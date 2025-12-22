22. Dezember 2025
Wir wünschen Ihnen ...: Frohe Weihnachten!
Und alles Gute für das neue Jahr.
von Redaktion eigentümlich frei
Liebe Leserinnen und Leser,
Verlag und Redaktion von eigentümlich frei wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr! Nehmen Sie ein wenig Abstand von den Zumutungen der Politik und konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich zählt!
Wir sind am 5. Januar 2026 wieder für Sie da.
André F. Lichtschlag, Martin Moczarski und Sascha Koll für das ganze Team von eigentümlich frei
