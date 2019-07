12. Juli 2019

Ein Schlichtungsversuch

Das Buch trifft den medialen Zeitgeist. Es dient aber weniger der Wahrheitsfindung als der Monetisierung der feministischen Medienpräsenz der beteiligten Akteure. Feministinnen und Antikapitalisten (ein Kaffee für fünf Franken in der Schweiz sei „finanzpolitischer Ausländerhass“) erhalten ein Buch zur Bestätigung ihrer Meinung. Leute mit gesundem Menschenverstand werden den Kopf schütteln. Wer wissen will, wie Feministinnen argumentieren, wird fündig. Das Konzept: nicht ausreichend für einen „Schlichtungsversuch“. Auswahl der Männer: drei Politiker, zehn Medienschaffende, ein Koch und der Vater. Ingenieure? Handwerker? Fehlanzeige! Die Autorin selbst ist in der Entwicklung der Pubertät stehengeblieben und arbeitet sich (da formaljuristisch erwachsen) statt an ihrem Vater nunmehr an der Gesellschaft ab: „Mein Vater war der erste Mann, der mir gezeigt hat, wie einschränkend und mächtig ein konservatives Regelwerk für den Alltag sein kann, wie ungleich Männer und Frauen heute noch behandelt werden, wie tief manche Argumente in den Köpfen sehr kluger Männer sitzen, wie harsch die Zurechtweisung eines Vaters sein kann, wenn die Tochter zu wild, zu laut, zu anstrengend, zu eigensinnig ist, zu sehr wie ein Sohn.“ Das mag kritikwürdig sein. Der Lösungsversuch aber, den Vater zu ändern, indem die Gesellschaft neu modelliert wird, wird fehlschlagen. Dazu kommt noch eine tiefsitzende Ablehnung der eigenen biologischen Funktion: „Ich halte mich von Kindern fern, sie sind laut, schmutzig und mir in Diskussionen unterlegen, womit sie dasselbe Set an Eigenschaften aufweisen wie ein bestimmter Schlag Mann, von dem ich mich versuche fernzuhalten.“ Die Autorin hat ein Problem, nicht die Gesellschaft. Faszinierend ist aber, dass erst der Altachtundsechziger und Exkommunarde Rainer Langhans der Autorin argumentativ das Wasser reichen konnte und darauf hinwies, dass diese sich von ihrem Opfer-Feminismus verabschieden solle, da dieser tendenziell die ganze Sexualität abschaffe.



„Sophie Passmann: Alte weiße Männer: Ein Schlichtungsversuch“ bei amazon.de kaufen