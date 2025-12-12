Mehr Milei wagen Plädoyer für libertären Pragmatismus

12. Dezember 2025

Versuch einer Positionierung gegen die Wolkenkuckucksheimer

von Julian Schloddarick

Die Welt wandelt sich: Neue Machtstrukturen entstehen, alte brechen. Der Westen, einst von Pionieren erbaut, verrät seine Ideale von Meritokratie und Freiheit an sozialutopische Illusionen und stagniert in einer Endlosschleife überholter kollektivistischer Ideen. Sein Niedergang wirkt unausweichlich, gefangen in rückwärtsgewandter Nostalgie und Angst vor der Zukunft. Man hat keine Antworten …

Kostenpflichtiger Artikel

Dieser Artikel steht exklusiv Abonnenten der Zeitschrift „eigentümlich frei“ zur Verfügung.

Wenn Sie Abonnent sind und bereits ein Benutzerkonto haben, klicken Sie bitte hier, um sich anzumelden.

Wenn Sie Abonnent sind, aber noch kein Benutzerkonto haben, nutzen Sie bitte das Registrierungsformular für Abonnenten.

Sie sind noch kein Abonnent? Mit einem ef-Abonnement erhalten Sie zehn Mal im Jahr eine Zeitschrift (print und/oder elektronisch), die anders ist als andere. Dazu können Sie dann diesen und viele andere exklusive Inhalte lesen und kommentieren.



Jetzt Abonnent werden.