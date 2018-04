Rundschreiben des JPMorgan-Chase-Vorstandschefs Jamie Dimon Der mächtigste Banker der Welt sieht eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine „Marktpanik“

14. April 2018

Jetzt ist die Zeit, über eine Verbesserung Ihrer Liquiditätslage nachzudenken

von Simon Black

Der mächtigste Banker der Welt, Jamie Dimon, Vorstandschef von JPMorgan Chase, veröffentlichte unlängst seinen alljährlich erscheinenden Brief an die Aktionäre. Direkt nach Warren Buffetts jährlichem Rundschreiben ist Dimons Brief wahrscheinlich der meistgelesene und -diskutierte Report, den es gibt. Zum einen, da Dimon einer der am besten vernetzten und respektierten Männer ...