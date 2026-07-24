Familie Warum Leihmutterschaft an der Freiheit des Kindes scheitert

24. Juli 2026

Was schuldet eine Leihmutter?

von Andreas Schnebel

Was geschieht, wenn eine Frau nach der Geburt erklärt: „Ich gebe das Kind nicht heraus. Ich bin seine Mutter und möchte bei ihm bleiben“?

Darf sie es behalten?

Wer diese Frage bejaht, räumt ein, dass der sogenannte Leihmutterschaftsvertrag seinen Zweck nicht verbindlich sichern kann. Wer sie verneint, behauptet einen Anspruch auf Übergabe eines Menschen. Und wer die Frau das Kind behalten lässt, sie dafür aber finanziell haftbar macht, verwandelt den Herausgabeanspruch lediglich in eine Geldforderung. Das Muttersein wird nicht körperlich verhindert, aber wirtschaftlich sanktioniert.

An diesem Konflikt zeigt sich, worum es wirklich geht: nicht bloß um medizinische Hilfe, Schwangerschaft oder Kinderwunsch, sondern um die Freiheit, die Entstehung eines Menschen mit seiner späteren Zuordnung vertraglich zu verbinden.

Genau diese Freiheit kann es aus libertärer Sicht nicht geben. Vertragsfreiheit erlaubt jedem, über das Eigene zu verfügen. Sie erlaubt niemandem, einen dritten Menschen zum geschuldeten Ergebnis seiner Vereinbarung zu machen.

Was wird hier eigentlich vereinbart?

Die Verteidiger der Leihmutterschaft versichern, ein Kind werde keineswegs gekauft. Bezahlt würden medizinische Leistungen, körperliche Belastungen, Zeitaufwand, Verdienstausfall und gesundheitliche Risiken. Die Frau verkaufe kein Baby, sondern erbringe eine Dienstleistung. Die Auftraggeber erwürben kein Eigentum, sondern würden lediglich rechtlich als Eltern anerkannt.

Damit wird der Vorgang in scheinbar unabhängige Einzelleistungen zerlegt: Ärzte entnehmen Eizellen, eine Klinik überträgt einen Embryo, eine Frau trägt die Schwangerschaft aus, Agenturen und Anwälte organisieren den Ablauf und die Auftraggeber übernehmen die Kosten. Nach der Geburt wird das Kind den vorgesehenen Eltern übergeben.

Jeder Schritt erhält eine medizinische, organisatorische oder juristische Bezeichnung. Dadurch verschwindet die Einheit der Handlung aus dem Blick. Niemand organisiert eine Leihmutterschaft aus Interesse an einem ergebnisoffenen biologischen Prozess. Alle Mittel sind auf ein Ziel gerichtet: Ein Kind soll entstehen und nach seiner Geburt den vorher festgelegten Personen zugeordnet werden.

Eine praxeologische Betrachtung fragt nicht zuerst nach der Bezeichnung einer Vertragsklausel, sondern nach Ziel und Mitteln der Handelnden. Das entscheidet noch nicht über die Rechtmäßigkeit, legt aber den tatsächlichen Zweck offen: das Kind, dessen spätere Übergabe von Anfang an eingeplant ist.

Wäre lediglich die Schwangerschaft Gegenstand des Vertrages, wäre die Leistung mit der Geburt vollständig erbracht. Ob die Frau das Kind anschließend behält oder zur Adoption freigibt, dürfte die Auftraggeber nichts angehen. Ein solches Modell wäre für sie wertlos.

Nicht jede Zahlung im Zusammenhang mit einer Geburt ist Kinderhandel. Entscheidend ist, ob aus der Vereinbarung ein Anspruch auf die spätere Zuordnung oder Übergabe des Kindes hergeleitet wird. Genau dieser Anspruch macht aus der bezahlten Schwangerschaft eine Leihmutterschaft.

Eine Schwangerschaft für andere mag geplant werden. Bleibt die Übergabe jedoch unverbindlich und muss nach der Geburt neu entschieden werden, fehlt das entscheidende Merkmal der Leihmutterschaft: der vorab begründete Anspruch der Auftraggeber auf das Kind. Übrig bliebe nur die Hoffnung auf eine spätere freiwillige Übertragung der Elternverantwortung.

Mit dem Kind tritt ein Dritter auf

Solange Erwachsene über medizinische Leistungen, Kosten und eigene Verpflichtungen verhandeln, befinden sie sich im Bereich der Vertragsfreiheit. Mit der Zeugung des Kindes verändert sich jedoch die Lage. Nun existiert ein Dritter, dessen Rechte nicht aus dem Vertrag stammen.

Das Kind ist weder Eigentum der genetischen Eltern noch Eigentum der gebärenden Frau. Es gehört nicht der Klinik, die seine Zeugung medizinisch ermöglicht hat, und nicht den Auftraggebern, die den Vorgang finanziert haben. Gemeinsame Planung, genetische Abstammung und finanzielle Beteiligung erzeugen keinen Eigentumstitel an einem Menschen.

Fortpflanzung ist keine ursprüngliche Aneignung. Wer ein Kind zeugt, eignet sich keine herrenlose Sache an. Es tritt kein neues Wirtschaftsgut, sondern ein neuer Mensch in die Welt.

Die Kausalität der Erwachsenen begründet Verantwortung – nicht Herrschaft und erst recht kein Eigentum.

Natürlich geht auch der Zeugung eines gewöhnlich empfangenen Wunschkindes eine Entscheidung der Eltern voraus. Doch Zeugung ist keine Bestellung. Wer ein Kind zeugt, veranlasst die Entstehung eines Menschen und übernimmt Verantwortung für ihn. Er erwirbt keinen Anspruch darauf, dass ein Dritter diesen Menschen austrägt und übergibt. Nicht der Kinderwunsch macht das Kind zum Vertragsgegenstand, sondern der aus seiner geplanten Entstehung abgeleitete Übergabeanspruch.

Der Kinderwunsch mag verständlich, tief empfunden und schmerzhaft sein. Er begründet dennoch kein Recht auf einen bestimmten Menschen. Niemand hat ein Recht darauf, dass ein anderer zum Mittel seiner Wunscherfüllung wird.

Selbsteigentum bezeichnet zunächst eine negative Grenze: Kein Mensch gehört einem anderen. Bei einem Kind bedeutet das nicht, dass es bereits selbst entscheiden könnte. Ein Neugeborenes kann weder Verträge schließen noch Wohnort oder medizinische Versorgung bestimmen. Daraus folgt aber nicht, dass es seinen Eltern gehört. Seine Abhängigkeit hebt das Selbsteigentum nicht auf, sondern begründet Treuhand.

Eltern besitzen deshalb weitreichende Entscheidungsbefugnisse, aber kein Eigentum am Kind. Sie dürfen es schützen, versorgen und vertreten, aber nicht verkaufen. Sie dürfen über seinen Aufenthaltsort entscheiden, aber nicht nach den Regeln einer Warenlieferung. Sie dürfen elterliche Verantwortung unter rechtlich geordneten Bedingungen übertragen, das Kind aber nicht im Voraus als Erfüllungsgegenstand versprechen.

Hier erhebt sich ein innerlibertärer Einwand. Murray Rothbard hielt die treuhänderischen Rechte der Eltern für übertragbar und befürwortete in „The Ethics of Liberty“ sogar einen freien Markt für deren Veräußerung. Doch eine treuhänderische Befugnis ist kein Vermögenswert des Treuhänders. Sie besteht um des Kindes willen und findet ihre Grenze in dessen Rechten. Verantwortung für ein bereits existierendes Kind kann übertragen werden, wenn seine konkrete Lage dies rechtfertigt. Daraus folgt kein Recht, die Zuordnung eines künftig zu zeugenden Kindes im Voraus zu verkaufen.

Der Leihmutterschaftsvertrag überträgt nicht bloß eine entstandene Sorgebefugnis, sondern kehrt die treuhänderische Ordnung um: Noch bevor das konkrete Kind existiert und seine Lage beurteilt werden kann, soll feststehen, wem es zugeordnet wird. Die Entscheidung folgt nicht dem Kind, sondern dem früheren Wunsch der Erwachsenen.

Die Frage lautet nicht mehr: „Welche Zuordnung dient diesem Kind?“ Sie lautet: „Welche Zuordnung wurde vereinbart?“

Damit wird aus einer treuhänderischen Entscheidung ein Erfüllungsakt. Die Freiheit des Kindes bedeutet nicht, dass ein Neugeborenes seine Eltern wählen könnte. Sie bedeutet, dass seine Zuordnung aus einer Entscheidung über seine Rechte hervorgehen muss, nicht aus einem Vertrag, dessen Zweck vor seiner Existenz feststand. Selbst wenn es bei den Wunscheltern am besten aufgehoben sein sollte, bleibt der Rechtsgrund ein anderer: Hier entscheidet die Verantwortung für das Kind, dort der Anspruch aus einer früheren Bestellung.

Eine Frau vermietet keine Gebärmutter

Schon das Wort „Leihmutter“ enthält eine Fiktion. Es suggeriert, eine Frau überlasse zeitweise einen Teil ihres Körpers wie einen Raum oder eine Maschine. Danach werde das Ergebnis übergeben und der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt.

Eine Schwangerschaft ist jedoch keine Produktion in einer gemieteten Werkhalle. Das Kind wächst nicht an einem zufälligen Ort. Der Körper der Schwangeren versorgt und prägt seine Entwicklung: Ernährung, Stoffwechsel, Hormone und Immunsystem beeinflussen sein Heranwachsen und die Aktivität seiner Gene. Mutter und Kind tauschen Zellen aus; zugleich verändert die Schwangerschaft den Körper und teilweise auch das Gehirn der Frau. Auch eine sensorische Vertrautheit entsteht bereits vor der Geburt. Das ungeborene Kind reagiert auf die Stimme der Schwangeren; Neugeborene erkennen sie wieder. Mit der Geburt und der unmittelbaren Übergabe endet daher eine leibliche und sensorische Kontinuität. Daraus folgt kein zwangsläufiges Trauma. Es zeigt aber, dass die Übergabe kein neutraler logistischer Vorgang ist. Welche Bedeutung die Trennung für das konkrete Kind besitzt, kann kein Vertrag vor seiner Zeugung bestimmen.

Die Frau stellt nicht bloß einen biologischen Raum zur Verfügung. Sie wirkt an der Entwicklung des Kindes mit und wird selbst durch die Schwangerschaft geprägt.

Daraus folgt kein Eigentum am Kind. Ihre Beziehung zu ihm ist aber weder eine bloße Dienstleistung noch ein Verhältnis, das sich durch Vertrag beliebig auflösen ließe. Sie ist nicht neun Monate lang Produktionsstätte, sondern die Frau, in deren Körper das Kind herangewachsen ist und die es geboren hat.

Leihmutterschaft verlangt daher mehr als eine körperliche Leistung: Die Frau soll sich vor der Schwangerschaft verpflichten, die dabei entstehende Beziehung nach der Geburt rechtlich und tatsächlich zurückzuweisen.

Wenn sie später sagt: „Ich kann mein Kind nicht fortgeben“, widerruft sie nicht einfach eine Dienstleistung. Sie widerspricht der Fiktion, Schwangerschaft und Mutterschaft ließen sich im Voraus voneinander trennen.

Soll die durch Schwangerschaft und Geburt begründete Mutter-Kind-Beziehung hinter dem Vertrag zurücktreten? Soll ein vor der Zeugung erklärter Wille stärker wiegen als die spätere Beziehung? Soll die Frau an einer Entscheidung festgehalten werden, die sie traf, als weder das konkrete Kind noch die Erfahrung dieser Schwangerschaft existierten?

Wer all das bejaht, verteidigt nicht bloß die Verbindlichkeit eines Vertrages. Er verteidigt die Bindung der Mutter an eine Verfügung über einen Menschen, der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses noch gar nicht existierte.

Die Grenze der Vertragsfreiheit

Vertragsfreiheit gehört zu den tragenden Institutionen einer freien Ordnung. Menschen dürfen Dienste anbieten, Eigentum tauschen, Risiken übernehmen und sich gegenseitig verpflichten. Der Staat hat nicht die Aufgabe, jeden ungewöhnlichen oder moralisch missbilligten Vertrag zu verhindern.

Gerade deshalb muss präzise bestimmt werden, was Vertragsfreiheit bedeutet. Sie ist die Freiheit, über das Eigene zu verfügen. Sie kann keine Eigentumstitel aus dem Nichts schaffen. Zwei Menschen können sich nicht wirksam darüber einigen, das Haus eines Dritten zu verkaufen. Ebenso wenig kann die Zustimmung mehrerer Erwachsener ein Recht auf Zuordnung eines Kindes hervorbringen.

Legitime Verträge bleiben möglich. Ärzte und Kliniken können Leistungen abrechnen, Aufwendungen können ersetzt werden und die Frau kann in medizinische Eingriffe einwilligen oder sie verweigern.

Unzulässig ist jedoch gerade die Verpflichtung, die das Arrangement zur Leihmutterschaft macht: der im Voraus vereinbarte Verzicht auf die Mutterstellung und die daraus abgeleitete Übergabe des Kindes.

Die Verteidiger können antworten, moderne Leihmutterschaftsverträge sähen keinen Eigentumsübergang vor, sondern stellten nur die Elternschaft rechtlich fest. Doch die Bezeichnung löst das Problem nicht. Entscheidend ist die beanspruchte Rechtsmacht.

Können die Auftraggeber verlangen, dass die Frau das Kind herausgibt, beanspruchen sie die tatsächliche Verfügung über einen Menschen. Können sie verlangen, dass die gebärende Frau rechtlich nicht als Mutter behandelt wird, verfügen die Beteiligten im Voraus über einen Status, der auch die Rechte des Kindes betrifft. Löst ihr Sinneswandel Schadensersatz aus, wird ihre Entscheidung, das Kind zu behalten, als Vertragsverletzung behandelt.

Der Mensch wird nicht ausdrücklich „Ware“ genannt. Innerhalb der Vereinbarung wird er dennoch wie eine geschuldete Leistung behandelt: Seine Übergabe entscheidet darüber, ob der Vertrag erfüllt wurde.

Auch der Hinweis auf Freiwilligkeit löst das Problem nicht. Frau, Auftraggeber, Ärzte und Vermittler mögen aus eigenem Entschluss handeln. Freiwilligkeit kann aber nur Handlungen legitimieren, über die sie rechtmäßig verfügen dürfen.

Menschen können freiwillig Arbeitsleistungen tauschen oder eine medizinische Behandlung vereinbaren. Sie können nicht durch gegenseitige Zustimmung die Rechte eines Dritten aufheben. Einstimmigkeit unter den Verfügenden beweist nicht die Rechtmäßigkeit der Verfügung.

Auch körperliche Autonomie reicht nicht weiter. Eine Frau darf über medizinische Eingriffe und eine Schwangerschaft entscheiden. Daraus folgt keine Verfügungsbefugnis über das Kind. Ebenso dürfen die Auftraggeber ihren Kinderwunsch verfolgen. Er begründet keinen Anspruch auf den Menschen, der dabei entsteht.

Adoption ist etwas anderes

Auch bei einer Adoption wird ein Kind von seiner gebärenden Mutter getrennt und anderen Eltern zugeordnet. Der Vergleich übersieht jedoch den unterschiedlichen Ausgangspunkt.

Adoption fragt, welche Familie die Verantwortung für ein bereits existierendes Kind übernehmen soll. Maßstab ist seine konkrete Lage.

Adoption soll Eltern für ein Kind finden.

Leihmutterschaft lässt dagegen ein Kind für vorher bestimmte Eltern entstehen.

Bei der Adoption legitimiert nicht der Wunsch der Adoptiveltern den Elternwechsel, sondern eine an den Rechten und dem Wohl des Kindes orientierte Entscheidung. Bei der Leihmutterschaft soll die Zuordnung dagegen einen Vertrag erfüllen, der vor seiner Geburt und häufig vor seiner Zeugung geschlossen wurde.

Adoption kann eine bestehende Trennung rechtlich ordnen und ihre Folgen lindern. Leihmutterschaft nimmt die Trennung in den ursprünglichen Plan auf. Das Kind soll unter der Bedingung entstehen, dass die Frau, die es austrägt und gebiert, anschließend nicht seine Mutter sein darf.

Ein Kind kann nach einer gescheiterten Leihmutterschaft durchaus bei den Wunscheltern am besten aufgehoben sein. Es darf nicht zum Instrument werden, mit dem die Erwachsenen für ihr Verhalten bestraft werden. Deshalb kann die Sorgeentscheidung aber nicht automatisch aus dem früheren Vertrag folgen. Nicht die Bestellung, sondern die Verantwortung für das Kind entscheidet.

Das Geld verschärft das Problem

Bei kommerzieller Leihmutterschaft ist die Warenlogik besonders deutlich. Preise, Vermittlungsgebühren und Erfolgsbedingungen lassen kaum verbergen, dass ein Markt zur Erlangung von Kindern organisiert wird. Hinzu kommen Machtgefälle zwischen wohlhabenden Auftraggebern und Frauen, deren wirtschaftliche Lage sie zur Übernahme erheblicher Risiken bewegt.

Doch eine Beschränkung auf sogenannte altruistische Leihmutterschaft löst das Grundproblem nicht. Auch eine Schwester, Freundin oder Verwandte kann nicht wirksam versprechen, das Kind nach der Geburt herauszugeben. Eine familiäre Abrede erzeugt ebenso wenig einen Anspruch auf einen Menschen wie ein bezahlter Vertrag.

Das Geld verschärft die Verdinglichung. Es erzeugt sie nicht erst.

Die altruistische Variante entfernt das Preisschild. Die Verfügung bleibt.

Die libertäre Konsequenz

Eine freie Rechtsordnung – auch eine staatslose Privatrechtsgesellschaft – kann Verträge über medizinische Leistungen, Kostenübernahmen und körperliche Belastungen anerkennen. Private Gerichte und Schiedsstellen könnten Ansprüche wegen Behandlungsfehlern, Täuschung oder anderer eigenständiger Rechtsverletzungen durchsetzen, einen Anspruch auf Herausgabe des Kindes aber ebenso wenig anerkennen wie ein staatliches Gericht.

Privatisierung beantwortet nicht die Frage nach dem Recht. Ein unzulässiger Anspruch wird nicht dadurch legitim, dass ihn statt des Staates ein privater Rechtsdienstleister vollstreckt.

Ebenso wenig darf die Rechtsordnung den Herausgabeanspruch durch Vertragsstrafen, Rückforderungen oder Schadensersatz wirtschaftlich ersetzen, die allein an die verweigerte Übergabe anknüpfen. Sonst verzichtete sie auf körperlichen Zwang, bestrafte die Frau aber finanziell dafür. Ansprüche wegen eigenständiger Täuschung oder anderer Rechtsverletzungen bleiben unberührt.

Übrig bliebe die unverbindliche Absicht, nach der Geburt die Elternverantwortung zu übertragen. Damit verlöre die Leihmutterschaft jene Rechtssicherheit, auf der ihr heutiges Modell beruht. Dass ein solches Arrangement für Auftraggeber weniger attraktiv wäre, widerlegt diese Grenze nicht. Es zeigt vielmehr, wie sehr das Modell von der Sicherheit abhängt, am Ende das Kind zu erhalten.

Der Staat erzeugt das Unrecht nicht erst. Wo er den Herausgabeanspruch anerkennt, verleiht ihm sein Gewaltmonopol Vollstreckungsmacht. Ein privates Gericht beginge jedoch dieselbe Rechtsverletzung, wenn es ihn durchsetzte.

Auch ein vorab erklärter Verzicht auf Mutterschaft kann die spätere Rechtslage nicht abschließend bestimmen. Mit der Geburt existieren eine konkrete Mutter-Kind-Beziehung und ein Kind mit eigenen Rechten. Über seine Sorge und seinen Aufenthaltsort darf nicht entschieden werden, als müsse nur ein früheres Versprechen vollzogen werden.

Das bedeutet nicht, dass die gebärende Frau unter allen Umständen das alleinige Entscheidungsrecht erhält. Auch sie ist keine Eigentümerin. Genetische Elternschaft, tatsächliche Bindungen, Verantwortungsübernahme und die gesamte Lage des Kindes können rechtlich bedeutsam sein. Aber keine dieser Beziehungen begründet einen Anspruch auf das Kind nach Art einer Vertragserfüllung.

Medizinische Leistungen können geschuldet werden. Aufwendungen können ersetzt werden. Menschen können es nicht.

Die als Fortschritt gepriesene „Rechtssicherheit“ hat einen Preis: Sie unterwirft die spätere Wirklichkeit des Kindes einer früheren Vereinbarung. Je sicherer die Auftraggeber das Kind erhalten sollen, desto weniger darf die gebärende Frau ihre Entscheidung ändern. Und je verbindlicher die Zuordnung feststeht, desto weniger erscheint das Kind als eigener Rechtsträger.

Leihmutterschaft ist deshalb kein Triumph libertärer Vertragsfreiheit. Sie ist deren Grenzüberschreitung.

Das Selbsteigentum beginnt nicht erst mit der Fähigkeit zum Widerspruch. Es gilt gerade dort, wo ein Mensch abhängig ist und andere für ihn sprechen müssen. Seine Wehrlosigkeit erweitert nicht deren Rechte, sondern verschärft ihre Verantwortung.

Die Beteiligten mögen seine Entstehung geplant und bezahlt haben, sich nach ihm sehnen und liebevoll für es sorgen wollen. Das kann Verantwortung begründen, aber keinen Eigentumstitel und keinen Anspruch auf Übergabe dieses Kindes.

Eine freie Rechtsordnung erkennt Verträge an. Aber sie erkennt keine Verträge über Menschen an.

Denn ein Kind ist kein bestellbares Ergebnis, keine übertragbare Leistung und kein erfüllter Kinderwunsch. Es ist ein neuer Rechtsträger.

Es gehört niemandem.

Auch nicht denen, die es bestellt haben.