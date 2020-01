Peaky Blinders Steampunk-Western aus Birmingham

12. Januar 2020

Fernsehserienkritik

von André F. Lichtschlag

Bildquelle: BBC/Netflix High Noon mit drei Peaky Blinders: In der Mitte der Anführer Tommy Shelby (Cillian Murphy)

Birmingham, England, der Erste Weltkrieg ist beendet und hat vielerlei Spuren bei traumatisierten ehemaligen Soldaten hinterlassen. Die Kommunisten – unterstützt durch die gerade entstandene Sowjetunion – machen sich unter Arbeitern breit, die Iren in der IRA starten Terroranschläge, der Geheimdienst hat alle Hände voll zu tun. Und verschiedene mafiöse Banden kämpfen um die Vorherrschaft zum Beispiel beim Glücksspiel in den Pferdewettbüros. Eines dieser „Familienunternehmen“ betreiben die Zigeuner der Shelby-Familie um ihren Anführer Thomas („Tommy“, fein gespielt von Cillian Murphy) in Konkurrenz zu italienischen, jüdischen, irischen, schottischen und amerikanischen Banden.

Dies ist der spannende historische Hintergrund, vor dem die Geschichte der Peaky Blinders erzählt wird, die selbst unter diesem Namen drei Jahrzehnte vorher ihr Unwesen trieben. Als geschichtliche Vorlage der Shelbys dienten eher die Brummagem Boys in Birmingham um den ehemaligen Taschendieb William „Billy“ Kimber. Natürlich zielt die fiktionale Story unserer Zigeunerbande weit, weit darüber hinaus. Mehr oder weniger geschickt eingespielt werden daneben echte historische Figuren wie Winston Churchill oder der spätere englische Faschistenführer Oswald Mosley.

Fünf Staffeln sind seit dem Start 2013 erschienen, die sechste ist bereits in Auftrag gegeben. Die Handlung der ersten Folge startet 1919, in der fünften Staffel schreiben wir bereits das Jahr 1929 rund um den Schwarzen Freitag an der New Yorker Börse und kurz vor dem Aufbruch in ein neues Jahrzehnt. Doch mehr noch als die raffinierte, an Wendungen reiche Geschichte des Drehbuchautors Steven Knight fasziniert die Bild-Ästhetik, die Kameraführung und vor allem die Musik, mit der diese Serie aufwartet. Mit den dunklen Balladen von Nick Cave und Tom Waits hat die produzierende BBC die perfekt passende Untermalung für den Steampunk-Western eingebunden. Und so können wir gar nicht genug bekommen von Tommy und insbesondere seinem eher noch stärker psychisch kriegsgeschädigten Bruder Arthur (grandios: Paul Anderson), der Tante Polly (wunderbar: Helen McCrory) und anderen krummen Figuren wie Alfie Solomons (delikat: Tom Hardy). Nebenbei erfahren wir viel über die angesagten Drinks und Drogen der Zeit.

Das Manko? Ist die letzte, erst im Oktober 2019 erschienene fünfte Staffel: Sie fällt deutlich gegenüber den hervorragenden ersten vier Staffeln ab. Plötzlich sind nicht mehr alle politischen Akteure mindestens so übel wie die bekennenden Gangster der Peaky Blinders, nun gilt es, England vor dem Faschismus zu bewahren, gähn, der dort im BBC-Verschnitt tatsächlich antritt mit dem Slogan „Make Britain great again“. Passenderweise sind auch die vorher so ästhetischen Bilder und selbst die Musik nur noch ein müder Abklatsch der vier grandiosen und nicht zuletzt auch politisch inkorrekten, oft geradezu staatskritischen, vorherigen Staffeln. Mehr als Industrie, Kanäle und stolze Reiter bestimmen nun eher plumpe, brutale Gewaltszenen die Episoden. Schließlich endet die fünfte Staffel – anders als die thematisch abgeschlossenen Jahrgänge zuvor – auch noch mitten in der gerade mühsam aufgebauten neuen Handlung; ein moderner „Cliffhanger“, auf den wir Freunde des Historienspektakels zu gerne verzichtet hätten.

Aber diese verflixte Fünfte fiel auch bei den meisten anderen Kritikern und vor allem im Zuschauerranking durch – und deshalb dürfen wir hoffen, dass Tommy und die anderen Shelbys in den bald beginnenden 1930er Jahren noch einmal ordentlich die Kurve bekommen und wie ihre schnellsten Pferde durchstarten, wie wir es mit den Peaky Blinders – übrigens stets im verdammt edlen Zwirn – kennen und lieben gelernt haben.

Information

