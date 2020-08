Wirkungsvoller Protest gegen Anti-Corona-Maßnahmen Freiheit und Masse

19. August 2020

Statt punktuelle Aktionen durchzuführen, sollten besser Prozesse gestartet werden

von Christian Grabow

Man kann sich bei dem Thema schnell unbeliebt machen, aber Demonstrationen, wie in Berlin stattgefunden, haben in meinen Augen keinen hohen Stellenwert. Die Demonstranten berufen sich am „Tag der Freiheit“ auf ein Recht, welches von der Regierung gewährt wird, gegen die man demonstrieren will. Ich weiß nicht so recht. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Böswillig könnte man so eine Demonstration als Bittstellung gegenüber den Herrschenden deuten. Die, die auf der Straße waren, haben ihre eigene Passivität unterstrichen und der Politik Macht zugesprochen. Wie kommt man darauf, dass diejenigen, die einen in diese Situation geführt haben, ein Interesse daran haben, diesen Zustand zu beenden? Es ähnelt ein wenig dem Kind, welches zur Mutter geht und um eine halbe Stunde Fernsehzeit quengelt, nachdem diese gestrichen wurde.

Man könnte argumentieren, dass man sich nicht auf das verfassungsmäßige Recht, sondern auf das Naturrecht berufe. Dann darf man sich aber auch nicht von dem Abbruch der Veranstaltung durch die Polizei stören lassen. Interessant wird es doch erst dann, wenn die Regierung das Versammlungs- und Demonstrationsrecht aufhebt. Das ist der Lackmustest für die Freiheit. Wie viele Leute gehen dann auf die Straße?

Nun mag der Leser dem faulen Autor vorwerfen, selbst gar nichts gemacht zu haben, was auch stimmt. Andere werden sagen, ich sei naiv oder weltfremd. Aus unterschiedlichen Gründen glaube ich nicht, dass sich mit Massenveranstaltungen individuelle Rechte einfordern lassen. Solange die Regierung diese Form des Protestes zulässt, ist es eine gewollte Opposition und die Machthaber führen das Volk an der Leine von der Siegessäule bis zum Brandenburger Tor. Gleichzeitig wählen die Machthaber die Waffen und das Schlachtfeld für die Konfrontation aus und die Veranstalter sind in die Falle getappt. Keiner kümmert sich um den eigentlichen Grund des Protestes und die, immer drastischer werdenden, Einschränkungen der Freiheit. Stattdessen wird sich an der nicht zu schätzenden Teilnehmerzahlgerieben. Mit Lineal durch Berlin zu rennen (wie es auch schon Klaus Kelle schrieb) und einen Schwanzvergleich zu gewinnen gegen den Status quo der Medien ist absolut unnötig und auch unmöglich. Dass die offiziellen Zahlen mit 17.000 nicht stimmen können, ist vollkommen klar, aber da niemand einen genauen Nachweis erbringen kann, ist es nur mühselig. Es werden – gefühlt – einige Hunderttausend gewesen sein. Aber die genaue Zahl spielt doch überhaupt keine Rolle.

Und obwohl die Demonstration friedlich verlaufen ist und Gewalt definitiv keine tragende Kraft war, ist es doch fragwürdig, wie die Motive einiger Teilnehmer einzuordnen sind. So waren einige sehr zweifelhafte Gruppierungen in Form von Flaggen und Bannern zu erkennen. Eine freiheitliche Revolution ist bestimmt nicht in deren Geiste, auch wenn natürlich jeder das Recht hatte, dort mitzulaufen.

Bis zu diesem Punkt muss man konstatieren, dass die Demo der Regierung mehr geholfen hat als den Kämpfern für die Freiheit. Im Prinzip wurde dem Kanzleramt der Schlüssel vor die Tür geworfen, um einen neuen Lockdown zu begründen. Der Hass und die Spaltung der Gesellschaft werden sich dann noch mehr vertiefen. Vergleiche mit 1989 halte ich für zu weit hergeholt, wobei ich, kraft historischen Unwissens, nicht sicher bin, wie viel Einfluss die Montagsdemos am Zusammenbruch der maroden DDR tatsächlich hatten. Es gibt Stimmen, die sagen, wenig bis gar keinen. Darüber hinaus scheint die Lage heute eine andere zu sein und sollte das Stigma „Corona“ noch weiter ausgebaut werden, sehe ich keine kritische Masse, die ein System zum Wanken bringen kann. Ganz im Gegenteil, es werden sich immer mehr an Muttis Rockzipfel klammern, weil sie sich draußen beim Spielen ein blutiges Knie holen könnten.

Natürlich ist nichts tun keine Alternative. Aber die Konsequenzen der Handlungen müssen bedacht werden. Gibt es funktionierende Alternativen? Ich weiß es nicht. Steuerboykott, Lahmlegen der Behörden (ähnlich den Versuchen, die GEZ zum Erliegen zu bekommen), Generalstreik. Ich weiß es wirklich nicht. Ich würde nur behaupten, dass wirksame Handlungen den „Skin in the Game“-Effekthaben müssen. Es geht nicht darum, sich heroisch selbst zu opfern. Als Märtyrer für die Sache zu sterben. Aber eine Tat, vor allem wenn sie Vorbildfunktion und Strahlkraft haben soll, muss so konstituiert sein, dass eine gewisse Individualität samt Haftbarkeit da ist. Und genau das sehe ich bei einem mehrstündigen Spaziergang in der anonymen Masse nicht. Es ist ein kurzes überschwängliches Gefühl. Einmal dabei sein, sich gut fühlen, stark sein. Die Kommentare der Teilnehmer sind denen von Fridays for Future zum Teil sehr ähnlich.

Wie ist es nun möglich, so zu agieren, dass man auch etwas aufs Spiel setzt und vielleicht damit andere inspiriert? Es wird darum gehen, Prozesse zu starten anstatt punktueller Aktionen. Ich glaube, dass dafür dementsprechende Netzwerke des Zusammenhalts und der gegenseitigen Unterstützung unerlässlich sind. Genauer, dass neben der sozialstaatlichen Versorgungsleitung freie, private, dezentrale Angebote und Initiativen wachsen und entstehen, die anderen mental, sozial und auch wirtschaftlich Halt geben. Diese müssen im Alltag zeigen, dass es Alternativen gibt, damit der Glaube aufgebrochen wird, dass wir auf den Staat angewiesen sind. Vor allem im Bildungssektor ist ein unglaublicher Nachholbedarf, aber alle Bereiche des sozialen Miteinanders bieten Möglichkeiten. Wenden wir uns ab von der Politik, geben wir ihr keine Macht mehr. Die freie, libertäre, anarchistische Idee muss sich im Kleinen beweisen, Vertrauen schaffen und sich als Wert der besseren Idee durchsetzen. Ein langer mühevoller Weg, länger als ein Rundgang durch Berlin, aber lohnend. Steter Tropfen höhlt den Stein und keine eintägige Flutwelle, die eher Angst und Vorurteile verstärken.