Künstliche Intelligenz Eine menschliche Bestandsaufnahme

23. Mai 2026

Wohin führt uns die KI?

von David Andres

Vor kurzem habe ich im Rahmen meiner Freiheitsimpulse im Blog der Freiheitsfunken beschrieben, wie man den Alltag entschleunigen kann, ohne sich in verkrampfte Selbstoptimierung zu stürzen. Der einfachste Weg besteht darin, das permanente Rauschen der Nachrichten aus dem Kopf zu verbannen und den Blick wieder auf das zu richten, was …

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