Propaganda und Prognose Zeitenwende in den USA, dann in Deutschland

08. November 2025

Wird es einen „Charlie-Kirk-Moment“ bald auch in Europa geben?

von Martin Moczarski

So alt wie die Menschheit selbst ist vermutlich die Frage danach, was die Zukunft bringt. Dass diese Frage den Menschen, seit sie sich des Denkens bemächtigt haben, unter den Nägeln brennt, erkennt man unschwer daran, dass aus der Beantwortung dieser Frage schon in vorchristlicher Zeit ein auskömmliches, weil auch staatlich …