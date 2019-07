12. Juli 2019

Einhundert Jahre Untergang des Abendlandes

In der Spätphase des Ersten Weltkriegs veröffentlichte Oswald Spengler sein Hauptwerk „Der Untergang des Abendlandes“. Hinter dem apokalyptischen Titel verbirgt sich der Versuch einer Systematisierung der Weltgeschichte in Form der Kernthese, dass Geschichte in Zyklen von Hochkulturen verläuft, die dieselben Entwicklungsschritte erleben, so dass der nahende Verfall des Abendlandes vorhergesagt werden kann. Bis heute faszinieren Spenglers Thesen und Argumente, so dass die Oswald-Spengler-Gesellschaft das hundertjährige Jubiläum seines Hauptwerks nutzt, um im vorliegenden Essayband dessen Ideen zu beleuchten. Die neun Autoren behandeln ein großes Themenspektrum, wobei einige Schwerpunkte herausstechen: So bespricht unter anderem der renommierte Ökonom Max Otte die Rolle der USA als Führungsnation des Abendlandes und kritisiert die aktuelle Form der angloamerikanischen Wirtschaftswelt. Der Schriftsteller Lars Holger Holm und der Ideologieforscher Brian Myers beleuchten die Persönlichkeit Spenglers. Und der Archäologe Olaf Jöris sowie der Historiker David Engels versuchen sich separat an Erweiterungen von Spenglers zyklischem Geschichtsmodell. Der Essayband ist keine Lobhudelei auf Spenglers Thesen, sondern setzt sich kritisch mit seinen Prognosen auseinander. Die lesenswerten Texte helfen, ein besseres Bild der Person Spengler und seiner Zeit zu gewinnen, und verdeutlichen die anhaltende Relevanz seiner Geschichtsphilosophie. Man vermisst allerdings eine Analyse, inwiefern der Wiederaufstieg Chinas dem Spenglerschen Geschichtsbild widerspricht, und einen Kommentar zur jüngeren Mathematikgeschichte, der Spengler immerhin das erste Kapitel seines Hauptwerks einräumte. Insbesondere eine Zusammenfassung von Spenglers Kernthesen hätte das Buch für ein breiteres Publikum zugänglich gemacht. Spengler-Kennern ist der Essayband uneingeschränkt zu empfehlen, und man darf sich auf die nächste Veröffentlichung der Oswald-Spengler-Gesellschaft freuen.



