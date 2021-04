Bildung zur Unfreiheit Schulen denunzieren die Marktwirtschaft

21. April 2021

1968er-Revolte markierte den Beginn der linken Lügnerei

von Axel R. Göhring

Haben Sie Kinder? Wenn ja, tun Sie gut daran, sich die Schulbücher einmal anzuschauen, in denen von weltanschaulicher Neutralität längst nicht mehr die Rede sein kann. Genervte Eltern wissen von „antirassistischer“ Multikulti-PR in Englischbüchern oder Gendergaga im Deutsch-Lesebuch zu berichten. Auch was Gender-Vereine im Sexualkunde-Unterricht so erzählen, ist häufig unappetitlich. ...