gezwitschert sei: Ehre, wem Ehre gebührt.

Daneben bietet der Social-Media-Underdog Telegram nun auch eigentümlich frei die Möglichkeit, zum Beispiel über dort bequem mögliche Umfragen mit den Lesern und Zuschauern zu kommunizieren. Wir freuen uns sehr auf diese neuen Chancen dank eines innovativen Unternehmens, um mit unseren Freunden und Kritikern in Kontakt zu treten.

Jetzt sind wir eben (auch) da. Gekommen, um zu bleiben.

Und hier findet man uns:

https://t.me/efmagazin