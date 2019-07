Dauerstreit in der Alternative für Deutschland Warum der Pfad der Tugend alternativlos ist

25. Juli 2019

Es geht um das Menschenbild und um Werte

von Joachim Kuhnle

Die Alternative für Deutschland ist gerade einmal sechs Jahre alt. Man kann von einem großen Erfolg sprechen. Die junge Partei konnte in alle 16 Landtage, in den Bundestag und ins EU-Parlament einziehen. In einigen Fällen wurden sogar Direktmandate gewonnen, was in der Regel nur großen Volksparteien gelingt. Die Konkurrenz hat ...