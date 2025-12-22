Wir wünschen Ihnen ... Frohe Weihnachten!

22. Dezember 2025

Und alles Gute für das neue Jahr.

von Redaktion eigentümlich frei

Liebe Leserinnen und Leser,

Verlag und Redaktion von eigentümlich frei wünschen Ihnen und Ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr! Nehmen Sie ein wenig Abstand von den Zumutungen der Politik und konzentrieren Sie sich auf das, was wirklich zählt!

Wir sind am 5. Januar 2026 wieder für Sie da.

André F. Lichtschlag, Martin Moczarski und Sascha Koll für das ganze Team von eigentümlich frei