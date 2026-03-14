Weltraumkapitalismus Plädoyer für Privateigentum auf dem Mars

14. März 2026

Interview mit Rainer Zitelmann

von Redaktion eigentümlich frei

Dr. Rainer Zitelmann, geboren 1957 in Frankfurt am Main, ist ein vielseitiger Historiker, Soziologe und Bestsellerautor, der mit über 30 Büchern weltweit für seine leidenschaftliche Verteidigung des Kapitalismus bekannt ist. Nach einer akademischen Laufbahn an der Freien Universität Berlin, Führungspositionen bei renommierten Verlagen wie Ullstein-Propyläen und der Zeitung „Die Welt“ …

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