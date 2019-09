Linke Medien und Politiker über die AfD nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen Die „Nazi“-Propaganda

10. September 2019

Warum das Denunzieren zwingend ist und was das für die Moral bedeutet

von Joachim Kuhnle

Wie zu erwarten war, wollen die Hauptstrompolitiker und ‑medien nach dem großen Erfolg der Alternative für Deutschland bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen weitermachen wie bisher. Wer am Wahlsonntag die Prognosen und Hochrechnungen verfolgen wollte, kam um ARD und ZDF mangels Alternative nicht herum und konnte das Elend der AfD-feindlichen Berichterstattung, also die linke Propaganda, live miterleben. Man hat sich ja schon daran gewöhnt und kann als vernünftiger Medienkonsument das ganze Treiben als Kasperletheater der untersten Stufe schmunzelnd oder kopfschüttelnd beobachten. Das auf Kindergartenniveau dargebotene Framing ist ganz simpel: AfD-Politiker und ‑Wähler sind alles „Nazis“, und „Nazis“ waren Verbrecher und Massenmörder. Folgerichtig sind die Alternativen mitsamt ihren Themen und dem unterstützenden Umfeld (nach dem Motto: Wer nicht gegen die AfD kämpft, ist auch ein Verbrecher) als Ungezieferplage zu betrachten, zu bekämpfen und auszurotten, notfalls auch mit Gewalt und unter Missachtung aller rechtlichen und moralischen Spielregeln. Das mag überspitzt formuliert sein, trifft aber den Kern. Mit dem Grundsatz der Menschenwürde ist das Feindbildverhalten gegen die AfD natürlich unvereinbar. Dennoch bedienen sich auch die obersten Kirchenvertreter dieser asozialen und antichristlichen Methoden. Wie kann das sein? Die Akteure beschäftigen sich erst gar nicht mit dem eigenen Fehlverhalten. Wer sich einmal auf das miese Spiel eingelassen hat, tut sich äußerst schwer, dem blamablen Treiben wieder zu entrinnen. Hinzu kommt eine erbarmungslose Gruppendynamik, die dafür sorgt, dass Abtrünnige besonders hart attackiert werden. „Ein gemeinsames Verbrechen schweißt zusammen“, soll das Alien aus Braunau einmal gesagt haben. Ähnliches gilt auch für das Mobbing gegen eine politische Minderheit, die in der Opposition zum Machtapparat steht.

„Wer AfD wählt, wählt Nazis“, so die eiskalte Analyse der Politikerin Marianne Birthler (Grüne). Birthler war lange Chefin der Stasi-Unterlagenbehörde und pflegt ein gutes Miteinander mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Merkel wollte sie als Bundespräsidentin (anstelle von Steinmeier). Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Woher kommt eigentlich der Begriff „Nazi“? Gemeint ist die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), die hierzulande in den Jahren 1933 bis 1945 die Regierungsmacht ausübte. Mit üblen Folgen, wie man weiß. Zwar kommt im Parteinamen ein „z“ vor, aber nur mitten im Begriff „sozial“, also unpassend als Buchstabe für einen Kurzbegriff. Es wäre auch unsinnig, die Jugendorganisation der SPD, also die Jungsozialisten, mit „Juzis“ abzukürzen. Diese werden liebevoll „Jusos“ genannt. Folgerichtig könnte man die braunen Sozialisten „Nasos“ nennen. Vermutlich ist der Begriff „Nazi“ schon 100 Jahre alt und wurde von den marxistisch-bolschewistischen Straßenkampftruppen als Feindbild-Begriff kreiert, weil das harte „z“ schlimmer klingt als das weiche „s“. Natürlich ist diese Wortanalyse nur ein unbedeutendes Detail. Die Absicht von Marianne Birthler ist klar: Jeder, der sich als AfD-Wähler zu erkennen gibt, soll sich nicht mehr auf die Straße trauen dürfen, ohne mit dem von ihr und anderen geschürten Hass konfrontiert zu werden. Birthlers Aussage ist in Anlehnung an die Straßenkämpfe zwischen den Weltkriegen ein indirekter Aufruf zur Gewalt gegen Oppositionelle und deren Sympathisanten. Für eine Frau, die einmal eine DDR-Bürgerrechtlerin gewesen sein will, ist das mehr als peinlich.

Doch Birthler kann sich gut dabei fühlen, denn sie wird von einem breiten Machtkartell aus Herrschenden in Regierung, Kirchen, Verbänden und sogenannten Nichtregierungsorganisationen (die meistens vom Staat finanziert werden) unterstützt. Georg Restle, ein einflussreicher und gut bezahlter Journalist der ARD, Leiter und Moderator des Politmagazins „Monitor“ und Kommentator in ARD-Nachrichtensendungen veröffentlichte folgende Botschaft: „80 Jahre danach schäme ich mich für jede Stimme in Deutschland, die denen zur Macht verhelfen will, die das Erinnern verdunkeln, das Verbrechen relativieren und die Täter verherrlichen.“ Wer sich über die aktuellen Zustände in unserem Land informiert und die Scheinwelt der ARD damit vergleicht, muss bei „Erinnern verdunkeln“, „Verbrechen relativieren“ und „Täter verherrlichen“ eher an die Fehlleistungen der ARD denken, aber Restle blendet dieses Thema vollkommen aus und denkt lieber in historischen Dimensionen. Wie selbstverständlich geht er davon aus, dass die AfD eine Art Rechtsnachfolger der NSDAP sein soll und im Gegensatz zum Beispiel zur Partei „Die Linke“ (die in der tatsächlichen Rechtsnachfolge der Mauermörderpartei SED steht) kein Stück von den damals von den braunen Sozialisten verübten Verbrechen abrückt. Das ist so absurd, dass einem Akademiker wie Restle (immerhin ein Staatsexamen in Jura) hier eine vorsätzliche und bösartige Denunziation unterstellt werden kann.

Die linken Parteien (einschließlich CDU/CSU), Hauptstrommedien, Kirchenoberen und so weiter sind dermaßen süchtig nach einem Feindbild (die Religionsvertreter benötigen einen Dämon), dass sie es nicht ertragen könnten, wenn ihr „Nazi“-Popanz wie eine Seifenblase zerplatzen würde. Tatsächlich ist all das Gefasel um „Nazis“, „Rechtsextreme“ und „rechter Rand“ nichts als eine Luftnummer. Da es ja nichts gibt, was es nicht gibt, sitzen irgendwo in Deutschland sicher auch Leute, die mit leuchtenden Augen an den Adolf denken und dabei ihre Schüssel Haferschleim im Altenpflegeheim auslöffeln. Auch in den 80er und 90er Jahren gab es vereinzelt Gruppen, die gerne mit dem Nationalsozialismus und seiner Symbolik provoziert haben, ohne dass es dazu eine tragfähige politische Ideologie gab. Heute im Jahr 2019 gibt es praktisch keine Neonazis, insbesondere nicht bei den Jüngeren. In der Altersgruppe bis 30 hat aber die AfD besser abgeschnitten als alle anderen Parteien. Die Motive sind gänzlich andere, und dass müssen Restle, Birthler und all die anderen wissen. In der modernen Youtube-Welt gibt es natürlich noch krassere Formulierungen. Lars Golenia postet Videos auf dem Kanal „Massengeschmack-TV“ mit immerhin 92.000 Abonnenten. Seine Botschaft: „AfD-Wähler sind einfach Menschen zweiter Klasse. Ossis genauso. In Kombination grenzt das schon an Untermenschentum.“ Selbstverständlich geraten sein Kanal, sein Twitter- oder sein Facebook-Auftritt durch solche Aussagen nicht in die Gefahr, gelöscht zu werden. Auch die Kahane-Stiftung wird hier nicht aktiv. Das ist nach linker Sichtweise keine „Hasssprache“, sondern klare Kante. Oder frei nach Karl-Eduard von Schnitzler: „Es kommt darauf an, die Richtigen zu hassen.“

Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD im Deutschen Bundestag und damit Deutschlands Oppositionschefin, hat beschlossen, sich die Unverschämtheiten nicht mehr bieten zu lassen. Zu spüren bekam das der erfahrene, eigentlich ruhig und freundlich wirkende Phoenix-Reporter Alfred Schier, der am Wahlabend mit Weidel das Gespräch suchte. Sie sagte: „Genau das ist den anderen Parteien auf die Füße gefallen. Es ist der Umgang mit uns als Partei, uns permanent in die rechte Ecke zu stellen und zu diffamieren. Das spürt der Wähler, das spürt der Bürger sehr genau. Sollte die CDU uns weiter so ausgrenzen, wird sie zukünftig noch katastrophaler abschneiden.“ Schier entgegnete Folgendes: „Die AfD müsste sich klarer und eindeutiger vom rechten Rand abgrenzen, dann würde sie auch aus ihrer Schmuddelecke herauskommen.“ Das ist natürlich totaler Unsinn. Weidel konterte bravourös und bisher beispiellos: „Was meinen Sie mit ‚rechtem Rand‘? Das verstehe ich nicht.“ Schier: „Ich meine zum Beispiel die Auftritte in Chemnitz gemeinsam mit Rechtsradikalen, die Auftritte bei Pegida.“ – „Das verstehen Sie unter ‚rechtsradikal‘?“, so Weidel verwundert. „Ich habe nach einem konkreten Beispiel gefragt, was Sie mir nicht nennen konnten, Pegida als ‚rechtsradikal‘ zu bezeichnen, wo Tausende von normalen Bürgern, denen es bis zum Hals steht, auf die Straße gehen, um zu protestieren, das würde ich nicht als ‚rechtsradikal‘ bezeichnen.“ Danach eskalierte das Gespräch, denn Schier fiel Weidel mehrfach ins Wort. Beide einigten sich darauf, dass Schier eine Frage stellt und Weidel dann sprechen darf. Schier: „Wäre es nicht sinnvoll, die AfD würde sich klarer abgrenzen, und dann würde sie auch mehr von den anderen akzeptiert.“ Weidel: „Sie haben mir die gleiche Frage jetzt zwei Mal gestellt, ich habe Ihnen geantwortet, Sie haben mich drei Mal unterbrochen. Es ist eine reine Diffamierungskampagne gegen die AfD. Das nehmen Ihnen die Bürger nicht mehr ab. Sie haben heute bewiesen, dass Medien einen Hauptteil dazu beitragen. Deshalb haben die Bürger auch den Glauben an sie verloren.“ Damit brach Weidel das Gespräch ab. Völlig verwirrt blieb Alfred Schier zurück. „Wir versuchen, unseren Job zu machen“, waren seine Schlussworte, mit denen er um Verständnis für sich werben wollte. „Versuchen“ reicht halt nicht immer. Bravo, Alice Weidel!

Um noch einmal auf den Begriff „Untermenschentum“ als Bezeichnung für Ossi-AfD-Wähler zurückzukommen: Natürlich erinnert dieser Begriff an das Hitler-Regime. Das war von Lars Golenia natürlich Absicht. Möglicherweise ist das für ihn kunst- oder humorvoll. Auf der anderen Seite ist es nicht so weit weg vom Lebensgefühl der linken Bobo-Welt, in der auch weite Teile von CDU, CSU und FDP zu Hause sind. Ein kleiner Teil der nationalsozialistischen Gefühlswelt ist damit aktuell tatsächlich wieder in den Köpfen vieler, wenn auch anderer als propagiert. Möglich gemacht hat es eben genau diese Propaganda, denn ohne die einseitig berichtenden Hauptstrommedien würden die Menschen über die politischen Lager hinweg vernünftiger miteinander umgehen. In einer Talk-Runde bei „Servus TV“ saßen einmal die Publizisten Henryk M. Broder und Götz Kubitschek nebeneinander. Kubitschek, dessen AfD-Aufnahmeantrag einmal abgelehnt wurde (zu weit jenseits vom rechten Rand), ist in der Rangliste der rechten Feindbilder des linken Lagers ein Kandidat für den Spitzenplatz. „Wenn Götz Kubitschek ein Nazi ist“, so Broder, „dann können die Nationalsozialisten ja gar nicht so schlimm gewesen sein“, so die Schlussfolgerung. Die gegen jeden Liberalen oder Konservativen gerichtete Nazikeule erweist sich damit letztendlich als nachträgliche positive Propaganda für das Unrechtsregime von 1933 bis 1945. Das Ganze, so Broders Erklärung, sei der Versuch der Deutschen, die eigenen Großväter von der Schuld reinzuwaschen. Eine andere Erklärung wäre die, dass aus Profit- und Machtgier eine linke politische Agenda durchgesetzt werden soll, die von der Mehrheit der Bürger abgelehnt wird. In diesem Fall wäre das Ende der Dämonisierung der AfD gleichzeitig das Ende des derzeitigen politischen Programms der Kartellparteien. Deshalb ist die wirkungsvolle Nazi-Propaganda gegen die AfD nach wie vor zwingend, weil zweckmäßig. Damit gehen als Kollateralschäden einher die Reinwaschung Hitlers und der Verfall aller guten Moral.