Bundesparteitag der AfD in der Volkswagenhalle in Braunschweig Mit Einigungswillen und Misstrauen zur Vorstandswahl

14. Dezember 2019

Und über allem Übel schwebt die Verfassungsschutz-Keule

von Joachim Kuhnle

Zum vierten Mal (nach 2013, 2015 und 2017) hat sich die Alternative für Deutschland (AfD) eine Führungsspitze gewählt. Derlei Wahlen waren und sind immer spannend, weil unvorhersehbar. In diesem Jahr war vieles anders. Alexander Gauland gab seinen Sprecherposten ab und kandidierte nicht mehr. Im Gegensatz zu einigen Vorgängern trat er weder aus noch nach, sondern nur aus Altersgründen zurück. Die Partei feierte ihn, machte ihn zum ersten Ehrenvorsitzenden. Seinen Nachfolger schlug er selbst vor. Tino Chrupalla, ein Malermeister aus Görlitz (früher Schlesien, heute Sachsen), setzte sich in einer Kampfabstimmung gegen seinen Bundestagskollegen Gottfried Curio, hochbegabter Physiker und Leuchtstern am Rednerhimmel, klar durch. Curios Bewerbungsrede war der stärkste Wortbeitrag des Parteitags. Wenn zwei Drittel der Deutschen meinen, man könne sich bei bestimmten Themen nicht trauen, offen seine Meinung kundzutun, dann müsse die AfD diese Menschen zu ihrem Wählerpotential machen, so Curio. Dass er zu diesem Zweck Strategien entwickeln könnte, traut man ihm zu. Doch die Empfehlung Gaulands wog mehr.

Vor dem Wahlgang zum zweiten Bundessprecher gab es noch den für den ersten. Jörg Meuthen, Fachprofessor für Wirtschaft und Verwaltung und derzeit Abgeordneter im EU-Parlament, wurde mit fast 70 Prozent im Amt bestätigt. Auch Meuthen ist ein hervorragender Redner, seine Bewerbung diesmal war aber eher schwach. Er sprach von starker Führung, warnte vor der „rechten“ Gefahr und stellte klar, dass die Nähe zu bestimmten Gruppierungen oder ehemals Gruppierten weiterhin mit der AfD-Mitgliedschaft unvereinbar bleiben soll. Das klingt ein wenig nach Lucke oder Petry kurz vor deren Flucht. Ganz so schlimm ist es aber mit Meuthen (noch) nicht. Der Professor ist schwer zu ersetzen, und die meisten halten daher zu ihm, was vernünftig ist. Aber es gärt. Wie gewohnt. Viele Redner betonen die Notwendigkeit des Zusammenhalts. Ein parteiinterner Streit würde vom Wähler bestraft werden, dessen ist sich jeder bewusst.

Bei der CDU/CSU hat man vor etwa einem Jahr das feindliche Feuer gegen die blaue Konkurrenz deutlich verschärft. Den Präsidenten des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, jagte man zum Teufel, um einen Nachfolger zu installieren, der anscheinend keinen Sinn für Demokratie und Rechtsstaat hat. Der sogenannte Verfassungsschutz soll unter ihm zu einem Kampfinstrument gegen die Opposition umgebaut werden, ähnlich der „Staatssicherheit“ in der DDR. Aktuell wird massiv Personal aufgestockt, speziell für den Kampf gegen eine nicht vorhandene „rechte“ Gefahr. Als neue Mitarbeiter bieten sich die Aktivisten linker Gruppen an, die in Braunschweig gegen die Existenz der AfD demonstrierten und mit unzähligen Programmen von den Regierenden dafür mit Unsummen an Steuerzahlergeld gepäppelt werden. Momentan wird nur geprüft, ob die AfD eine Gefahr (für was oder wen auch immer) darstellt. Im nächsten Schritt, der so sicher ist wie das Amen in der Kirche, wird die Opposition zum „Verdachtsfall“ erklärt. Ein Teil der Partei, der sogenannte „Flügel“, hat bereits diesen Status, natürlich ohne jede sachliche Grundlage. Im nächsten Schritt wird die AfD als „gesichert rechtsradikal“ betitelt, was mit jahrelangem Rechtsstreit und einigermaßen vernünftigen Richtern abgeschmettert würde, aber ob die AfD diese Zeit überlebt, ist offen. AfD-Mitglieder kann man zwischenzeitlich schikanieren. Mitarbeiter im Staatsdienst müssen um ihre Existenz fürchten. Das klingt alles grausam und ungerecht, aber wer die Macht hat, kann im Prinzip schalten und walten. CDU und CSU sind zu jeder Schweinerei bereit, und von den anderen Altparteien wird diese Niedertracht eher befeuert und mit Applaus bedacht. Egal wie heftig der Rechtsstaat mit Füßen getreten wird, unter den Altparteienpolitikern oder Hauptstromjournalisten gibt es weit und breit niemanden, der sich im Sinne von Freiheit und Bürgerrechten für Andersdenkende einsetzen würde. Solche Persönlichkeiten sind leider ausgestorben. In der AfD herrscht entsprechend Angst. Wer die DDR erlebt hat, ahnt, dass Regierungskritikern nicht nur Berufsverbote, sondern auch folterähnliche Verhöre und Inhaftierungen drohen können. Im Sozialismus (egal ob rot, braun, grün oder schwarz) heiligt der Zweck immer alle Mittel.

Der Bundesvorstand hat die Herausforderung erkannt und eine Abwehrgruppe installiert. Intern wird sie von einem erfahrenen Juristen, dem Bundestagsabgeordneten Roland Hartwig, geleitet. Extern sucht man sich Rat beim Verfassungsrechtler Dietrich Murswiek. Die Gruppe hat zwei Ziele. Erstens: Sollte es tatsächlich verfassungsfeindliche Bestrebungen geben, müssen diese ausgeschaltet und problembehaftete Parteimitglieder ausgeschlossen werden. Zweitens muss sich die Partei mit allen Rechtsmitteln gegen den Verfassungsschutz wehren. Hartwig betonte in seiner Bewerbungsrede zum stellvertretenden Sprecher, dass Letzteres die Hauptaufgabe sei. Problematisch hingegen ist der erste Punkt. Hier müssen die Mitglieder bis in die Privatsphäre hinein bespitzelt und bewertet werden. Das schürt unter den Parteifreunden ein natürliches Misstrauen. Man muss Hartwig und seinem Team bescheinigen, dass sie sensibel mit der Problematik umgehen und wirklich nur auf der Suche nach ganz wenigen schwarzen Schafen sind. Das Problem liegt bei anderen AfD-Menschen, die unprofessionell und egomanisch agieren. Oft werden missliebige Parteifreunde denunziert oder als „zu weit rechts“ oder als „nicht bürgerlich“ heruntergebügelt, ohne (juristisch) stichhaltige Begründungen.

Zurück zur Vorstandswahl: Gegen Jörg Meuthen trat die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst an. Sie erzielte immerhin 25 Prozent, hatte aber natürlich keine Chance. Dann gab es noch einen dritten Kandidaten, über den man eigentlich schweigen könnte. Wolfgang Gedeon bekam von 600 Delegierten nur 22 Stimmen. Das ist praktisch nichts. Dennoch wurde sein Auftritt von anderen zu einem Spektakel aufgeblasen. Warum trat er überhaupt an? Er hatte ein Anliegen, das die oben beschriebene Lage beispielhaft demonstriert. Ob die Kandidatur zum AfD-Chef zur Selbstdarstellung missbraucht wurde, ist Ansichtssache. Nach seiner Überzeugung muss der Vorstand handeln, und wenn es andere nicht machen, bietet er sich an. Gedeon ist innerparteilich noch stärker unter Beschuss als ein Björn Höcke oder der „Flügel“. Seinetwegen war 2016 die Landtagsfraktion in Baden-Württemberg zerbrochen und konnte nur nach langer Zeit mit Hilfe externer Streitschlichter wieder halbwegs vereint werden. Gedeon hatte 2009 (also lange bevor es die AfD gab) ein eigenwilliges philosophisches Werk verfasst. Die Themen reichten von Kultur über Geostrategie, Religion, Geschichte, Zionismus, Verschwörungspolitik, Europa, Globalismus bis zu einer „neuen Politik der Mitte“. Die drei Bände haben über 1.000 Seiten. Leser gibt es kaum. Die AfD möchte mit dem Inhalt dieser Bücher nicht in Verbindung gebracht werden. So weit, so gut. Sich einzubilden, vom 72-jährigen ehemaligen Hausarzt würde eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ausgehen, ist aber absurd, zumal Gedeon stets ruhig und nachdenklich und durchaus freundlich spricht. Mehrere Parteiausschlussverfahren sind bereits gescheitert, weil der alte Mann nichts Parteischädigendes tut. Er sei die AfD innerhalb der AfD, so sein Einstieg. Es sei nicht gut, dass unbescholtene AfD-Mitglieder auf Verdacht auf Schritt und Tritt bespitzelt und überall Ausschlussverfahren angestrengt würden, die sich vielfach als nicht berechtigt herausstellen. Das Verhalten mancher Delegierter auf Gedeons Bewerbung reichte von kindisch bis asozial und gab Gedeon recht. Fragen an ihn hatten folgendes Niveau: „Schämen Sie sich nicht?“, oder: „Warum sind Sie so unverschämt und kandidieren hier, anstatt aus der AfD endlich auszutreten?“ Als Außenstehender bekommt man da Mitgefühl mit dem Außenseiter, ohne seine Wahl zu befürworten. Als Bürger muss man sich ernsthaft überlegen, ob die AfD noch wählbar ist, denn rein menschlich geht man so einfach nicht miteinander um. Allerdings sind es ja immer nur Einzelne, die sich danebenbenehmen. Man darf nicht alle über einen Kamm scheren, und die Nerven liegen, wie erwähnt, blank. Verwunderlich war, dass ausgerechnet der neue AfD-Chef Tino Chrupalla zu Beginn seiner Bewerbungsrede sagte, unter ihm dürfe ein Mensch wie Gedeon nicht mehr sprechen. Wie eine solche Aussage mit den Grundrechten oder mit dem Parteiengesetz vereinbar sein soll, weiß nur er.

Bei den Wahlen zum stellvertretenden Sprecher trat Alice Weidel ohne Gegenkandidat an. Sie dankte noch einmal Alexander Gauland, dem es stets gelungen sei, Gräben zuzuschütten und Brücken zu bauen. Die kluge Frau, die in der Bundestagsfraktion einen hervorragenden Job macht, möchte sich anscheinend daran orientieren. Man kann ihr nur viel Erfolg dabei wünschen. Zum zweiten Stellvertreter traten der erwähnte Roland Hartwig und der Rheinland-Pfalz-Chef Uwe Junge an. Hartwig konnte durch seine heikle Aufgabe nur ein Drittel der Delegierten überzeugen. Auch Junge kam nur auf knapp 40 Prozent, denn der von ihm öffentlich diffamierte „Flügel“ wählte ihn nicht. In einem zweiten Wahlgang gab es noch mehr Stimmen für „beide nicht“, so dass neue Kandidatenvorschläge gesammelt wurden. Junge trat nochmals an, bekam aber nur noch 84 Zustimmungen, Albrecht Glaser (bisheriger Amtsinhaber) erzielte 121 Stimmen, und Stephan Brandner stellte mit 346 Stimmen alle in den Schatten. Der Jurist Brandner ist charmant, witzig, klug und fair zu anderen. Seine Sprache ist blumig und unterhaltsam. Seine Abwahl als Vorsitzender des Rechtsausschusses im Bundestag (ein blamables Schmierenstück der Altparteien) hat ihn noch etwas bekannter gemacht. Sein Appell, Parteifreunde nicht in der Öffentlichkeit anzuschwärzen, ist authentisch. Brandner wirkt in allen Belangen angenehm. Auch bei der Wahl zum dritten Stellvertreter ging es hoch her. Der bisherige Amtsinhaber, Oberst a.D. Georg Pazderski, unterlag knapp dem stark auftretenden Stephan Protschka, dem aber im zweiten Wahlgang eine Stimme zur Wahl fehlte. Dann gab es eine „Berliner Rochade“, indem statt Pazderski die Bundestagsabgeordnete Beatrix von Storch ihr Glück versuchte. Mit genau einer Stimme über der Mehrheit konnte sie Protschka hauchdünn besiegen. Auch Pazderski hatte beim Appell gegen den Flügel mit unterzeichnet, bemühte sich aber (im Gegensatz zu Uwe Junge), die Wogen zu glätten. Damit sind alle bisherigen Stellvertreter (Pazderski, Glaser und Gottschalk) unfreiwillig aus dem Vorstand abgewählt worden.

Protschka, bisher Beisitzer, wurde als solcher bestätigt. Ebenso der Fraktionschef in Brandenburg, Andreas Kalbitz, der AfD-Schatzmeister Klaus Fohrmann (der Einzige im Vorstand ohne Abgeordnetenmandat) und der Schriftführer und EU-Abgeordnete Joachim Kuhs. Der dem rechten Flügel zugeordnete Bundestagsabgeordnete Frank Pasemann verlor seinen Posten als stellvertretender Schatzmeister an den sächsischen Landtagsabgeordneten Carsten Hütter, der vormals als ein Vertrauter von Frauke Petry galt. Neu im AfD-Bundesvorstand als Beisitzer sind die EU-Abgeordnete Sylvia Limmer, der Bundestagsabgeordnete Jochen Haug, der Hamburger Fraktionschef Alexander Wolf und der stellvertretende rheinland-pfälzische Fraktionsvorsitzende Joachim Paul. Letzterer ist ein ähnlicher Fall wie Stephan Brandner. Wegen lächerlicher Scheinvorwürfe wurde er im Landtag von Rheinland-Pfalz als Vorsitzender des Ausschusses für Medien, Digitale Infrastruktur und Netzpolitik von den Altparteien abgewählt. Parteiintern bringt das offenbar Punkte. Der neue Vorstand hat jetzt zwei Jahre Zeit, sich innerhalb der Löwengrube AfD zu behaupten. Der Druck von außen und von innen wird steigen.