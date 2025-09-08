Wochenstart 08.09.2025 (TV)AfD-CDU-Koalition wird kommen.

Martin Moczarski, Jahrgang 1979, hat Kommunikations-Design studiert, organisiert den libertären Stammtisch in Grevenbroich und unterhält sein Publikum mit kritischen Kommentaren und (Gegen-)Schlager-Hits wie „Und ich bleibe dabei“ und „Drei Worte, wie ein Gedicht“. Seine wöchentliche Kolumne erscheint bei Freiheitsfunken freitags um 16 Uhr.

Unterstützen Sie ef-online, indem Sie Ihren Amazon-Einkauf durch einen Klick auf diesen Link starten, Das kostet Sie nichts zusätzlich und hilft uns beim weiteren Ausbau des Angebots.