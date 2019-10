Freibier India Pale Ale – Kolonialismus im Glas?

13. Oktober 2019

Die eigentümlich freie Bierkolumne

von Helge Pahl

Bildquelle: Helge Pahl Oft fruchtig und bitter, sehr erfrischend: Eine kleine IPA-Kollektion des Autors

Das India Pale Ale (IPA) ist wohl das typische Craftbier schlechthin. Es ist der beliebteste, meistverkaufte und vermutlich mittlerweile vielfältigste Bierstil der Handwerksbrauer, und fast jeder hat mindestens eines im Sortiment. Aber was genau ist eigentlich ein IPA?

Englisch ausgesprochen, hört sich die Kurzform modern und trendig an, das Bier ist jedoch schon ein alter Hase und hat rund 250 Jahre auf dem Buckel. Der Name ist Programm, das Bier stammt hingegen nicht aus Indien, sondern aus England, wurde jedoch ursprünglich zum Export in die einstige britische Kronkolonie gebraut. Mitte des 18. Jahrhunderts entwickelte man modernere Mälzmethoden. Die Temperatur beim Darren, der Trocknung des angekeimten Getreides, konnte nun besser kontrolliert und reguliert werden. Dadurch wurden die Malze und somit auch die Biere deutlich heller, sie wurden „pale“. Die englische Bezeichnung „Ale“ verwendet man genaugenommen nur für obergärige Biere. Im Unterschied zu untergärigen Bieren, die als „Lager“ bezeichnet werden. „Obergärig“ bedeutet, dass das Bier bei einer Temperatur von 16 bis 20 Grad zumeist (aber nicht zwingend) mit typischen obergärigen Hefestämmen vergoren wurde. Im Vergleich zu untergärigen Bieren verläuft die Gärung heftiger und schneller ab, und es entstehen fruchtig-estrige Aromen. Das typische bananige Aroma des Weißbiers verdankt es solch einem Fruchtester, der während der Gärung entsteht.

Das vorherrschende Bier im England des 18. Jahrhunderts war das Porter, ein dunkles, hopfiges und gehaltvolles Ale, das nicht nur die Hafenarbeiter („Porter“) stärkte. Es ist jedoch nicht der Vorläufer des IPAs, vielmehr war dies das October Beer, das sich aufgrund der relativ langen Haltbarkeit besonders gut als Exportbier eignete. Der Seeweg nach Indien war lang und beschwerlich, den Suezkanal gab es ja noch nicht. Das Bier schwappte, in Holzfässern gelagert, den Erdball vier Klimazonen runter und drei wieder nach oben. Das konnte nur ein sehr robustes Bier aushalten. In Zeiten, in denen man nicht hochfiltrieren und pasteurisieren konnte, gab es nur zwei Stellschrauben, mit denen der Brauer lebensverlängernde Maßnahmen für sein Bier ergreifen konnte: Stärke, also höhere Stammwürze und somit höherer Alkohol. Und mehr Hopfen, und somit mehr Bittere. IPAs hatten schon damals Alkoholgehalte von bis zu neun Prozent und waren „englisch“ gebittert.

Es geht das Gerücht, dass das Bier nur aus Platzgründen so konzentriert gebraut wurde und das Starkbier nach Ankunft auf dem indischen Subkontinent auf „normale“ Trinkstärke verdünnt werden sollte. Den britischen Soldaten und Offizieren, die in Indien ihren Dienst leisteten, soll es im Original jedoch hervorragend geschmeckt haben, so dass man von einer Verdünnung absah. Wer schon einmal in Indien war, wird den Gedanken, man solle ein Lebensmittel mit indischem Wasser verdünnen, ohnehin als völlig abwegig verwerfen.

Inzwischen sind IPAs eine Spielwiese für die kreativen Brauer. Damals wie heute werden IPAs kaltgehopft. Bei diesem Verfahren gibt der Brauer nach der Hauptgärung Aromahopfen in den Tank. Es entsteht hier ein Kaltauszug feiner Hopfenaromen, die bei der Kochung der Würze weitestgehend verlorengehen. Eine Technik, die früher vor allem angewendet wurde, um die Haltbarkeit des Bieres zu erhöhen: Hopfen wirkt antiseptisch und somit bierstabilisierend. Oft waren es erst die Wirte, die den Hopfen durch das Spundloch in das Fass drückten, weswegen man auch von „Hopfenstopfen“ spricht. Diese Methode bringt eine Vielzahl von unerwarteten Aromen und Geschmacksnuancen ins Bier: blumige, zitrusartige, „beerige“, minzige, holzige, würzige, grasige und krautige. Viele, die ihr erstes gutes IPA trinken, haben ein regelrechtes Aha-Erlebnis: „Was macht ihr da ins Bier, Parfum?“, wurde ich schon des Öfteren gefragt. Es sei dem rechtschaffenen Biergenießer versichert, dass die Kalthopfung natürlich dem sogenannten Reinheitsgebot von 1516 entspricht.

Die Welt der IPAs ist mittlerweile so vielfältig, dass der interessierte Leser hiermit aufgefordert sei, durch Eigenstudium tiefer in das weite Meer der Indian Pale Ales einzutauchen: Es warten spannende Weizen-IPAs (zum Beispiel Hopfenweisse von Schneider), Black IPAs (semantisch eigentlich ein Widerspruch, hier paaren sich dunkle Röstnoten mit hopfengestopften Aromen), West Coast IPAs (sind markant fruchtig-bitter), New England IPAs (fruchtig, sehr trüb und etwas schwächer in der Bittere), Double IPAs oder Triple IPAs (der IPA-Bock oder -Doppelbock), Session IPAs (fruchtige, gut trinkbare, leichtere Sommerbiere) sowie unzählige Varianten traditioneller Bierstile, die Eigenschaften des IPAs aufgreifen.

Übrigens: Bereits Heinz Erhardt konnte praxeologisch nachweisen, dass IPAs in Indien nicht verdünnt worden sind: „Nur Wasser trinkt der Vierbeiner, der Mensch, der findet Bier feiner.“

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv publizierten Beiträgen in der Oktober-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 196.