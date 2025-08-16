Ideologiegeschichte Die Wandlungen des Liberalismus

16. August 2025

Vom offenen Markt zum großen Plan und zurück?

von Christian Lange

Zu Beginn möchte ich folgende Definition dem Beitrag voranstellen. Wir befinden uns im Westen aktuell in der Phase Liberalismus 2.0. Anfang des letzten Jahrhunderts wurde die Österreichische Schule maßgeblich von Friedrich August von Hayek geprägt. Diesen Liberalismus bezeichne ich als Version 1.0.

Friedrich August von Hayek war ein reiner Liberaler, …