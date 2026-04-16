Was uns die Hauptstromökonomik nicht lehrt Die zentrale Rolle des Kapitals beim Wunder der Arbeitsteilung

16. April 2026

Woher kommt eigentlich unser Wohlstand?

von Eduard Braun

Es gibt kaum etwas Erstaunlicheres als die Arbeitsteilung. Von dem Moment an, in dem wir morgens aus dem Bett hüpfen, bis abends, wenn wir noch ein Glas Wasser trinken, sind wir von Dingen umgeben, die andere gemacht haben. Diesen Text schreibe ich zum Beispiel auf einem PC, von dem ich …

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