Freibier Gerstensaft und Leidenschaft

09. September 2019

Start der neuen Kolumne

von Helge Pahl

Bildquelle: Helge Pahl Zur Einstimmung: Kleines Sortiment

Bier, besser gesagt: Biervielfalt, und Freiheit korrelieren eng miteinander. Das Bierbrauen gehörte im Frühmittelalter zu den alltäglichen Tätigkeiten in fast jedem Haushalt. Es gab also viele „Bierbrauer“, zumeist waren es Frauen, die in der Herstellung weitestgehend frei und unabhängig waren. Lediglich die Verfügbarkeit der Zutaten und die Größe der Kochtöpfe ...