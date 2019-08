„Nuoviso“, „Neverforgetniki“ und nun Martin Sellner auf Youtube gestärkt Hat Anwalt Steinhöfel dem typischen linken Zerstörungswillen einen Riegel vorgeschoben?

30. August 2019

Über eine neueste und sehr erfreuliche Entwicklung in den neuen sozialen Medien

von André F. Lichtschlag

Video-Blogger, kurz: „Vlogger“ oder auch „Youtuber“, gibt es, seitdem das kalifornische Unternehmen Youtube 2005 gegründet wurde. Doch die kleine Minderheit der politischen Vlogger startet in Deutschland erst seit dem Rezo-Hype vor wenigen Monaten so richtig durch, auch und gerade jene, die gegen die inszenierte grüne Welle mit den blauen Haaren als Teil der alternativen Medien dagegenhalten – mit immer mehr begeisterten Zuschauern.

Das wiederum macht der politmedialen Herrscherkaste Sorgen, weshalb typische linke Denunziationen und dadurch erfolgte Löschungen einzelner Folgen oder auch ganzer Kanäle zuletzt zunahmen. „Links“ bedeutet eben etymologisch betrachtet seit jeher Neid, Kaputtmachen und Zerstörenwollen, „rechts“ ist der Stolz, der Aufbau und die Schaffung von Werten. Und so setzen linke Organisationen wie die Amadeu-Antonio-Stiftung gegen die neuen medialen Herausforderungen eben nicht einfach nur eigene Angebote, sondern trachten danach, die anderen Angebote zu vernichten. Doch auch gegen diese linke Destruktion im Bereich der neuen sozialen Medien formierte sich zuletzt erfolgreich Widerstand.

Als Ende Juli der Youtube-Kanal von „Nuoviso“ mit mehr als 170.000 Abonnenten plötzlich gelöscht wurde, vereinte sich die sehr heterogene alternative Vlogger-Szene aus Konservativ-Liberalen, Libertären, Neuen Rechten, Verschwörungs-Freaks und sogar einigen alternativen Linken im Protest – und hatte Erfolg! So wie „Nuoviso“ plötzlich auf Youtube verschwand, war es zwei Tage später auf einmal wieder da – und das dank all der Aufmerksamkeit gestärkt und mit mehr Kraft denn je.

Anfang August wiederholte sich das Schauspiel, als der Kanal „Neverforgetniki“ des jungen rechtskonservativen Vloggers Niklas Lotz mit mehr als 70.000 Abonnenten gelöscht wurde. Hier schritt umgehend der bekannte Anwalt Joachim Steinhöfel ein, der zusammen mit den Journalisten Vera Lengsfeld, Henryk M. Broder und Alexander Wendt die Initiative „Meinungsfreiheit im Netz“ und damit auch einen Spendenfonds für eben solche Notfälle gegründet hatte. Steinhöfel setzte der Google-Tochter Youtube eine Frist von 24 Stunden, den offenbar nach böswilliger Denunziation plötzlich und vermutlich nach entsprechenden Algorithmen automatisch von Youtube gelöschten Kanal wiederherzustellen, andernfalls würde er vor Gericht ziehen. Und siehe da: Der Konzern gab nach. Nun geht Steinhöfel womöglich weiter und prüft Schadensersatzforderungen. Hier könnte ein Präzedenzfall geschaffen werden und damit eine noch schärfere Verteidigungswaffe im Kampf gegen die von links betriebene Einengung der Meinungsfreiheit in den sozialen Medien.

Schon so ging „Neverforgetniki“ dank der großen Aufmerksamkeit gestärkt aus der Auseinandersetzung hervor, dieser „linke Schuss“ ging also deutlich nach hinten los. Das Schauspiel wiederholte sich Ende August noch einmal, als schließlich der Kanal des Kopfes der deutschsprachigen neurechten Identitären Bewegung, Martin Sellner, mit mehr als 105.000 Abonnenten von Youtube gelöscht wurde. Diesmal feierten die Linken siegessicher auf Twitter, und auch der Mainstream – etwa die „FAZ“ – berichtete mit Schadenfreude. Schließlich sei Sellner ein laut Verfassungsschutz ausgewiesener „bekannter Rechtsextremist“, dem damit das Wort entzogen gehöre. Sellner schaltete einen österreichischen Medienanwalt ein, der die Vorgaben von Steinhöfel kopierte und Youtube seinerseits unter Druck setzte. Was kaum jemand für möglich gehalten hatte: Erneut knickte der Konzern ein und scheute eine gerichtliche Auseinandersetzung. Auch Martin Sellner profitierte am Ende. „Er ist wieder da“ – musste die linke „taz“ kurz nach den ersten Siegesmeldungen berichten und zerknirscht feststellen, dass Youtube zukünftig doch bitte lieber nicht löschen solle, wenn es „die Accountsperrungen nicht wirklich durchhalten kann und will“.

Es scheint derzeit so, dass Joachim Steinhöfel tatsächlich ein juristisches Mittel gegen die verbreiteten linken Denunziationsbündnisse und Zerstörungsversuche gefunden hat, indem nun Youtube von der anderen Seite mit einem Faustpfand gedrängt werden kann, lieber besonders behutsam vorzugehen. Denn natürlich ist Youtube beziehungsweise Google ein privater Konzern, der sich an die eigenen Verträge mit seinen Inhalte-Lieferanten auch zu halten hat – und darin sind willkürliche, unbegründete Kanallöschungen sicher nicht als Klausel enthalten oder wären als solche auch sittenwidrig, nachdem die Youtuber oft Hunderte oder Tausende Stunden Arbeit investiert und eine eigene Marke aufgebaut haben.