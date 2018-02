ef 180 Editorial

13. Februar 2018

Seit 20 Jahren: Kein Fußbreit den neosozialistischen Ausbeutern

von André F. Lichtschlag

20 Jahre ist es nun her, da erschien im ersten Quartal 1998 die erste Ausgabe eigentümlich frei. Es gab noch kein Youtube, kein Facebook, kein Smartphone oder Tablet, nicht einmal ein reines Mobiltelefon hatten die allermeisten Menschen. Aber das Internet setzte bereits zum Siegeszug an, und von Beginn an war ...