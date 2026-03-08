Usedom-Konferenz 2026 Der Sonntag

08. März 2026

Mit dem Ohrwurm der Nacht hinunter an die Ostsee

von Marc Peter

Nach zwei kurzen Nächten neigte sich die Konferenz am Sonntag dem Ende zu. Der Ohrwurm der Nacht mit Schlagerklassikern wie „Ich lieb’ CO2“, „Drei Worte wie ein Gedicht“ oder „Baut, baut, baut“ begleitete mich noch am Frühstücksbuffet. Am Vorabend wurden diese Meisterwerke von Martin Moczarski live gesungen, begleitet von der …

Kostenpflichtiger Artikel

Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.

Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.

Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.

Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere. Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.



Jetzt Abonnent werden.