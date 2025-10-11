Musik „Human Action“

11. Oktober 2025

Ein neuer libertärer Ohrwurm zwischen Reggae, Rock und Jazz

von Redaktion eigentümlich frei

Mit „Human Action“ hat der deutsche Musiker und Bitcoiner Aaron Koenig eine neue libertäre Single veröffentlicht. Der Titel verweist direkt auf Ludwig von Mises’ Grundlagenwerk, textlich grüßt gleich zu Beginn Javier Milei – „Viva la libertad, carajo!“ – und musikalisch mischt der Song Reggae-Groove, Rock-Drive und jazzige Bläser. Veröffentlicht wurde …

Kostenpflichtiger Artikel

Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.

Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.

Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.

Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere. Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.



Jetzt Abonnent werden.