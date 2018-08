Europäische Regelung von Kindergeldzahlungen ins Ausland EU-Kommission? Nein danke!

13. August 2018

Der Vergleich von Kindergeld und Rente ist unsinnig

von Katja Triebel

Die „Welt“ schreibt über die Kindergeldzahlungen ins Ausland einen hervorragenden Artikel. Während die Geberländer eine Indexierung des Kindergeldes an die Existenzsicherung im Wohnland der Kinder wünschen, blocken die Nehmerländer natürlich ab. Beides ist verständlich. Jedoch sind die Äußerungen der EU-Kommissarin – wie auch damals beim EU-Gunban – mal wieder dumm, dümmer, am dümmsten.

Wo ist hier Gerechtigkeit?

„EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen, eine flämische Christdemokratin, schmettert das Thema gleichwohl generell ab und verweist offiziell stets auf den Gleichheitsansatz und Gerechtigkeitsgedanken der Union. Demnach sollten EU-Ausländer, die etwa in Wien oder Wolfsburg arbeiten und dort Steuern und Abgaben zahlen, dafür auch die gleichen sozialstaatlichen Leistungen erhalten wie jeder andere Arbeitnehmer im Land. Mit anderen Worten: Eine Indexierung wäre eine Diskriminierung von EU-Ausländern und damit ein Verstoß gegen einen der wichtigsten Werte der Union.“ („Die Welt“ vom 9. August 2018.) Erstens: Es gibt keine gleichen Kindergeldzahlungen in der EU (von null bis 795 für drei Kinder, je nach Land), daher kann es auch keine Diskriminierung geben. Zweitens: Das Kindergeld ist ein steuerfreies Existenzminimum, um ein Kind hier aufzuziehen, nicht im Ausland.

„Statistiker ermitteln, wieviel Geld es mindestens kostet, ein Kind in Deutschland mit Essen, Kleidung, einer Wohnung und anderen notwendigen Dingen zu versorgen. Diesen Betrag dürfen Eltern dann in jedem Fall voll behalten, dieser Anteil ihres Gehalts darf nicht besteuert werden.“ – „Laut Statistischem Bundesamt geben Paare mit einem Einzelkind durchschnittlich 584 Euro im Monat für ihren Nachwuchs aus. Das Kindergeld deckt also nur ein Drittel der tatsächlichen Kosten.“ („FAZ“ vom 26. Januar 2016.) Wer nun seine Kinder nicht im teuren Deutschland aufzieht, sondern in Bulgarien oder Rumänien, der hat einfach kein Anrecht auf eine Summe (194 Euro), die in dem Land der Kinder der Hälfte eines Durchschnittslohns (400 Euro) entspricht.

Vergleich Kindergeld mit Rente

Der Europaabgeordnete Sven Schulze drückt es noch nett aus: „unsinnig“. Ich halte EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen für genauso dumm (keine Ahnung von der Sache) und manipulativ wie die EU-Kommissarin Elżbieta Bieńkowska, die während der EU-Waffenrechtsdebatte mit Lügen nur so um sich schmiss.

„Im Moment sieht das geltende Recht vor, dass EU-Ausländer für die Dauer ihres Arbeitsaufenthalts, beispielsweise in Deutschland, Anspruch auf Kindergeld haben,egal wo die Kinder leben. Würde diese Regelung geändert, so Thyssen, dann müsste man fairerweise auch deutschen Senioren, die in Spanien lebten, die Rente zusammenstreichen. Der Europaabgeordnete Sven Schulze (EVP), der im Sozialausschuss des EU-Parlaments für das Thema zuständig ist und eine Indexierung befürwortet, hält den Vergleich von Kindergeld und Rente allerdings für ein reines Ablenkungsmanöver. Das Kindergeld sei, so der CDU-Politiker, eine durch Steuern finanzierte Sozialleistung, die Rente hingegen eine Versicherungsleistung, die sich ein Beschäftigter durch seine Beiträge während des Arbeitslebens erarbeitet habe. Thyssens Schlussfolgerung sei daher unsinnig.“ („Die Welt“ vom 9. August 2018.) EU-Kommission? Nein danke!

