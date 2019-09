Europäischer Gerichtshof verhandelt über Beugehaft gegen deutsche Politiker Unfehlbare Richter gegen Klimakiller

04. September 2019

Wem obliegt in Zeiten der politischen Willkür das letzte Wort?

von Jean Modert

Am 3. September 2019 verhandelte der Europäische Gerichtshof eine äußerst interessante Fragestellung. Dürfen deutsche Politiker in Beugehaft genommen werden, wenn sie EU-Vorgaben zum sogenannten Klimaschutz missachten? Die obersten Rechtsinterpretierer gehen dieser Frage auf Gesuch des Verwaltungsgerichts München nach.

Dort hat man bereits vor Jahren Fahrverbote für die bayerische Landeshauptstadt angeordnet. Dadurch sollten die von der EU vorgegebenen Luftreinhaltepläne gewährleistet werden. Jedoch weigern sich seitdem sämtliche Landesregierungen, dem auch Folge zu leisten. Ein seltener Sternmoment der Volksnähe und des Schutzes der heimischen Autoindustrie? Nun ja, eigentlich hat ein Staat ebenso die Interessen seiner Bürger zu vertreten wie sich an seine von ihm selbst erlassenen Gesetze zu halten. Dies gebietet die christliche Nächstenliebe ebenso wie die Werte der Aufklärung, auf denen die sogenannten „westlichen“ Institutionen aufgebaut sind.

Demzufolge muss ein Staat sich selbstverständlich auch an die Urteile der von ihm selbst gestellten Richter halten. In dieser Gemengelage entschied man in der bayerischen Staatskanzlei jedoch offenbar lieber im Interesse des Bürgers. Folgerichtig setzten die so geschmähten Verwaltungsrichter ein Zwangsgeld gegen die bayerische Landesregierung fest. Zu zahlen an den Freistaat Bayern. Natürlich zeichnet sich hier der klassische Interessenkonflikt ab, dass Staaten im aktuellen Gesellschaftssystem auch als Letztentscheider in eigener Sache auftreten. Die Zahlungen wurden durchaus entrichtet, bedeuteten praktisch jedoch lediglich eine Umbuchung von einem Haushaltsposten zum anderen.

Nun könnte man natürlich annehmen, dass der Fall sich in einer typischen politischen Sackgasse verlaufen würde. Wenn denn nur der mit Staatsgeldern hochgemästete Abmahnverein „Deutsche Umwelthilfe“ (DUH) nicht wäre. Von den eigenen Erfolgen im Klageterror gegen die Autofahrer beseelt, wurde man offenbar von der Großmannssucht gepackt. Eben jener Verein versucht nun vor dem Münchner Verwaltungsgericht, Beugehaft gegen den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder sowie dessen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) und mehrere Beamte des Freistaates zu erwirken. Ein ähnliches Verfahren läuft derzeit sogar gegen den grünen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, Winfried Kretschmann. Der Europäische Gerichtshof muss nun darüber befinden, ob einem Verwaltungsgericht die Kompetenz obliegt, eine derartige Beugehaft anzuordnen, um von der EU selbst gesetzte Normen durchzusetzen.

Der Ökowahn frisst offenbar seine Kinder, wahlweise seine Eltern. Wer kann das in Zeiten von Greta Thunberg eigentlich noch so genau unterscheiden? Für unabhängige Geister dürfte sowieso eine ganz andere Frage von Bedeutung sein: Wem obliegt in Zeiten der politischen Willkür eigentlich das letzte Wort? Den Gerichten, den Politikern oder doch abstrakten EU-Normen?

Kann die EU zulassen, dass ein deutscher Regionalpolitiker ihre allumfassend geltenden Normen außer Kraft setzt? Kann der Europäische Gerichtshof einfach einen in den Augen der Wähler allmächtigen Ministerpräsidenten öffentlichkeitswirksam wie einen gewöhnlichen Kriminellen verhaften lassen? Und riskieren, dass die staatliche Allmachtsillusion damit vor aller Augen zusammenbricht? Wer würde denn eigentlich noch die endlosen bürokratischen Verordnungen aus Brüssel durchsetzen, wozu man doch zwingend auf einen verlängernden Arm vor Ort angewiesen ist? Andererseits steht die Gefahr im Raum, dass der Staat sich öffentlich über ein von den eigenen Gerichten gefälltes Urteil hinwegsetzt.

Selbstverständlich würde es sich nicht mehr um einen Präzedenzfall handeln. Das Fallbeispiel vom September 2015 sei nur pro forma erwähnt. Trotzdem muss man einen wichtigen Unterschied anführen. Angela Merkel konnte sich damals blind auf die uneingeschränkte Unterstützung der medialen Gerichtshöfe als eigentliche Rechtssprecher im Lande verlassen. Markus Söder dürfte die veröffentlichte Meinung in diesem Fall gegen sich sehen. Unter diesen Umständen ein Gerichtsurteil zu ignorieren, würde auf jeden Fall ein riskantes Spiel darstellen. Am Ende würde der Bürger oder gar der Wähler (!) ja noch merken, dass ihn ein derartiges Vorgehen de facto von der Steuerpflicht, von GEZ-Gebühren und so weiter entbindet.

Es besteht also eine sehr große Chance, dass zumindest einer der Beteiligten sein Gesicht verlieren wird. Das Urteil wird in einigen Monaten erwartet. Nicht auszuschließen, dass den Winkeladvokaten in Luxemburg doch noch ein unsäglich fauler Kompromiss einfällt. Bis dahin kann man jedoch nur raten: Popcorn bereithalten und die Show genießen.