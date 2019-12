Eine bürgerliche Weihnachtsansprache 2019 Frohes Fest!

24. Dezember 2019

Der universelle Maßstab für alle

von Joachim Kuhnle

Es ist Weihnachten. Zeit für Besinnung. Was feiern wir eigentlich? Weihnachten, das heißt Frieden, Familie, Liebe und Tradition. Wir feiern alljährlich eine Geburt. Es ist also eine Geburtstagsfeier. Das Besondere: Die Geburt liegt schon mehr als 2.000 Jahre zurück. Niemand sonst auf der Welt wird derart verehrt, dass wir bis in alle Ewigkeit seinen Geburtstag feiern. „Wir“ bedeutet nicht alle Bewohner der Erde. Es sind aber doch sehr viele, und in Deutschland hat das Weihnachtsfest eine ganz besondere Tradition. Der Weihnachtsbaum und viele schöne Weihnachtslieder sind heimische Erfindungen.

Die Geburt von Jesus aus Nazareth fand unter widrigen Umständen statt. Die Staatsmacht führte eine Volkszählung durch, um die Untertanen als Steuerzahler besser in den Griff zu bekommen. Josef, Ehemann der Mutter Maria und damit das Familienoberhaupt, musste zur Registrierung nach Betlehem reisen. Dort kam dann das Kind zur Welt. Weil keine vernünftige Herberge zu bekommen war, fand die Geburt in einem Stall statt, und das neugeborene Kind wurde in Windeln gewickelt in eine Futterkrippe gelegt. Die Familienidylle war damit perfekt, denn Kinder symbolisieren das Familienglück und geben dem Leben einen tiefen Sinn. Weihnachten, das ist traditionell das Fest der Familie. Die intakte Familie ist ein großes Glück. Nicht jeder ist mit diesem Glück gesegnet. Manche Menschen sind an diesen Tagen sehr einsam, traurig und unglücklich. Die Umstände sind nicht immer perfekt, und mit den Gegebenheiten zurechtzukommen, ist eine mitunter schwierige Aufgabe. Ich wünsche allen Einsamen Kraft und Phantasie, das Beste daraus zu machen.

Am schönsten ist es, Weihnachten im Kreise der Familie mit Kindern zu feiern. Meine beiden Kinder sind bereits erwachsen und aus dem Haus. An Heiligabend kommen sie. Was für eine Freude! Der Ablauf dürfte in vielen Familien ähnlich sein. Begonnen wird die Feier mit einem Gottesdienstbesuch. Inmitten der vielen Kerzenlichter wird gesungen, gebetet, gepredigt und wieder gesungen. Danach geht es nach Hause, zunächst in den Flur. Dort steht das Klavier. Violine, Flöte und Gitarre können bei Bedarf hinzugezogen werden. Gespielt und gesungen werden vorwiegend die schönsten deutschen Weihnachtslieder wie „Stille Nacht, heilige Nacht“ oder „Alle Jahre wieder“. Nach dem Singen nehmen wir uns in den Arm und wünschen „Frohe Weihnachten“. Danach geht es in die Stube mit dem geschmückten Weihnachtsbaum, zu den Geschenken und zum gedeckten Esstisch. Ich hoffe, meine Kinder haben später einmal eigene Familien und führen diese schöne Tradition weiter. Es lohnt sich.

Weihnachten ist wirtschaftlich gesehen ein gutes Geschäft. Die Umsätze im Handel sind gigantisch. Der generelle Verzicht auf Geschenke und auf den Kauf von Lichterketten und Weihnachtsbäumen käme einem ökonomischen Desaster gleich. Der große Rummel scheint vielen übertrieben. Vieles macht aber auch Freude. Jesus, dessen Geburtstag wir feiern, wirkte etwa ab seinem 30. Lebensjahr als Wanderprediger und lehrte uns, was wichtig ist, worauf es ankommt. Die Weihnachtsgeschenke sind etwas Schönes, aber von der Bedeutung her nicht vorrangig. Von höherer Bedeutung ist für jeden die Gesundheit. Daher trat Jesus auch als Heiler von Krankheiten in Erscheinung. Doch auch die Gesundheit ist nicht entscheidend für das Glück. Die geistigen Kraftquellen stehen noch weit über den materiellen und gesundheitlichen. Liebe, Glaube und Hoffnung, darauf kommt es an. Die Liebe ist das Höchste. Weihnachten, das ist das Fest der Liebe.

Die Politik ist der Kampf um die Macht, und die Macht ist die Gewalt der Herrscher über die Beherrschten. Das ist eine andere Welt und hat mit Liebe und Moral wenig zu tun. Die Politik bleibt daher an Weihnachten am besten außen vor. Im gesellschaftlichen Zusammenleben ist in den letzten Jahren einiges aus dem Ruder gelaufen. Die Politik hat dabei leider einen schlechten Einfluss genommen. In der veröffentlichten Meinung werden bestimmte Sichtweisen moralisch überhöht und andere Meinungen mitsamt denen, die diese äußern, zu Abschaum degradiert. Zur Verstärkung dieser Feindseligkeiten bewirft man sich gerne mit allerlei Unterstellungen und erklärt sich gegenseitig für eine Gefahr. Befeuert wird diese Stimmung, die zu immer stärkeren Spaltungen führt, von vielen Politikern und Journalisten. Beide Berufsgruppen sinken daher im Ansehen der Bevölkerung immer weiter ins Bodenlose. Es wird nicht mehr nach Taten und Handlungen gefragt, sondern nur noch nach dem Schein des Ansehens oder danach, zu welchem Lager, zu welcher Gruppe man gehört. Die dann angelegten Maßstäbe unterscheiden sich erheblich. Ein Angehöriger der „guten“ Gruppe darf sich jede Unverschämtheit erlauben, wird dafür sogar gefeiert, wenn es gegen den Feind gerichtet ist, und einem Angehörigen der „bösen“ Gruppe wird jedes Wort so negativ wie möglich ausgelegt. Verzeihen, Vergeben oder großzügiges Darüberhinwegsehen ist in diesem Fall ausgeschlossen.

Es ist Weihnachten. Wir feiern einen Geburtstag. Jesus war und ist ein vollständiges Vorbild. Er zeigte den aufrechten Weg, machte deutlich, worauf es ankommt, auch bei der Beurteilung und Verurteilung. Die christliche Moral ist die Perfektion der Moral und ist so etwas wie das Gegenteil der derzeit erlebten politischen Moral, die im positiven Sinn gar keine Moral ist. Jesus war kein Reformator. Seinen jüdischen Glauben stellte er nie in Frage. Die Wahrheiten, die mit dem Weihnachtsfest beginnen, sind universell. Hätte es das Kind in der Krippe nicht gegeben, müsste man es erfinden. Es gibt nur einen Gott, nur eine Unfehlbarkeit. Alle anderen Menschen sind fehlbar und auf Liebe, Gnade und Vergebung angewiesen. Das machte der Friedensfürst kurz vor seinem Tod, beim Abschied in Richtung Kreuzigung, noch einmal drastisch deutlich. Unter den zwölf Jüngern hatte Simon eine etwas herausgehobene Stellung. Er wurde auch „Petrus“ (der Fels) genannt. Später wird er als erster Papst in die Geschichte eingehen und zu demjenigen erklärt, der Jesus am nächsten war. Petrus schwor die ewige und bedingungslose Treue. Jesus entgegnete: „Noch ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen.“ Wer glaubt, etwas Besseres zu sein, hat sich schon getäuscht, so die Lehre aus dieser kurzen Erzählung. Bewertungen müssen sich an Werten orientieren, und bewertet werden konkrete Taten und Verhaltensweisen Einzelner und bestimmte Situationen. Die heutzutage übliche Vergötterung oder Verteufelung und die Forderung nach gesamtgesellschaftlichen Ausgrenzungen aufgrund von Herabsetzungen sind genau der falsche Weg. Die christliche Moral ist damit das Gegenmodell zum weltlichen Spiel um Macht. Wenn selbst hohe Kirchenführer den Klassenkampf predigen und Mitmenschen Gesinnungen unterstellen, die sie gar nicht haben, diese damit als Feindbilder bemalen und überzeichnen, dann wird Weihnachten auf den Kopf gestellt. Lassen wir uns dadurch nicht beirren. Bescheidenheit, Großzügigkeit und individuelle Nächstenliebe sind die besseren Konzepte. Ich wünsche allen Zuhörern, Lesern und Mitarbeitern von eigentümlich frei „Frohe Weihnachten“!

Video der Weihnachtsansprache von Joachim Kuhnle