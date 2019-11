Meinungsäußerungsfreiheit in Deutschland Privatisierter Terror gegen oppositionelle Themen

12. November 2019

Der Unfreiheit die Stirn zu bieten, ist das Gebot der Stunde

von Joachim Kuhnle

Innerhalb der linken Bobo-Blase erntet man Kopfschütteln mit der Bemerkung, in Deutschland gebe es ein Problem mit der Meinungsfreiheit. Schließlich könne hierzulande jeder Mensch denken und sagen, was er wolle. Das ist offenkundig. Die Gedanken sind immer frei, und das Sprechen kann man nur verhindern, indem man alle Menschen knebelt. Man sollte aber auch damit rechnen (gemäß grünschimmeliger Argumentationslogik), dass eine öffentlich oder privat geäußerte Ansicht Gegenreaktionen hervorrufen kann. Wer für sich die Meinungsfreiheit in Anspruch nimmt, muss auch die Handlungsoptionen der Gegenseite ertragen, so die Regierenden und ihre helldeutschen Bewunderer. Ein Beispiel: Wer sich in Deutschland im Jahr 1942 auf einen Marktplatz gestellt und lauthals „Hitler muss weg“ gerufen hätte, hätte damit rechnen müssen, dass es Andersdenkende gab, die damit nicht einverstanden waren. Falls der Wohnsitz des Nörglers und Querulanten dann in ein Lager verlegt worden wäre, wäre das die Konsequenz gewesen. Eine so verstandene Meinungsfreiheit gab es auch damals. Nun kann niemand ernsthaft die Situation im Jahr 2019 mit der im Jahr 1942 vergleichen. Die Forderung „Merkel muss weg“ oder ähnlich unfreundliche Worte gegen Regierende sind in der Regel (noch) kein Grund für eine Haftstrafe. So ganz ungefährlich ist eine Äußerung außerhalb der politmedialen Vorgaben aber nicht immer. Die von Politikern betriebenen Hetzkampagnen gegen Kritiker des Machtkartells und ihre Meinungsvorgaben erreichen Ausmaße, die schon alleine aus technischen Gründen vor 1945 noch nicht einmal erahnt werden konnten. Selbst in der DDR verfügten die Mitarbeiter der sogenannten „Staatssicherheit“ nicht über die modernen Möglichkeiten, missliebige Bürger zu diskreditieren und gegen sie zu hetzen.

Im Kampf zwischen den Parteien wird der noch jungen AfD immer wieder vorgeworfen, die Grenzen des Sagbaren nach rechts verschoben zu haben. Manche meinen sogar, damit habe die Opposition ihr Recht auf Meinungsfreiheit verwirkt. „Nazi“, so der allseits gelobte Ministerpräsident Bodo Ramelow vom Spektrum der „demokratischen“ Parteien, sei außerdem keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Da zumindest in der Partei Die Linke keinerlei Zweifel bestehen, dass die AfD zu 100 Prozent „nazi“ ist, handelt es sich folgerichtig bei Äußerungen von Seiten dieser Partei nicht um Meinungen, sondern um begangene Verbrechen. Und Verbrecher muss man einsperren. Logisch. Damit sind wir wieder im Jahr 1942, mit dem Unterschied, dass die Worte des Ministerpräsidenten, die auch von vielen anderen Politikern bis hin zur FDP und zur CSU hätten stammen können, nur Macho-Prahlereien sind, aber vom Rechtsstaat in der Regel nicht vollzogen werden können. Da das Grundgesetz zum Ärger vieler im Altparteienkartell zu wenige Möglichkeiten gegen die Opposition bietet, hat man den totalitären Schweinkram einfach privatisiert. Das, was in der DDR im Ministerium für Staatssicherheit erledigt werden konnte, besorgen heutzutage politisch agierende Stiftungen und andere Firmen und Vereine der sogenannten „Zivilgesellschaft“ und erhalten dafür in Summe einen neunstelligen Betrag in Euro. Pro Jahr. Ob das Budget von Erich Mielke im Kampf gegen die Feinde der Einheitspartei höher lag, hängt von der Bewertung der Ostmark ab.

Die allgegenwärtigen und bestens organisierten linken Terrorstrukturen wurden mit dem Einzug der Grünen in die Bundesregierung ab dem Jahr 1998 langsam und systematisch aufgebaut. Die sogenannte „Antifa“, die vorgibt, gegen „Faschisten“ zu kämpfen, und dabei deren Methoden eins zu eins kopiert (die echten Faschisten damals hatten die Methoden ihrerseits von den Kommunisten übernommen), kann heute in Deutschland flächendeckend operieren. Sie ist organisatorisch und personell in der Lage, jede Veranstaltung mit einem halbwegs prominenten AfD-Politiker auch in abgelegenen Ortschaften zu vereiteln. Ohne den massiven Schutz der Polizei kann sich die Opposition in Deutschland nicht mehr versammeln. So weit sind wir schon. Der Terror richtet sich dabei auch gegen unpolitische Gastwirte, die es wagen, der AfD Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen. Selbst unbeteiligte Gäste dieser Gastwirtschaften müssen an anderen Tagen damit rechnen, dass ihre Reifen aufgeschlitzt werden. Damit soll erreicht werden, dass die Kunden diese Gastwirtschaft nicht mehr besuchen und dass der Gastwirt in die Insolvenz getrieben wird. Damit bekäme die AfD auch keinen Raum mehr, so die Strategie der Linken. Oft handelt es sich um freundliche Gewerbetreibende aus dem Ausland, also um Menschen, die in Deutschland gar nicht wählen. Das ist nach linker Lesart „gute“ Gewalt gegen Ausländer. Es ist der Wahnsinn. Eines muss man deutlich festhalten: Zwar ist die Opposition aufgrund der allgegenwärtigen Schmähpropaganda in weiten Teilen der Bevölkerung äußerst verhasst, aber ohne die vom Machtapparat aufgebaute und bestens vernetzte „Antifa“ könnte die AfD in der Öffentlichkeit angstfrei für ihre Themen werben und der medialen Propaganda etwas entgegensetzen. Würde man den Linksextremisten die vom Steuerzahler abgepressten Staatsgelder entziehen, wäre die Meinungsfreiheit in Deutschland schnell wiederhergestellt.

Es ist erst 20 Jahre her, als es noch keine allgegenwärtige „Antifa“ in Deutschland gab. Damals war das Meinungsspektrum im Land ein deutlich anderes. In der von linken Journalisten betriebenen Politsendung „Panorama“ gab es massive Kritik an der CDU in Hessen. Landeschef Roland Koch sammelte auf den Straßen (ganz ungestört von der noch nicht aufgeblähten „Antifa“!) Unterschriften gegen die von der rotgrünen Regierung geplante Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts. Demnach sollten Türken und andere Gäste leichter einen deutschen Pass erhalten können, ohne ihren ausländischen Ausweis abgeben zu müssen. Das in Europa übliche Abstammungsprinzip sollte deutlich verwässert werden (und wurde es). Der damals 46-jährige Hans-Jürgen Irmer, Kreisvorsitzender der CDU in Wetzlar, wies regelmäßig im „Wetzlar-Kurier“ auf die Gefahren der damit verbundenen Überfremdung hin. Er verstand sich als ein Sprachrohr der schweigenden Mehrheit. Worte wie „Asylterror“ oder „der Islam als Gefahr für das Abendland“ waren dabei typisch. Im Interview der erwähnten „Panorama“-Sendung äußerte sich Irmer wie folgt: „Ich habe die große Befürchtung, wenn die Entwicklung (gemeint ist die Überfremdung) so weitergeht, dass wir eines Tages, den wir sicher noch erleben werden, bürgerkriegsähnliche Zustände bekommen werden. Es geht um Umverteilungskämpfe.“ Bei den Abschiebungen forderte Irmer eine härtere Gangart. Wer nicht pariere, der gehöre gegebenenfalls gefesselt und geknebelt. Die Humanitätsduselei Menschen gegenüber, die diesen Staat ausbeuten (gemeint sind abgelehnte Asylbewerber), müsse endlich ein Ende haben. Roland Koch wies in diesem Zusammenhang Beleidigungen gegen Parteifreund Irmer als Unverschämtheit zurück. Man grenzt keine Menschen aus, so Koch, nur weil sie eine schärfere Rhetorik anwenden. Anschließend machte Hans-Jürgen Irmer in der CDU Karriere. Heute vertritt er die CDU im Bundestag. Ob er sich dort noch immer als Sprachrohr der Schweigenden, also seiner Wähler, begreift, ist nicht bekannt.

Der hessische CDU-Politiker Michel Friedman, der damals dem linken Flügel innerhalb der CDU zugeordnet werden konnte und diesen bis 1986 im CDU-Bundesvorstand vertrat, kritisierte seine eigene Partei mit folgenden Worten: „Der hessische Landesverband besteht aus sehr vielen konservativen und nationalkonservativen Gedankenstrukturen. Der liberale, offene und moderne Flügel der CDU ist in Hessen deutlich Minderheit.“ Interessant ist in diesem Zusammenhang, mit welchen Vokabeln die „rechte“ Seite der Debatte belegt wurde. Dabei entsprach das, was damals als „konservativ“ galt, heute mindestens dem, was jetzt im Mainstream im milden Fall als rechtsradikal und in der Regel als rechtsextrem und nationalsozialistisch bewertet wird. Friedman setzte damals ein Zeichen des Protests und wechselte öffentlichkeitswirksam von der CDU Hessen zum CDU-Landesverband Saarland, der nach seiner Überzeugung moderner und liberaler agierte. Alexander Gauland, damals Mitglied in der hessischen CDU, galt als Vermittler zwischen den Flügeln. Heute vertritt er als Bundessprecher der AfD immer noch seine moderaten Ansichten. Die CDU hat sich hingegen drastisch verändert und sich dem durch die linken Medien und durch die Antifa-Bodentruppen eingegrenzten Sagbaren angepasst.

Vergleichen wir einmal die CDU von damals mit der AfD von heute. In der AfD gibt es einen „rechten“ Flügel rund um den Frontmann Björn Höcke, der auch Landesvorsitzender in Thüringen ist. Höcke vertritt in der Migrationspolitik eine klare Linie. Er möchte unterscheiden zwischen Schutzsuchenden und Einwanderern. Auf die Frage, was er und seine Partei zur Integration der von weit her nach Deutschland Hereingeflüchteten beitragen möchten, antwortet er knallhart, dass die Integration von abgelehnten Asylbewerbern nicht das richtige Ziel sei. Es gebe Menschen, deren Asylantrag als politische Verfolgte gemäß Grundgesetz anerkannt werde. Dabei handele es sich nur um ein bis zwei Prozent der Antragsteller. Auch diese könnten theoretisch wieder in ihre Heimatländer zurück, wenn sich die politische Lage dort ändere. Es sei aber auch kein Problem, diese wenigen Personen in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. Bei denjenigen, die kein Asyl gemäß Grundgesetz bekommen, aber zum Beispiel wegen eines Krieges in der Heimat nicht abgeschoben werden können, sei der gewährte Schutz nur vorübergehend. Ziel der Politik müsse es sein, diese fit zu machen für ihre baldige Rückkehr, wenn sich die Sicherheitslage im Heimatland beruhigt. Diejenigen, die keinerlei Grund haben, nach Deutschland zu flüchten, die also unser Asylrecht nur missbrauchen, um an den Gesetzen vorbei in unsere Sozialsysteme einzuwandern, müssten rasch ausgewiesen und abgeschoben werden. Über eine Integration dieser Personen auf Kosten der Steuerzahler zu sprechen, ist nach Höckes Meinung unverantwortlich und mit dem Rechtsstaat nicht vereinbar.

Bedenkt man, dass die Migration sowie die Zahl der durch Missbrauch des Asylrechts nach Deutschland eingewanderten Personen heute erheblich größer ist, als es vor 20 Jahren der Fall war, und bedenkt man außerdem, dass dadurch erhebliche Probleme bezüglich innerer Sicherheit und Sozialhilfebudget zu bewältigen sind, muss die Position der AfD im Vergleich zur Position der CDU von 1998 als zurückhaltend bewertet werden. Trotzdem führen die Ansichten der neurechten Partei zu erheblichen medialen und tatsächlichen Hetzjagden, insbesondere auch gegen das gesamte Personal der Alternativen. Eine Verschiebung des Sagbaren und Gesagten nach rechts hat es mit der AfD nicht gegeben. Im Gegenteil: Was sich früher (also vor 20 Jahren) die Menschen getraut haben, auf der Straße zu sagen, würde heutzutage niemand mehr zu äußern wagen. Die Grenzen des Sagbaren sind eindeutig enger geworden. Das betrifft nicht nur das Thema Migration, sondern auch die anderen großen Fragen, wie die Kritik am unsinnigen und ultrateuren „Klimaschutz“ sowie das Benennen der Probleme der Europäischen Union. Eine tatsächliche Meinungsäußerungsfreiheit gibt es in Deutschland faktisch nicht. Eine Gesellschaft, in der unterschiedliche Meinungen angstfrei ausgesprochen werden können, ist in Deutschland kurz- und mittelfristig nicht in Sicht. Der Kampf um die Freiheit muss daher entschlossen geführt werden. Jeder Einzelne kann dazu beitragen, indem er den linken Vorgaben mutig und furchtlos widerspricht, also der Unfreiheit die Stirn bietet und offen gegen den Strom schwimmt.