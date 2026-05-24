24. Mai 2026
Parabel: Der Verein der Gerechten
Über den Zerfall einer Gesellschaft
Es war an einem feuchten Herbstabend im leeren Schützenheim. An der Wand hing die alte Vereinsfahne. Schief. Wie schon lang. Das letzte Bier schmeckte schal. Der Regen klopfte gegen die Scheiben.
Der alte Fritz zündete seine Pfeife an. Langsam. Mit der Sorgfalt eines Mannes, der weiß, dass noch viele solcher …
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