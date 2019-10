Der Grund für den Erfolg von Fridays for Future Die Kinder der Privilegierten

02. Oktober 2019

Rebellion ohne jedes Risiko

von Gérard Bökenkamp

Wer in unserer bunten Gesellschaft nach einer Ansammlung von Jugendlichen sucht, in der es so gut wie keine Kinder aus Einwandererfamilien gibt und aus bildungsfernen Schichten, der ist auf einer Fridays-for-Future-Demonstration gut aufgehoben. Fridays for Future ist die Jugendbewegung der gehobenen deutschen Mittelschicht. Das ist die Schicht, die ihre Einkäufe im Bioladen macht, in der die Kinder drei deutsche Vornamen haben, Kinderwagen so teuer sind wie ein halber Kleinwagen und Lehrer verklagt werden, wenn die Eltern mit den Noten ihrer Kinder nicht einverstanden sind.

Der Grund für den Erfolg von Fridays for Future ist daher ziemlich banal. In allen westlichen Industriegesellschaften gibt es denselben Typus linker, gutverdienender Akademiker. Sie arbeiten als Lehrer, Hochschullehrer, in der Verwaltung, als Ärzte, Rechtsanwälte, Journalisten. Diese Gruppe teilt ein gemeinsames Lebensgefühl und gemeinsame politische Überzeugungen. Die bevorzugte Partei für diese Wähler sind die Grünen, weil die Grünen anders als die klassischen Linksparteien, in denen es noch Reste „proletarischer“ Identität gibt, zu hundert Prozent dieses Lebensgefühl zum Ausdruck bringen.

Nun hat diese Gruppe eben auch Kinder im schulpflichtigen Alter, die genau in diesem Lebensgefühl und mit diesen politischen Überzeugungen aufwachsen. Für die Kinder aus diesen linken akademischen Elternhäusern ist der Klimawandel genauso real wie der liebe Gott für Kinder aus christlichen Elternhäusern. Das eine ist so wenig rational reflektiert wie das andere. Kinder übernehmen in der Regel einfach die Werte ihres Elternhauses, ob es sich da nun um Christentum, orthodoxes Judentum, Islam, Nationalismus oder eben den Glauben an die bevorstehende menschengemachte Klimaapokalypse handelt.

Die Klimaerwärmung ist für diese Schicht nicht einfach eine wissenschaftliche Theorie, sondern ein Ersatz für die verlorene konfessionelle Bindung. So wie das gehobene, insbesondere protestantische Bürgertum in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das religiöse Vakuum mit dem völkischen Nationalismus gefüllt hat, ist es heute die „Rettung der Erde“, aus der sich eine neue bürgerliche „Leitkultur“, ein Normensystem, ableiten lässt, das dem eigenen Leben Sinn und Bedeutung verleiht, ein Verständnis von Gut und Böse, Sünde und Sühne. Aufgrund dieser zentralen kulturellen Bedeutung der These von der menschengemachten Klimaerwärmung für diese bürgerliche Schicht ist dem mit rationalen Argumenten auch nicht beizukommen.

Diese bürgerlichen Eltern haben im Gegensatz zu vielen anderen die Zeit, die finanziellen Mittel und das soziale Kapital, ihre Kids bei ihren Hobbys in jeder Hinsicht zu unterstützen. Luisa Neubauer hat in ihren jungen Jahren schon mehr Reisekilometer zurückgelegt als andere in ihrem ganzen Leben. Ob sie nun statt zum Shoppen nach London zur Klimademo nach Berlin reist, macht logistisch keinen großen Unterschied. Da gibt es keinen Bruch in der Biographie oder der Lebensführung. Für die Kinder ist das ein großer Spaß für die ganze Familie. Dazu ist es eine große Show und für die Eltern etwa von Greta Thunberg ein einträgliches Geschäft. Ideologie und materielle Interessen gehen in der Regel miteinander Hand in Hand.

Wer an den kulturellen und sozialen Schlüsselstellen der Gesellschaft sitzt, hatte noch nie Probleme, seine Kinder auf ein Podest zu heben. Machen wir einmal ein Gedankenexperiment. Stellen wir uns vor, es würde eine christliche Jugendbewegung geben, die sich gegen Schwangerschaftsabbrüche engagieren würde. Nehmen wir einmal an, die politischen Eliten im Land wären christliche Konservative. Nehmen wir weiter an, die Mehrheit der Journalisten, Lehrer, Hochschullehrer, Richter wären auch christliche Konservative. Würde dieser christlichen Jugendbewegung nicht mit ebensolchem Wohlwollen begegnet, würde man diese Jugendlichen nicht ebenfalls herumreichen und in den Himmel loben, wie das bei den Fridays for Future passiert?

Warum beteiligten sich so viele dieser Schüler an den Fridays for Future? Die Frage lautet vielmehr: Warum sollten sie sich nicht beteiligen? Das Ganze ist ein großes Gruppenerlebnis, mit Musik, Tanzen, Feiern, Spaß haben. Dazu ist es eine Rebellion ohne jedes Risiko. Keine Polizei rollt mit Wasserwerfern an, es drohen keine Schulverweise oder Berufsverbote, sie verlieren keine Freunde oder ecken in der Gruppe an. Die Eltern sind stolz, die Presse lobt sie über den Klee, ebenso die Politik. Warum auch nicht, wenn der Sohn des Chefredakteurs, des Studienrats und des Ministerialbeamten gemeinsam zum großen Klimaprotest trommeln. Anders als der marxistische Mythos behauptet, werden Revolutionen nicht von Unterschichten oder vom „Volk“ gemacht, sondern von Leuten, die es sich leisten können.

Jugendliche, die aus eigenem, innerem Antrieb so eine Gruppendynamik hinterfragen, sich selbst informieren, sich aus eigener Überzeugung gegen den Strom stellen und in Kauf nehmen, sich zu Außenseitern zu machen, waren immer die Ausnahme. Jugendliche sind in der Regel Konformisten und verhalten sich wie Konformisten. Das ist nicht erstaunlich, nicht außergewöhnlich, sondern normal. Darum sagt die Teilnahme an einer Fridays-for-Future-Demonstration nichts darüber aus, was diese Jugendlichen in Zukunft als Erwachsene tun werden, wenn sich die Welt und die Lebensumstände ändern.

Dazu gibt es einen bezeichnenden Eintrag in den Pariser Tagebüchern von Ernst Jünger. Jünger gehörte damals zum Kreis des Widerstandes um General Stülpnagel und pflegte die Kontakte mit den Gegnern des Regimes. Einer von ihnen teilte ihm seine Sorge mit, dass jetzt eine ganze Generation von jungen Menschen im Dritten Reich aufgewachsen sei, die bewusst nichts anderes kennengelernt habe als die Indoktrinierung, die Fahnen und Parolen des Regimes. Diese hätten nicht mehr gelernt, selbständig zu denken. Jünger sah das gelassen. Nach dem Ende des Regimes müsse man nur die Fahnen und die Parolen austauschen, dann würden sie diesen ebenso hinterherlaufen. Jünger erwies sich als guter Menschenkenner und Kenner des deutschen Bürgertums.