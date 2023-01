„Klima“-Politik Die grüne Energiewende benötigt Rohstoffe, die schmutzig und knapp sind

27. Januar 2023

Von Umweltsauereien in fernen Ländern

von Axel R. Göhring

Die Klimaretter in den Medien und Nichtregierungsorganisationen der deutschsprachigen Staaten versprechen eine gerechtere und grünere Welt – wie alle ihre elitären Vorgänger seit rund 50 Jahren. Nach den sterbenden Wäldern, tödlichen Ozonlöchern oder laufend explodierenden Kernkraftwerken ist das aktuelle Thema die angeblich unbegrenzt aufheizende Wirkung des industriellen Kohlendioxids. Das Erreichen von „Netto Null“-CO2-Emissionen erfordert nicht nur eine doppelte Energieversorgung – Windradwälder plus Gaskraftwerke bei Dunkelflaute –, sondern auch eine doppelte Bergbauwirtschaft.

Um die zahlreichen Wärmekraftmaschinen in Kraftwerken und Fahrzeugen zu ersetzen, werden erhebliche Mengen von Metallen, ohne die elektrische und elektronische Anlagen nicht funktionieren, benötigt. Ein Beispiel aus der Photovoltaik: In Dünnschicht-Solarzellen werden Kupfer-Indium(Gallium) -Di-Selenid- oder Kadmium-Tellurid-Legierungen benötigt. In einem üblichen deutschen Windrad werden Chrom, Kupfer, Mangan, Molybdän, Nickel, Dysprosium, Neodym, Praseodym, Terbium, Eisen, Bor und Kobalt benötigt – in unterschiedlichen Mengen.

Der Bergbau für Neodym oder Kupfer zum Beispiel müsste daher erheblich ausgeweitet werden – aber ist das, erstens, überhaupt noch umweltverträglich und, zweitens, technisch möglich?

Antwort auf die erste Frage: nein! Und auf die zweitere: unter unsäglichen Bedingungen – oder es wird noch teurer.

Die Erde ist zwar randvoll mit zahlreichen Bodenschätzen, aber der industrielle Bergbau schafft bislang nur Schürfung in der äußersten Schicht, auf der wir leben, der Erdkruste, die zwischen fünf und 50 Kilometern dick ist. Forschungsbohrungen erreichen Tiefen von über zehn Kilometern, aber derart weit unten kann man bislang nicht wirtschaftlich arbeiten.

Dass die verstärkte Ausbeutung von Erzquellen für die „Energiewende“ deutscher oder Biden’scher Lesart eine erhebliche Belastung für Mensch und Natur darstellt, ist keine Erfindung von „Klimaleugnern“, sondern Konsens in der grünen Quantitätspresse. Ein erstaunlich ehrlicher und damit guter Artikel findet sich in der „Zeit“ vom Mai 2022 (siehe Link am Ende des Artikels).

Die Autorin Claudia Vallentin beschäftigt sich darin mit fünf Metallen, die teils jetzt schon nur mit verheerenden Folgen gewonnen werden können: Kobalt, Lithium, Kupfer, Nickel und Seltene Erden. Eigentlich sind es mehr als fünf, da unter Seltene Erden 17 Erze, zum Beispiel Neodym, fallen (Neodym kennt der Verbraucher von Starkmagneten).

Der Fall Lithium ist altbekannt – das Ion Lithium 1 Plus (Li+) ist das kleinste Metallion des Universums und ermöglicht daher eine extrem hohe Energiedichte in den Lithium-Akkus der E-Autos, Handys, Computer und so weiter. „Extrem“ ist übrigens relativ – ein Kilogramm Benzin enthält rund zehnmal mehr Energie als ein Kilogramm Li-Akkumulator. Lithiumsalze finden sich in der extrem trockenen Atacamawüste in Chile oder in Flamingo-Feuchtgebieten Argentiniens. Der Abbau mithilfe von Grundwasser ruiniert die Bauern der Atacama oder den Lebensraum der beliebten Schreitvögel.

Dabei sind die Lithiumquellen in Südamerika noch nicht einmal die weltweit ergiebigsten – die sollen zum Beispiel in Sachsen oder Finnland liegen. Aber hierzulande baggert keiner mit Umweltsauerei die Erdoberfläche ab. Denkt man zumindest – wenn man an Lützerath oder den Grimm’schen Märchenwald denkt, wird in Deutschland sehr wohl Heimat für Kohle oder Windräder zerstört. Aber solange die Lithiumsalze in Südamerika leicht und billig förderbar sind, wird sich im ländlichen Sachsen keiner mit grimmigen Dissidenten anlegen, die schon 1989 die Wende einleiteten.

„Rohstoff-Kreislauf!“, wird nun ein mitdenkender Leser ausrufen, Recycling. Die Akkumulatoren der E-Autos halten ja nicht ewig – und sind noch schneller im Eimer, je häufiger an Schnellladestationen „getankt“ wird. Denkste – aus den verbrauchten Akkus wird nur das teure Kobalt herausgeholt, das billige Lithium (noch) nicht. Was ansonsten mit den alten Batterien passiert, ist ein medial äußerst unbeliebtes Thema für sich.

Eine soziale Katastrophe ist der Abbau von Kobalt im afrikanischen Kongo, wo sich weltweit die besten Quellen befinden (knapp 50 Prozent der Weltproduktion). Der Name leitet sich übrigens in der Tat vom baerbockschen „Kobold“ ab, da Bergleute früher vermuteten, dass die Phantasiegestalten ihnen schlechtes Erz unterjubeln würden. Es gibt seit Jahren Berichte – auch in bewegten Bildern – über kleine Jungs, die mit Löffeln das Erz für Warlords aus der Erde kratzen. Kobalt wird als Elektrodenmaterial in den Lithiumakkus benötigt, um die volle Kapazität der Batterie zu erzielen. Der Vorschlag Baerbocks im Sommerinterview vor einigen Jahren, Alternativen zu nutzen, geht (wie üblich) fehl, da sich die Kapazität zum Beispiel beim Ersatzmaterial Eisensulfat etwa halbiert. Als Energiespeicher für die eigene Photovoltaikanlage auf dem Balkon ist das hinnehmbar – nicht aber in Rechnern und Autos, da das Gewicht eine Rolle spielt.

Das technisch und preislich beste Metall zur Leitung von Strom ist Kupfer. Da durch die 31.000 Windräder allein in Deutschland sehr viel mehr Leitungskapazität benötigt wird als in der klassischen Infrastruktur mit halbzentralen Kraftwerken, ist auch der Bedarf an dem roten Weichmetall sehr viel höher als früher. Laut der NGO Agora braucht es für die deutsche Energiewende bis 2035 1,8 Millionen Tonnen Kupfer. In einem Jahr werden in ganz Europa 3,2 Millionen Tonnen Kupfer benötigt – geht also noch, vor allem, da Kupfer überall auf der Welt gefördert wird.

Die Seltenen Erden sind eigentlich reichlich vorhanden, weltweit aber eher fein verteilt. Nur in China gibt es größere Konzentrationen, die sich wirtschaftlich abbauen lassen. Das ist also wieder ein Fall erhöhter Abhängigkeit von China, dessen Führung amüsiert dabei zuschaut, wie sich der Westen industriell ruiniert und die Technik für den Ruin auch noch im kommunistischen Reich der Mitte kaufen muss. Man fühlt sich ein wenig an das Zitat des Genossen Lenin erinnert: „Die Kapitalisten verkaufen uns den Strick, an dem wir sie aufhängen.“

Für autoritäre Linke, die China erklärtermaßen mögen, kein Problem, aber die Abbaumethoden sind für grüne Weltretter dennoch untragbar: Die Millionen Tonnen Abraummaterial enthalten freigelegtes radioaktives Metall, und in der Umgebung wird durch die Schürftechnik Schwefel- und Flusssäure angereichert. Man sieht – die chinesische KP weitet ihre Macht auch gegen die eigene Bevölkerung aus.

Bleibt noch Nickel auf der Liste, das hauptsächlich aus Indonesien und von den Philippinen kommt – mit ähnlichen Abbaubedingungen wie in China. Die Alternative Russland fällt wegen des Krieges zurzeit aus (und wahrscheinlich auch in naher Zukunft). Benötigt wird das Metall dringend für die Oberflächenversiegelung von Stählen, da Eisen alleine gern rostet und Millionenschäden ansammelt.

Um den natur- und menschenschädlichen billigen Abbau der Energiewende-Rohstoffe zu reformieren, müsste man auf Quellen in zivilisierteren Ländern ausweichen – oder die Abbaumethoden in den Drittwelt- und Schwellenländern zivilisieren. Was die Kosten schlicht vervielfältigen würde – und das wiederum schmälerte den Gewinn der Klimahysterie-Profiteure in den westlichen Ländern und China erheblich.

Ein weiteres Problem sind zunehmend kritische Bürger in den Ländern, wo für irrationale westliche Befindlichkeiten Bergbauschweinerei betrieben wird – oder werden soll. So liefen serbische Demonstranten im Winter 21/22 in Belgrad Sturm gegen die Pläne des umstrittenen britaustralischen Konzerns Rio Tinto, der ein Bor-Lithium-Bergwerk im Land errichten wollte.

Schon von daher bleiben Artikel wie der zitierte aus der „Zeit“ Krokodilstränen, die von unseren DACH-Grünen oder den amerikanischen Klima-Oligarchen ignoriert werden. Glauben Sie nicht? Dann googeln Sie einmal „Coltan“ – der Abbau des für Handys und Rechner wichtigen Niob-Tantalumerzes ist seit rund 15 Jahren in der Kritik, weil Coltan ähnlich wie Kobalterz von Kindersklaven mit Löffeln aus der kongolesischen Erde gekratzt werden muss. Haben Sie in den letzten Jahren gehört, dass Luisa Neubauer, Annalena Baerbock, Aileen Getty oder gar Greta Thunberg auch nur ein Wort über dieses Problem verloren? Nein, denn die Klimafrauen kümmern sich stets nur um die Politik in ihren eigenen Ländern, nicht um die in China oder im Kongo. Ich würde vermuten, dass sie meist auch gar nichts über die tatsächlichen sozialen oder Umweltprobleme ferner Nationen wissen: Wenn Baerbock als Völkerrechtlerin und Luisa Neubauer als Bachelor der Geographie fast gleichzeitig von Ländern erzählen, die „Hunderttausende von Kilometern“ von Deutschland entfernt liegen, ist nicht davon auszugehen, dass sie korrektes Detailwissen über das Ausland besitzen.

Hierzu abschließend noch ein Quiz: Wie groß ist der Umfang des Planeten Erde?

a. Hunderttausende von Kilometern

b. rund 42.000 Kilometer

c. 0,04 Prozent

d. Marilyn Monroe im Film „Manche mögen’s heiß“

„Zeit Online“: Ohne diese Rohstoffe werden wir nicht klimaneutral