Make love not law Der Kassenpatient als virtuelle Laborratte

16. November 2019

Patientengeheimnisse auf dem Silbertablett

von Carlos A. Gebauer

Bildquelle: Carlos A. Gebauer Nur noch ein Gespenst: Das Datengeheimnis

Man könnte meinen, die Verwaltung des deutschen Wortschatzes werde immer einfacher. Denn es fallen immer mehr vertraute Wörter weg: „Bankgeheimnis“ zum Beispiel, oder „Briefgeheimnis“ und „Arztgeheimnis“. Leider kommen aber stattdessen gleichsam spiegelbildlich immer neue hinzu. Und die sind mitnichten kürzer, sondern eher länger. Was sie besagen, ist auch nicht schöner. Im Gegenteil. Was man bislang schon unter den wenig sachlichen Begriff der „Datensammelwut“ fasste, steigert sich derzeit im deutschen Gesundheitssystem durchaus zu einem digitalen Blutrausch der Datenerhebung, zu einer enthemmten Ausweidung alles Privat-Intimen, zu einem Leichenschmaus mit Arztbrief und zu einer Massenbestattung des informationellen Selbstbestimmungsrechts. Nicht mehr nur die Körper aller gesetzlich Zwangsversicherten werden durch das Sozialgesetzbuch kollektiviert und entindividualisiert, sondern auch alle Geschichten, die ihre Gesundheit schrieb. Das einstmalige Hoheitsrecht des Patienten an seinen Körperdaten wird gefällt, die Verfügungsgewalt über seine Patientenakte geht über auf ein Gewirr aus Behörden und Stellen, die den Megadatenpool nach eigenem Gutdünken akkumulieren, segmentieren, tranchieren und haschieren dürfen. Du bist nichts, die ministerielle Datencloud ist alles. Willkommen in der schönsten aller neuesten Gesundheitswelten!

Worum geht es? Die Bundesregierung hat dem Deutschen Bundestag am 23. September 2019 einen 108 Druckseiten umfassenden Gesetzentwurf vorgelegt, der auf den Erlass eines „Gesetzes für eine bessere Versorgung durch Digitalisierung und Innovation (Digitale-Versorgung-Gesetz – DVG)“ zielt. Digitalisierung und innovative Versorgungsstrukturen brächten „große Chancen für eine bessere Gesundheitsversorgung“, heißt es dort. Das neue Gesetz bringe ein „Maßnahmenpaket“, das zu einem „iterativen Gesamtprozess“ gehöre, den es „agil fortzusetzen“ gelte. Um telemedizinische Versorgungsangebote zu „forcieren“, werden die „Regelungen zur Datentransparenz weiterentwickelt“. Angela Merkel und das federführende Bundesministerium für Gesundheit bitten Herrn Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble dazu, eine Beschlussfassung des Bundestages unter anderem über Folgendes herbeizuführen:

Aufgaben der „Datentransparenz“ sollen künftig gemeinschaftlich von öffentlichen Stellen des Bundes (als „Vertrauensstelle“ und „Forschungsdatenzentrum“) sowie vom Spitzenverband Bund der Krankenkassen wahrgenommen werden. Krankenkassen haben an diesen Spitzenverband „als Datensammelstelle für jeden Versicherten“ den unveränderlichen Teil seiner einheitlichen Krankenversichertennummer, Angaben zu Alter, Geschlecht und Wohnort, Kosten- und Leistungsdaten, Angaben zu seinem Vitalstatus beziehungsweise seinem Sterbedatum sowie Angaben zu den abrechnenden Leistungserbringern zu übermitteln. Sodann heißt es im neuen Paragraphen 303b Absatz 2 des geplanten Zwölften Sozialgesetzbuchs: „Der Spitzenverband Bund der Krankenkassen führt die Daten nach Absatz 1 zusammen, prüft die Daten auf Vollständigkeit, Plausibilität und Konsistenz und klärt Auffälligkeiten jeweils mit der die Daten liefernden Stelle.“ Im Klartext heißt dies natürlich: Irgendwo bei diesem Spitzenverband sitzen Menschen, die den Dateneingang minutiös betrachten und auf Widerspruchsfreiheit prüfen. Die Auffälligkeitsklärung besteht nötigenfalls im Griff zum Telefon: Wer hat da genau bei wem was wie behandelt?

Als wäre all dies noch nicht befremdlich genug, besticht der folgende Absatz durch einen juristisch-formulierungstechnischen Leckerbissen: Der beschriebene Spitzenverband, der all diese Klardaten erhoben hat, muss sie weiterleiten. Das tut er sowohl an das Forschungsdatenzentrum als auch an die Vertrauensstelle. Eine Pseudonymisierung der Daten erfolgt bei dem Spitzenverband aber nur vor der Weitergabe an das Forschungsdatenzentrum. Die Weitergabe an die Vertrauensstelle ist in der dortigen Pseudonymisierungsregel nicht erwähnt. Tatsächlich zeigt dann die weitere Regelung im geplanten Paragraphen 303c des Gesetzentwurfs, dass die Vertrauensstelle ihrerseits zu einer eigenen „Überführung der Versichertenkennzeichen in Pseudonyme“ verpflichtet wird. Anders gesagt: Die Vertrauensstelle erhält Klardaten, die sie dann erst selbst – und in Kooperation mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik – pseudonymisiert. Dass der Gesetzgeber durchaus Humor hat, was die Aussichtslosigkeit der Datenvertraulichkeit angeht, dürfte die weitere Formulierung zeigen: „Das Verfahren zur Pseudonymisierung ist so zu gestalten, dass für das jeweilige Versichertenkennzeichen periodenübergreifend immer das gleiche Pseudonym erstellt wird, aus dem Pseudonym aber nicht auf das Versichertenkennzeichen oder die Identität des Versicherten geschlossen werden kann. Die Vertrauensstelle hat die Liste der Pseudonyme dem Forschungsdatenzentrum mit den Arbeitsnummern zu übermitteln. Nach der Übermittlung dieser Liste an das Forschungsdatenzentrum hat sie die diesen Pseudonymen zugrundeliegenden Versichertenkennzeichen und Arbeitsnummern sowie die Pseudonyme zu löschen.“ Die intimsten und wertvollsten Daten der Zwangsversicherten werden also wie auf einem digitalen Silbertablett zwischen sämtlichen Krankenkassen, ihrem Spitzenverband Bund, dem Forschungsdatenzentrum, der Vertrauensstelle und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik munter hin und her übertragen, ohne dass es dabei IT-Probleme geben darf. Wer das glaubt, der ist sicher auch schon seit einigen Jahren regelmäßiger Fluggast auf dem neuen Berliner Hauptstadtflughafen.

Mit den erhobenen Daten sollen Nutzungsberechtigte dann geschult, Gesundheitsversorgungsforschung betrieben oder politische Entscheidungsprozesse zur Weiterentwicklung der gesetzlichen Krankenversicherung unterstützt werden. Immerhin erhebt das Forschungsdatenzentrum von den Nutzungsberechtigten Gebühren. Auf diese Weise kommt wenigstens Geld ins Haus. Denn den Wert der Daten hat man offensichtlich erkannt, wie die Gesetzesbegründung verrät: „Die Sozialdaten der Krankenkassen sind eine wertvolle Datenquelle nicht nur für die Steuerung und Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung in der GKV, sondern auch für die wissenschaftliche Forschung. Das bestehende Datentransparenzverfahren der Paragraphen 303a bis 303e für den kontrollierten Zugang zu Sozialdaten der Krankenkassen für Forschungszwecke ist hinsichtlich des Datenumfangs und der Zugriffsmöglichkeiten beschränkt. Auch angesichts der bislang geringen Nutzerzahlen besteht das Ziel, den Zugang zu den Sozialdaten zu verbessern, um eine breite wissenschaftliche Nutzung unter Wahrung des Sozialdatenschutzes zu ermöglichen. Hierfür soll die bisherige Datenaufbereitungsstelle zu einem Forschungsdatenzentrum mit einem deutlich erweiterten und aktuelleren Datenangebot weiterentwickelt werden.“

„Alternativen: Keine.“ Heißt es etwas zweideutig im Gesetzentwurf. Tatsächlich ist den Akteuren natürlich bewusst, was das Alternativszenario ist. Der Chef der Techniker-Krankenkasse, Jens Baas, gab dem „Focus“ zu Protokoll: „Sonst übernehmen die Tech-Giganten dieser Welt das Kommando.“

Beschließt der Bundestag dieses Gesetz, dann werden die rund 73 Millionen Zwangsversicherten im Lande endgültig nicht mehr danach gefragt, mit wem sie ihre Körpergeheimnisse teilen wollen. Der Kassenpatient wird zur virtuellen Laborratte. Ebenso gut könnte man Liveübertragungen aus Beichtstühlen auf Kirchenvorplätzen anordnen. Dann wäre ein weiteres Wort aus dem Duden zu streichen: das „Beichtgeheimnis“. Ob jemand die Kraft findet, gegen dieses Gesetz eiligen Rechtsschutz zu erwirken?

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Dezember-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 198.