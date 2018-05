AfD-Diffamierung in der „Zeit“ Die Nazi-Keulen des Wolfgang Kubicki

02. Mai 2018

Das Ziel ist die staatliche Gewalt gegen die parteipolitische Konkurrenz

von Joachim Kuhnle

„Nazi-Schlampe“, sagte am 14. April ein junger, bildungsresistenter Antifant zu Deutschlands bekanntester Bürgerrechtlerin Vera Lengsfeld in Köln und kassierte dafür von der mehrfachen Oma eine verdiente Ohrfeige. Es ist schon unglaublich, was sich ein junger Rotzlöffel, der noch nie in seinem Leben etwas geleistet hat, gegenüber einer mutigen Freiheitskämpferin und ...