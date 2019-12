Freibier Bier-Adventskalender

09. Dezember 2019

Jeden Tag ein Freibier

von Helge Pahl

Bildquelle: Helge Pahl Stelldichein: Verspielte Ideen für die Adventszeit

Schon bald vertagt sich das Jahr, und mit großen Schritten eilt die immer dunklere Zeit heran. Das Weihnachtsfest naht, und für diejenigen, die das Schenken und Beschenktwerden nicht erwarten können, erfand man den Adventskalender, die Frist bis zum Heiligen Abend überbrückend. Entsprungen eigentlich in Kindertagen oder besser für den Kindermagen, hat auch der Getränke(online)-handel diesen Brauch für sich entdeckt und wartet nunmehr mit einer Vielzahl von Bieradventskalendern auf.

Der Marktführer im deutschsprachigen Raum ist die österreichische Firma Kalea. Sie bringt neben einem deutschen, einem österreichischen, einem französischen und einem internationalen Craft-Bierkalender auch einen „normalen“ Bierkalender auf den Markt. Neben 24 Bierspezialitäten beinhalten alle ein Verkostungsglas und eine Genussanleitung. Auf der von Kalea entwickelten Beertastingapp kann man zudem alle Biere beschreiben, bewerten und benoten. Die Akkumulation aller subjektiven Userbewertungen ergibt dann ein Ranking. Die Kalender von Kalea sind also auch weihnachtliche (Craft-) Bierwettbewerbe. Sie kosten zwischen 50 und 60 Euro. Die Kalender sind online bestellbar, finden sich aber auch im gut sortierten Einzelhandel.

Der Onlinehändler Bierselect, ein Projekt des norddeutschen Brauerbundes, bietet ebenfalls seit einigen Jahren zwei verschiedene Adventskalender an. Natürlich wird man auch mit diesen Boxen täglich von einer anderen Bierspezialität von deutschen Handwerksbrauern überrascht. Preislich ranken sie zwischen 50 und 65 Euro.

Gleichfalls wartet der Hamburger Genuss-Onlinehändler Foodist mit einem Craftbier-Adventskalender auf. Auch hierein haben sich auf wundersame Weise 24 Bierflaschen gesellt. Es sind neben deutschen auch internationale Bierspezialitäten aus 22 verschiedenen Bierstilen enthalten. Ein informatives Booklet mit Bierstilerklärungen und bierigen Kochrezepten rundet diesen Kalender ab, der für knapp 60 Euro zu haben ist.

Eine weitere internationale Gerstensaft-Selektion bietet der Adventskalender von Beerwulf. Hier wird jedoch nicht verraten, was sich hinter den Türen verbirgt. Für 50 Euro lauern Flaschen und Dosen aus Kanada, Belgien, Schottland, Österreich und Deutschland.

Neben den Angeboten der genannten Online-Händler gibt es auch einige Brauereien, die ihre Biere zur Adventszeit in Kartonagen zwängen und von eins bis 24 durchnummerieren. Beispielsweise präsentiert die Hamburger Ratsherrn-Brauerei nahezu ihre gesamte Biervielfalt in einem ansprechenden Adventskalender.

Alle oben beschriebenen Kalender kommen in stoßfesten Umkartons. Ein Transport ohne schmerzhafte Bruchverluste ist also weitestgehend sichergestellt, und traurige Tage in Trockenheit werden so vermieden.

Von dem amerikanischen Schriftsteller H.L. Mencken stammt der Ausspruch: „Der Tag hat 24 Stunden, eine Kiste Bier enthält 24 Flaschen. Zufall? Ich glaube nicht!“ Nicht zufällig nannte Murray N. Rothbard Mencken den „fröhlichen Libertären“, und sicherlich ist es auch kein Zufall, dass wir genau 24 Tage bis Weihnachten zählen.

Dieses Naturgesetz kann sich der findige Bierfreund natürlich zu eigen machen. Mit ein paar nummerierten Post-its ist jeder handelsübliche 24er-Bierkasten binnen weniger Minuten in einen individuellen Bier-Adventskalender umgestaltet. Die verbreitete Mode, in Zeiten des Massenkonsums doch lieber etwas Selbstgemachtes zu verschenken, findet hierin ausreichende Würdigung. Auch die Bierauswahl kann individuell auf den Geschmack beziehungsweise die Neugierde des Beschenkten zugeschnitten werden. Für den wenig neugierigen Oettinger-Trinker geht es bereits unter zehn Euro los, versandkostenfrei wohlgemerkt.

Ob man sich nun für einen der vielen fertigen Bierkalender entscheidet oder die Do-it-yourself-Variante bevorzugt, in jedem Fall ist ein Bieradventskalender ein sehr treffliches Werkzeug, in die unendlichen Weiten der Bierwelt tiefer einzutauchen. Viele Mediziner vertreten die Ansicht, dass der Konsum von bis zu einem Liter Bier pro Tag eher gesundheitsfördernd als schädlich ist. Hopfen beruhigt die Nerven. Der stetige Bierkonsum stählt zudem die Leber für die nahenden, alkoholschwangeren Feiertage. Möglicherweise hilft eine gute Vorbereitung, bei weihnachtlichen Diskussionen im Kreis der lieben Verwandtschaft einen kühlen Kopf zu bewahren. Am Heiligen Abend gilt dann vielleicht: Weniger ist mehr.

Wenn man den zitierten Ansatz H.L. Menckens jedoch konsequent denkt, wären 24 Adventskalender anzuschaffen und täglich 24 Türen zu öffnen. Das wären 576 Biere bis Weihnachten. Zugegeben, für einen sportlichen Bierliebhaber ein verlockender Gedanke…

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Dezember-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 198.