16. November 2019

Plädoyer für einen hesperialistischen Neubau Europas

Ganz Europa beschreitet den Weg zur Bunten Republik. Ganz Europa? Nein, denn eine Forschungskonferenz am Westinstitut Posen leistet tapferen Widerstand. Die Initiative „Renovatio Europae“ versammelte Experten aus der ganzen EU, um über die Erneuerung der Union zu diskutieren. Unter der Herausgeberschaft von David Engels wurden diese Ergebnisse in einem Aufsatzband veröffentlicht. Zunächst fällt die Internationalität der Autoren auf: Neben Deutschen wie Max Otte und Birgit Kelle legen auch zum Beispiel der Italiener Alvino-Mario Fantini oder der Ungar András Lánczi ihre Perspektiven auf das Politgeschehen dar, was für den Leser eine ungewohnte Vielfalt an Blickwinkeln bedeutet. Die meisten Texte durchzieht eine Kritik an der gegenwärtigen europäischen Elite der „Anywheres“, die ohne Bindung an eine klar zu fassende Heimat sich überall in Europa in ihrer Filterblase wiederfinden können – mit eigenen Werten, eigenem Demokratieverständnis, eigener Ästhetik. Doch die Autoren formulieren auch ihre eigenen Visionen eines erneuerten Europas: geprägt durch starke und bürgernahe Regionen, auf den Grundfesten des christlichen Glaubens und mit der traditionellen Familie als Kern. Herausragend ist Chantal Delsols Aufsatz über den Dualismus von Moral und Realpolitik: Wortgewandt und gespickt mit historischen Querverweisen stellt sie ihre an das Yin-Yang-System angelehnten Gedanken zu dieser Antinomie dar und schreibt auf etwa 20 Seiten eine Pflichtlektüre über die moderne Politik. Auch Herausgeber Engels trägt zum Aufsatzband bei und skizziert seinen Wunsch eines „hesperialistischen“ Europas: von unten entlang Identität, Subsidiarität und Familie aufgebaut und im steten Bewusstsein der jahrhundertealten Geschichte, auf der unser heutiges Leben fußt. Das Buch macht durchaus Hoffnung auf einen Neubau unseres Kontinents. Nach dieser lesenswerten Lektüre sehnt man sich, gerade mit Blick auf Engels‘ publizistischen Eifer, nach einer Fortsetzung der Skizze eines erneuerten Europas.



