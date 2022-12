Neues zur Corona-Lüge Nächstes E-Mail-Leck

09. Dezember 2022

Die Einschläge für Drosten und Fauci kommen näher

von Axel R. Göhring

Die 2021er-Studie des Nanophysikers Roland Wiesendanger aus Hamburg und die Jenaer Vorlesung des Genetikers Günther Theißen (beide unten verlinkt) ließen für den kritischen Leser kaum Zweifel daran, dass das Corona-Sars-2-Virus in einem Labor der chinesischen Stadt Wuhan molekularbiologisch erzeugt wurde.

In den letzten Wochen kamen weitere Beweise Schlag auf Schlag: Der Würzburger Forscher Valentin Bruttel analysierte die Abfolge der genetischen Buchstaben ACGT im Erbgut des Sars-2-Virus und kam zu dem Schluss, dass es höchstwahrscheinlich künstlich mit speziellen Enzymen zusammengesetzt wurde (siehe Link unten).

Nun folgte ein weiterer Schlag für die Ausbruch-Vertuscher: Nach 2021 gab es ein noch ein E-Mail-„Leck“, das aufgrund des US-Informationsfreiheitsgesetzes zustande gekommen war (siehe Link unten). Darunter befinden sich auch zahlreiche E-Mails unter Beteiligung von Drosten, insbesondere für den Zeitraum nach der ominösen Telefonkonferenz vom 1. Februar 2020, in der an der Zoonose-Theorie zweifelnde Wissenschaftler wie Kristian Andersen von ihrem Zweifel abgebracht wurden und nun Kritiker wie Bruttel der „Kindergarten-Molekularbiologie“ bezichtigen.

Besonders hervorzuheben ist die E-Mail von Drosten an Teilnehmer der Telefonkonferenz vom 9. Februar 2020, in der er schreibt (übersetzt): „Kamen wir nicht zusammen, um eine bestimmte Theorie anzufechten und, falls wir können, zu verwerfen?“ Arbeiten wir am Entlarven unserer eigenen Verschwörungstheorie?“

Dies ist ein kaum zu widerlegender Beweis, dass der Begriff „Verschwörungstheorie“ sehr frühzeitig von ihm selbst und eben nicht erst im Kontext einer „Solidaritätsbekundung“ gegenüber chinesischen Wissenschaftlern im Rahmen des Offenen Briefs in der Zeitschrift „The Lancet“vom 18. Februar 2020 gebraucht wurde. In diesem Falle spricht er sogar von einer „eigenen Verschwörungstheorie“!

Die ganze Welt weiß nun, dass Drosten bei dieser größten medizinischen Vertuschungsaktion der jüngsten Menschheitsgeschichte eine zentrale Rolle gespielt hat.

Besonders pikant in dem Zusammenhang ist, dass er Anfang 2022 Roland Wiesendanger wegen dessen Vorwürfen der Vertuschung verklagte und teilweise Recht bekam. Am 6. Dezember bestätigte das OLG Hamburg leider dieses Urteil. Wird das mit den neuen Beweisen auch in Zukunft möglich sein?

