Zukunft: Die Entwicklung unserer Gesellschaft Uniformität und Uniformen

21. August 2020

Düstere Aussichten angesichts der Orientierungs- und Haltlosigkeit der Kinder und Jugendlichen

von Christian Grabow

Liebe Staatslover, liebe Wähler, liebe Bestmenschen,

ich habe eine schlechte Nachricht für Sie. Die Generation, die Sie gerade großziehen, nähren, mit Outdoorjacken in Zwangsschulen schicken und mit dem SUV zum Geigenunterricht fahren, wird Sie irgendwann einmal enteignen, foltern, in Lager stecken und wahrscheinlich töten. Gut, vielleicht ist das ein wenig übertrieben. Vielleicht aber auch nicht. Wer seine Kinder uniform erzieht, braucht sich nicht wundern, wenn diese eines Tages Uniformen anziehen und Befehle ausführen. Den das ist alles, worauf sie konditioniert werden. Leben im Kollektiv, ohne Ausprägung eines Ichs, eines Selbst. In der Schule, in den Medien, aber auch zu großen Teilen im familiären Umfeld – das kollektivistische Erziehungsziel wird flächendeckend umgesetzt. Kaschiert von falschen Idealen, bleibt nicht viel mehr als Männchen machen. Solange die kleinen Prinzen und Prinzessinnen die richtige Haltung haben, ist alles gut am Prenzlauer Berg.

Wer seine Kinder mit dem Gleichheitsgedanken überwältigt und keine Akzeptanz für Unterschiede anerzieht, braucht sich nicht zu wundern, dass jede Form von Ungleichheit auf Ablehnung und sogar Angst stoßen kann. Der Versuch, einen Einheitsmenschen zu schaffen, ist bis jetzt immer gescheitert. Meistens auf grausame Weise. Das Ziel der Erziehung eines Menschen darf nie als zentraler Output festgelegt werden. Die Deutschen haben sich, in der jüngsten Vergangenheit, am klassenlosen sozialistischen Arbeiter und am arischen Herrenmenschen versucht. Im Moment wird fleißig am übergleichen ökologischen Demokraten oder am demokratischen Ökoligisten herumgedoktert. Für eine glorreiche Zukunft und um endlich den Himmel auf Erden zu errichten, werden Kinder (allen voran Jungen) gebogen und gebrochen und in tief schlummernde Monster verwandelt, die irgendwann einmal ausbrechen werden. Die Hölle, die sich öffnet, wenn die unterdrückten Individuen ausbrechen, wird sich nahtlos in die Reihe des Wahnsinns und der Gräueltaten aus den dunkelsten Kapiteln der Menschheitsgeschichte einreihen. Die mit negativen Gefühlen aufgeladenen Menschen werden sich irgendwann, in Ekstase berauscht, an denen rächen, die sie nicht schützen konnten oder wollten. Es fehlt nicht viel, um den Schrecken und Wahnsinn, den die Deutschen schon einmal freigelassen haben, wieder zu erleben. Verstümmelnde Individuen, die an sich selbst keine Freude und nichts Schönes finden, suchen ihr Heil und ihre Erlösung in der Gruppe – im schwingenden Kollektiv –, um zu verbergen, dass sie selbst gar nicht existieren. Die Fahnen werden eine andere Farbe haben, die Musik wird andere Strophen spielen, der Marsch im Gleichschritt wird sich gleich anhören.

Die jubelnden, singenden und tanzenden Massen bei Fridays for Future waren ein Sinnbild dieser Leere und erst der Vorgeschmack auf das, was da noch kommen wird. Versteckt hinter hohlen Phrasen und Bannern mit mehr Rechtschreibfehlern, als sie selbst jemals Diktate geschrieben haben, wird eine Zukunft gesucht, die andere schaffen sollen, weil sie selbst nicht handeln können oder wollen. Sie lernen nicht die Möglichkeiten der eigenen Handlung und des eigenen Potenzials kennen und glauben, es reiche, die Verantwortung abzugeben. Sie wissen im tiefsten Inneren vielleicht sogar, dass sie betrogen wurden, abhängig gemacht, angeschlossen an ein zentrales System, was ihnen so viel Platz zur Entfaltung lässt, bis sie an die goldenen Käfigstäbe stoßen. Sie sind lenkbar. Und sie werden sich auch in Richtungen lenken lassen, die weniger friedlich sind. Kollektivistische Subkulturen werden immer mehr Zulauf bekommen. Neonazis und Antifa sind nur die Oberfläche. Die Radikalisierung der BLM(Black Lives Matter)-Bewegung ist ein aktuelles Beispiel. Die meisten sind unfähig, ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ob dies kochen, Gemüse anbauen, einfache handwerkliche Tätigkeiten oder den Umgang mit Geld betrifft. Sie werden in die Welt entlassen mit dem Hinweis, dass es reiche, die richtige Haltung haben. Demokrat sein, wählen, E-Scooter fahren und regelmäßig das Facebook-Banner wechseln, um genügend Mitleid zu bekunden. Sie brauchen dafür nichts zu tun – nur die Klappe halten. Sie sind wehrlos, fragil, wie Taleb sagt, und aus der Fragilität steigt die Angst vor all jenen, die selbständig sind und das System nicht brauchen. Sie werden eines Tages vor die Wahl gestellt werden. Zieht unsere Uniform an, nehmt unsere Flagge und kämpft. Kämpft gegen die, die anders sind. Gegen die, die euch was nehmen wollen oder eher nicht mehr geben wollen. Kämpft gegen die, die euch nicht brauchen. Und sie werden kämpfen, weil sie keine andere Wahl haben, weil sie nichts gelernt haben, weder an Moral noch an Fähigkeiten. Sie werden den kollektiven Wahnsinn wiederaufleben lassen und die Frage wird sich aufdrängen, wie so etwas schon wieder passieren konnte.

Ich gebe zu, es ist ein düsteres Zukunftsbild und ich habe nichts dagegen, wenn alles anders kommen wird. Ich sehne mich nach Ruhe und Frieden, ganz im Sinne eines Hobbits. Aber als jemand, der täglich mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, möchte ich Sie zumindest gewarnt haben. Die meisten wachsen ohne Grenzen und irgendeine Form von Erziehung auf. Der überbordende Relativismus unserer Zeit setzt keine Anker des Haltes und der Orientierung. Bei vielen existiert schon im Kindesalter keine Hemmschwelle mehr. Wenn man den Wahnsinn in den Augen von Zehnjährigen sieht, die auf einen einprügeln, während man sich schützend vor andere stellt. Wenn man hört und sieht, wie sich Erstklässler mit „Hurensohn“ und noch schlimmeren Wörtern beschimpfen. Wenn man sieht, dass nach jedem Schlag, Diebstahl oder Streit kein Funken Unrechtsbewusstsein aufblitzt, habe ich Zweifel, dass diese Generation es schaffen wird, eine liberale, freie, bürgerliche Gesellschaft zu formen, sondern befürchte vielmehr, dass sie den Versuchungen des einfachen Weges erliegen wird. Der einfache Weg ist gepflastert mit den süßen Versprechungen von sozialistischen Paradiesen, die letztendlich im Abgrund des Bösen enden.

Als kurzes Nachwort: Mir sind die Floskeln bekannt, dass jede ältere Generation über die nachrückende schimpft. Das gehört dazu und dieser Generationenkonflikt ist durchaus mit Humor zu sehen. Selbst Platon wird ein Zitat über die verlotterte Jugend zugeschrieben. Was ist nun diesmal anders? Warum diese Generation? Es sind bis hierher nur ein Gefühl und eine Befürchtung. Ähnlich den Finanz- und Wirtschaftszyklen lassen sich auch gewisse Abfolgen im Zustand und Gedeihen einer Gesellschaft erkennen. Und wenn die Thesen über die Zusammenhänge zwischen Werthaltigkeit des Geldes und Moral stimmen, laufen diese parallel, oder es lässt sich zumindest eine Korrelation festmachen. Bei den aktuellen Gelddruckorgien der Zentralbanken wäre somit eine gesellschaftliche Erosion nur logisch, die sich auch in der Erziehung der Kinder und der Lebenswelt der Jugendlichen widerspiegeln würde. Dieses Thema wäre auf jeden Fall eine eigene Untersuchung wert. Das Ausmaß der verzerrten Entwicklung und langfristigen psychologischen Schäden bei Kindern und Jugendlichen entspräche der Zersetzung des Geldes. Beides wird wahrscheinlich in einer Katastrophe enden.