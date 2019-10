Unruhen in Chile Das Große Spiel in Lateinamerika

25. Oktober 2019

Es kann praktisch jedes Land treffen

von Gérard Bökenkamp

Die Hintergründe der Unruhen in Chile sind ganz andere als die von den deutschen Medien berichteten. Das „Volk“ würde wohl kaum die Bahnhöfe und Züge zerstören, mit denen es jeden Morgen zur Arbeit fährt. Die, die da protestieren, sind genauso wenig „das Volk“ wie Extinction Rebellion, die Antifa oder die Autonomen in Deutschland. Der Umstand, dass innerhalb einer einzigen Nacht die Hälfte aller Bahnhöfe in Flammen aufging, verdeutlicht, dass es sich nicht um einen Akt spontaner Unzufriedenheit wegen der Erhöhung des Fahrkartenpreises handelt, sondern um einen koordinierten Angriff auf die Infrastruktur, das Herzstück jeder Ökonomie. Binnen Stunden ist die öffentliche Ordnung fast vollständig zusammengebrochen und wäre ohne den Einsatz des Militärs nicht wiederhergestellt worden.

Diese Unruhen wurden von langer Hand vorbereitet und werden vom Ausland aus gesteuert, nämlich von Venezuela und Kuba. Chile und Brasilien sind aus der Gemeinschaft linker Regierungen in Lateinamerika ausgeschert, und dafür sollen sie jetzt „bestraft“ werden. Brasilien schien für einen solchen ersten Schlag zu groß und zu gefährlich zu sein. Hatte doch sein Präsident schon während des Wahlkampfs deutlich gemacht, dass er bereit sein würde, auf solche Angriffe mit äußerster Härte zu reagieren. Das „bürgerlichere“ Chile schien daher ein einfacheres und lohnenderes Ziel für die beabsichtigte Machtdemonstration der neuen Allianz zu sein, die nach der Vorherrschaft in Lateinamerika greift.

Ziel war es, das marktwirtschaftliche Vorzeigeland öffentlich zu diskreditieren. Solange Chile als Musterland gilt, stehen sozialistische Regierungen wie die Regime in Venezuela, Kuba und Bolivien unter besonderem Druck, da sich ihr System an dem höheren Wohlstand und der Prosperität des Systemkonkurrenten messen lassen muss. Durch die Inszenierung von „Protesten“, das Schüren von Chaos und Unruhe und die Provokation von Maßnahmen, mit denen sich der chilenische Staat ins Unrecht setzt, soll das marktwirtschaftliche Modell diskreditiert und von Inflation, Arbeitslosigkeit und dem wirtschaftlichen Niedergang in Venezuela abgelenkt werden.

Dass diese Strategie aufgegangen ist, das zeigt die erste Berichterstattung in Deutschland. Selbst die bürgerliche Welt fabuliert von den Auswirkungen der sozialen Ungerechtigkeit in Chile und sieht die Hauptschuld nicht etwa bei den Gewaltverbrechern, sondern beim chilenischen Präsidenten, der die Steuern gesenkt statt für mehr Umverteilung gesorgt habe. Seiner sozialistischen Vorgängerin wird immerhin attestiert, den sozialen Ausgleich wenigstens gesucht zu haben. Wie auch immer der chilenische Präsident nun reagiert, er zieht in der öffentlichen Auseinandersetzung den Kürzeren. Lässt er das Militär durchgreifen, dann gilt er als zweiter Pinochet, lässt er den Terroristen freien Lauf, gilt er als schwach und unfähig.

Gehen wir einen Schritt zurück und beleuchten die Gesamtlage in Lateinamerika. Venezuela war einmal das reichste Land Lateinamerikas, doch dann kamen zwei Faktoren zusammen, die in Kombination miteinander ein Land in den Ruin treiben: ein hoher Erdölreichtum und eine sozialistische Regierung. Hugo Chávez war nicht nur ein charismatischer Führer, der steigende Ölpreis füllte auch die Kassen seiner Regierung. Das ermöglichte es ihm, die Spendierhosen anzuziehen und sich mit dem warmen Regen der Ölmilliarden die Popularität und Zuneigung der Armen und Ärmsten zu sichern. Es kam schließlich, wie es kommen musste, der Ölpreis brach ein, und Venezuela ging in den Bankrott.

Das Schicksal war Chávez und seinen Anhängern insoweit gnädig, als er diesen Absturz nicht mehr erleben musste und seinen Anhängern als strahlender Wiedergänger des Nationalhelden Simón Bolívar in Erinnerung bleiben konnte. Sein Nachfolger Nicolás Maduro war nicht nur sehr viel weniger charismatisch, er musste auch mit dem Einbruch des Bruttoinlandsprodukts um mehr als ein Drittel, einem wachsenden Defizit und einer Hyperinflation fertig werden. Das sind alles Faktoren, die einen politischen Führer nicht beliebter machen, und so sah er sich gezwungen, erst das Parlament zu entmachten und bei den Wahlen einer neuen Institution so nachzuhelfen, bis das Ergebnis stimmte. Das war der Punkt, an dem es wahrscheinlich mit ihm vorbei gewesen wäre, wenn nicht das große globale Spiel der Geopolitik ihm zur Hilfe gekommen wäre. Nur mit der mächtigen Rückendeckung globaler Mächte konnten Kuba und Venezuela es wagen, diesen Coup auszuführen.

Die Vorgeschichte der Unruhen in Chile beginnt im Dezember letzten Jahres auf dem internationalen Flughafen Simón Bolívar in Caracas, Venezuela. Am 10. Dezember 2018 landeten dort zur Überraschung der USA zwei „weiße Schwäne“ aus Russland. Als „weißen Schwan“ bezeichnet man die Tupolew Tu-160, einen strategischen Überschallbomber, den die Sowjetunion in den 70er Jahren entwickelt hatte, während der Kalte Krieg nach einer Phase der Entspannung einem neuen Höhepunkt zustrebte. Dieselben Flugzeuge waren auch im syrischen Bürgerkrieg im Einsatz und sind vor allem in der Lage, Nuklearwaffen zu tragen.

Es spricht einiges dafür und die Vermutung hält sich hartnäckig, dass Putin gelungen ist, woran seine sowjetischen Vorgänger in Kuba scheiterten: Nuklearwaffen im Hinterhof der USA zu stationieren. Das würde die Erklärung dafür liefern, dass die bereits fortgeschrittenen Pläne der USA für eine Invasion in Venezuela, für die schon Flottenverbände zusammengezogen waren, aufgegeben und nicht wieder aufgegriffen worden sind. Nuklearwaffen sind, wie wir durch den Untergang von Sadam Hussein und das Überleben des nordkoreanischen Regimes wissen, die ultimative Lebensversicherung für jedes Regime.

Im Mai dieses Jahres wagte sich der republikanische US-Kongressabgeordnete Mario Diaz-Balart in einem Interview mit dem Sender Fox News an die Öffentlichkeit, in dem er erklärte, dass die Russen nicht planten, Atomwaffen in Venezuela zu stationieren, sondern diese bereits stationiert hätten. Die Aussage lässt sich weder widerlegen noch bestätigen. Wenn das tatsächlich der Fall ist, war die Trump-Regierung nicht an einer zweiten Kubakrise interessiert. Auf jeden Fall wirken die USA seit der Operation der Russen in Lateinamerika wie paralysiert, und das Maduro-Regime, eben noch vor dem Sturz, ging in die Offensive.

Wenn ein Regime seine eigene Ökonomie nicht stabilisieren kann, dann bleibt ihm nur, seine Nachbarn zu destabilisieren, damit die eigene Unfähigkeit den eigenen Bürgern nicht zu sehr ins Auge fällt. Seitdem Maduro sich an der Macht halten konnte, strebte er danach, sein verrottetes System zum Exportschlager zu machen. Kuba, Venezuela, linke Parteien und Bewegungen und die Drogenkartelle formten eine Allianz. Gestützt wird dieses Bündnis von den Russen und den Chinesen, die darin die Chance erblicken, die USA aus ihrem eigenen geopolitischen Hinterhof zu verdrängen. Denn es geht bei diesem Angriff nicht nur um Chile selbst, sondern darum, die Schwäche der USA vorzuführen.

Die Infiltration Chiles und der breit angelegte Angriff auf seine Infrastruktur senden eine Botschaft: Die USA können euch nicht mehr schützen. Die Monroe-Doktrin gilt nicht mehr, es sind Russland und China, die jetzt in Lateinamerika das Sagen haben. Die Machtverhältnisse verschieben sich tatsächlich rasant. Nachdem die Generation der Kalten Krieger wie Ronald Reagan, Henry Kissinger, Helmut Schmidt und Margaret Thatcher abgetreten ist, hat im Westen eine Elite das Ruder übernommen, die vor allem im linken Universitätsmilieu sozialisiert worden ist, sozial- und politikwissenschaftliche Theorien verinnerlicht hat, die für die Bewältigung der Praxis völlig untauglich sind, und mental nicht mehr dazu in der Lage ist, harte Entscheidungen zu treffen. Daran hat die Wahl von Donald Trump nichts geändert, sie hat vielmehr zu einer Lähmung des Systems durch den permanenten Kleinkrieg zwischen Trump und dem Kongress geführt.

Die Mittelschichten in Chile und anderen Staaten sehen sich jetzt den Angriffen von Kriminellen, linken „Aktivisten“ und aufgehetzten Minderheiten schutzlos ausgeliefert. Selbst kaum noch in der Lage, sich und ihr Eigentum zu schützen, suchen sie in ihrer Furcht nach neuen Schutzmächten. Neben Russland ist das vor allem China, das, anders als Russland, auch über entsprechende ökonomische Kapazitäten verfügt. Die Chinesen haben in Lateinamerika enorme Fortschritte gemacht; lag ihr Anteil am Handel mit Lateinamerika in den 80er Jahren noch bei zwei Prozent, liegt er inzwischen bei 20 Prozent. Sie verfolgen in Lateinamerika dieselbe Politik wie in Afrika. Das Geschäftsmodell der Chinesen lautet „Rohstoffe gegen Infrastruktur und Kredite“, aus der Innenpolitik des jeweiligen Kooperationspartners halten sie sich weitgehend heraus. Wie das Abstimmungsverhalten der afrikanischen Staaten in der Taiwan-Frage in den Vereinten Nationen zeigt, führt die wirtschaftliche Kooperation früher oder später auch zu den gewünschten politischen Resultaten.

Für die Russen kommt ein zusätzliches Motiv ins Spiel, die Revanche für den Versuch, die Ukraine in den westlichen Einflussbereich zu ziehen. Wie der Politikwissenschaftler John Mearsheimer immer wieder beschrieben hat, gilt für jede Supermacht, dass ihre Stellung von ihrer Fähigkeit abhängt, die eigene Großregion zu dominieren. Die Intervention einer anderen Macht in diese Region wird als besonderer Angriff auf die eigene Sicherheit und den eigenen Status angesehen. Deshalb – so Mearsheimer – seien Lateinamerika und die westliche Hemisphäre für die USA von fundamentaler Bedeutung, so wie die Länder der früheren Sowjetunion, von den Russen als „nahes Ausland“ bezeichnet, von diesen als von besonderer geostrategischer Bedeutung angesehen werden.

Henry Kissinger, der wie Mearsheimer der realistischen Schule der internationalen Beziehungen angehört, stellte fest, dass in der Zeit globaler Mächte jeder Konflikt in der Welt mit jedem anderen Konflikt in der Welt verknüpft ist. Wenn eine Weltmacht gegenüber einer anderen Weltmacht in einer bestimmten Region ins Hintertreffen gerät, kann sie versuchen, in einer ganz anderen Ecke der Welt in die Offensive zu gehen, um ihre Verhandlungsposition zu verbessern. Auf diese Weise ist die Auseinandersetzung um die Vorherrschaft in Lateinamerika mit dem Kampf um die Vorherrschaft im postsowjetischen Raum verknüpft. Während die USA die Ukraine im postsowjetischen Raum gegen Russland stützen, stützt Russland in Lateinamerika Venezuela gegen die USA. Die Opfer sind die Menschen vor Ort, die für Konflikte in einem anderen Teil der Welt in Geiselhaft genommen werden, zu dem sie selber gar nichts beigetragen haben und von dem sie im besten Fall schon einmal in den Nachrichten gehört haben.

Im 19. Jahrhundert wurde diese Auseinandersetzung zwischen den Weltmächten, damals insbesondere zwischen dem Britischen Weltreich und dem Russischen Reich, als das „Große Spiel“ bezeichnet. Ein solches Großes Spiel gibt es im Prinzip immer, nur mit dem Unterschied, dass alle paar Jahrzehnte die Protagonisten wechseln. Manche Großmächte steigen ab, andere Großmächte steigen auf. Derzeit sind die Spieler die USA auf der einen Seite und Russland und China auf der anderen. Die Ereignisse in Chile führen einmal mehr vor Augen, dass aller Wohlstand der Welt einem Land wenig hilft, wenn es keinen großen Knüppel besitzt, um ihn zu verteidigen. Ein Gebiet, das heute noch als Insel der Freiheit und des Wohlstands gilt, kann morgen schon weggeschwemmt werden durch die Flut der Geschichte. Was in Chile passiert ist, kann praktisch jedes Land treffen, und das war nicht die Flut, sondern nur die erste Welle.