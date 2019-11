Freibier Oktoberfest – keine Miesen auf der Wiesn

10. November 2019

Die eigentümlich freie Bierkolumne

von Helge Pahl

Bildquelle: Helge Pahl Arrangement: Oktoberfest

Während ich diese Zeilen schreibe, tobt in München das 186. Oktoberfest. Das größte Bierfest der Welt lockt alljährlich rund sechs Millionen Besucher auf die Theresienwiese. Letztes Jahr generierte es einen Gesamtumsatz von 1,2 Milliarden Euro. Den Umsatz an Bier, knapp 90 Millionen Euro, teilen sich sechs Münchner Brauereien: Augustiner, Hofbräu, Paulaner, Hacker-Pschorr, Spaten und Löwenbräu. Bei genauerem Hinsehen sind es jedoch nur vier, denn die Spaten-Brauerei gehört mittlerweile zusammen mit der Löwenbrauerei zum weltgrößten Braukonzern AB InBev. Hacker-Pschorr ist nur noch eine Marke der Paulaner-Gruppe, die wiederum mit Heineken, der zweitgrößten Braugruppe, verbandelt ist. Zusammengeschlossen haben sich die sechs laut Statuten „bewährten Münchner Traditionsbrauereien“ zum „Verein Münchner Brauereien“. Eigentlich müsste es wohl „Kartell Münchner Brauereien“ heißen, denn nichts anderes ist es. Ausschließlich Brauereien, die darin Mitglied sind, dürfen auf dem Oktoberfest Bier ausschenken. Die negativen Auswirkungen von Kartellen für die Konsumenten sind denn auch auf der Wiesn offenkundig und lehrbuchhaft zu studieren: Die Qualität sinkt, und der Preis steigt.

Wohl jeder Wiesnbesucher hat sich schon drüber geärgert: Die Maß wird nicht voll eingeschenkt. Dass dies keine subjektive Beobachtung ist, sondern ganz offenkundig Methode hat, beweisen die alljährlichen Messungen des Vereins gegen betrügerisches Einschenken. Im Schnitt fehlen laut VGBE circa 0,1 Liter, also zehn Prozent. Seit der Einführung des Euros im Jahr 2002 stieg der Preis für eine Maß Bier von 6,40 auf 11,80 Euro. Das sind in den 17 Jahren gut 84 Prozent Teuerung. Gemäß Verbraucherpreisindex sind die Preise jedoch in dem Zeitraum „nur“ um 27 Prozent angestiegen.

Das Oktoberfest ist also für die sechs Brauereien ein sehr lukratives Geschäft. Damit es so bleibt, sollen natürlich keine weiteren Brauereien rein in den Verein und auf die Wiesn. Nun gibt es aber – das ist auch dem Craftbeer-Trend geschuldet – mittlerweile deutlich mehr Münchner Brauereien als nur die sechs „Münchner Brauereien“.

Bereits seit 1980 kämpft Prinz Luitpold von Bayern, der Urenkel des letzten bayrischen Königs Ludwig III., mit seiner König Ludwig Schlossbrauerei Kaltenberg darum, auf die Wiesn zu kommen. Doch die Stadt und der Verein erfanden immer neue Auflagen und Vorschriften. Es dürfe nur Münchner Bier ausgeschenkt werden, sagte man ihm. Um diese nachträglich in die Statuten aufgenommene Bestimmung zu erfüllen, wollte der Prinz auf der Theresienwiese sogar eigens eine mobile Brauerei errichten. Das Bier des Urururenkels des Oktoberfestbegründers durfte aber nicht auf die Wiesn, denn gemäß der städtischen Betriebsvorschriften für das Oktoberfest dürfe „nur Münchner Bier der leistungsfähigen und bewährten Münchner Traditionsbrauereien ausgeschenkt werden“.

Indes zieht es auch die 2006 gegründete Giesinger-Brauerei aufs Oktoberfest. Die Craftbier-Brauer aus dem Münchner Stadtteil Giesing erfuhren jedoch auch schon eine erste Absage, da sie angeblich kein „Münchner Bier“ herstellen. Die Bezeichnung „Münchner Bier“ ist vom Verein Münchner Brauereien geschützt und definiert als „mit Münchner Wasser gebraut“. Das verwendete Brauwasser bezieht Giesinger Bräu nicht aus einem Münchner Brunnen, es ist normales Münchner Leitungswasser, und das kommt aus dem Mangfalltal. Das möchte Brauereichef Steffen Marx nun ändern. Eine neue Brauerei mit eigenem Tiefbrunnen soll alsbald gebaut werden, und dann kann die neue, leistungsfähige Brauerei endlich „echtes Münchner Bier“ brauen. Hierfür suchen die Brauer mittels Crowdfunding noch Investoren. Verzinst werden Investitionen zwischen 100 und 25.000 Euro mit sechs Prozent pro Jahr, die als Biergutscheine ausgezahlt werden. Man kann diese in der Brauerei einlösen. Ob die Giesinger-Brauerei jedoch auch in den Verein Münchner Brauereien aufgenommen wird, bleibt zu bezweifeln. Laut Vereinssatzung werden nur Brauereien aufgenommen, die zwischen 1870 und 1970 Bier gebraut haben. Es bleibt spannend.

Die anderen Münchner Craft-Brauereien scheren sich indes nicht sonderlich um das städtisch sanktionierte Brauereikartell. Sie veranstalten nun schon im zweiten Jahr ein eigenes Craftbeer-Oktoberfest eine Woche nach der Wiesn. Dabei sind 16 Handwerksbrauereien aus München und Umgebung, die mit ihrer Biervielfalt die sechs großen Kartellmitglieder locker in den Schatten stellen.

Dem Bierinteressierten, der in München etwas Zeit totzuschlagen hat, sei der Besuch des Bier- und Oktoberfestmuseums anempfohlen. Es befindet sich sehr zentral in einem der ältesten Bürgerhäuser der Stadt in der Sterneckerstraße zwischen Isartor und Marienplatz und gibt einen recht anschaulichen Einblick in die Entwicklung der Bierherstellung und die Geschichte des Oktoberfestes. Im Museumstüberl kann man zudem die original Münchner Biere der Augustinerbrauerei verkosten.

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv dort publizierten Beiträgen in der November-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 197.