DeutschlandBrief Ihr habt nichts begriffen

24. November 2019

Der Abstieg der alten Volksparteien und die Hilflosigkeit der Meinungsmacher

von Bruno Bandulet

Die deutschen Parteien nach dem dritten Debakel in Thüringen

Wenn drei Landtagswahlen in diesem Jahr die Republik zwar nicht erschüttern, aber doch in helle Aufregung versetzen, ist ein nüchterner Befund ebenso wichtig wie eine kritische Ursachenforschung. Ja, der Abstieg der alten großen Volksparteien scheint unaufhaltsam. Am 1. September verlor die ...