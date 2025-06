Stelldichein in Liechtenstein Stimmen gegen den Sozialismus

22. Juni 2025

Bericht von der 19. Internationalen Gottfried von Haberler Konferenz

von Hans Ketzer

Es gibt viele Gruppen und Konferenzen zur Bekämpfung sozialistischen Gedankengutes. Die nach dem im Jahre 1900 in Österreich-Ungarn geborenen Ökonomen Gottfried von Haberler benannte Konferenz, die am 23. Mai 2025 zum 19. Mal in Vaduz stattfand, versammelte freiheitliche Denker von beiden Seiten des Atlantiks.

Haberler war Schüler von Ludwig von Mises, der als schärfster wissenschaftlicher Kritiker des Sozialismus gilt und zusammen mit Carl Menger und Friedrich von Hayek zu den Begründern der Österreichischen Schule der Nationalökonomie gehören. Bei Haberler, der in Wien, London und Harvard gelehrt hatte, studierte auch der amerikanische Banker David Rockefeller. Nach dessen Zeugnis stand Haberler „im Ruf, ein vehementer Verteidiger des freien Handels zu sein. In den 1930er Jahren, als Nationen rund um die Welt in den Sirenengesang vom Protektionismus einstimmten, wurden seine Ideen ignoriert, aber sie hatten eine große Wirkung, als der internationale Handel nach dem Zweiten Weltkrieg expandierte und das Weltwirtschaftswachstum dramatisch stieg.“

Und heute? Am Vorabend der Konferenz sprach Rocco Buttiglione zu den Teilnehmern. Der italienische Christdemokrat hatte 2004 europaweit für Schlagzeilen gesorgt, als er eines der ersten Opfer von Cancel Culture in Europa wurde. Der traditionelle Katholik Buttiglione, der ein persönlicher Berater von Papst Johannes Paul II. war, wurde zur Zielscheibe der Linken im Europaparlament wegen seiner konservativen Einstellung zur Homosexualität und seines konservativen Familienbilds. Die linken Medien hatten ihn deswegen unter Beschuss genommen und verhinderten damals seine Ernennung zum EU-Justizkommissar. Buttiglione machte das Versagen traditioneller Parteien für den Aufstieg von extremen Parteien in Europa verantwortlich. Er gehörte zur Nachfolgepartei der im Korruptionssumpf untergegangenen Democrazia Cristiana, der Partito Popolare Italiano (PPI, Italienische Volkspartei). Diese christdemokratische Partei Italiens bestand von 1994 bis 2002. Als die Mehrheit der PPI dafür votierte, sich dem Mitte-links-Bündnis L’Ulivo unter Romano Prodi anzuschließen, verließ Buttiglione mit dem konservativen Flügel die Partei und gründete im Juli 1995 die Partei Cristiani Democratici Uniti (CDU), deren Vorsitzender er anschließend war. Bei Stichworten wie Linksruck, Parteispaltung und CDU sollte die Partei von Friedrich Merz genau zuhören. Eigentlich.

Beim Abendessen saß ein deutscher Unternehmer bei Buttiglione mit am Tisch, der nach jahrzehntelanger CDU-Mitgliedschaft gerade ausgetreten war. Das Kuscheln der deutschen CDU mit der Mauermörderpartei sei für ihn unerträglich gewesen. Dafür sei man 1989 nicht auf die Straße gegangen.

Konferenzbeginn. Unter dem Titel „Sozialismus in neuem Gewand“ eröffnete Prinz Michael von und zu Liechtenstein in der Universität Liechtenstein die 19. Internationale Gottfried von Haberler Konferenz. Kernfrage: Wie und warum kehren sozialistische Ideen – oft in neuen Begrifflichkeiten und mit scheinbar moralischer Legitimation – zurück in Politik, Bildung und Gesellschaft?

Im Amerika des Donald Trump ist die woke Bewegung, die Diversität, Gleichheit und Inklusion (englische Abkürzung „DEI“) propagiert, offenbar auf dem Rückzug. Kulturelle Entwicklungen aus Nordamerika schwappen zwar häufig nach Europa über, aber oft eben mit einer gewissen Verzögerung („cultural lag“). Wobei im deutschen Sprachraum manche Konservative oder Liberale diesen Kulturkampf entweder gar nicht austragen wollen oder können.

Malte Fischer

Mit Malte Fischer moderierte auch ein an der Bochumer Ruhr-Universität ausgebildeter Diplomökonom, der bei Hans Besters studiert hat. Besters galt vielerorts als Deutschlands „härtester Ordnungspolitiker“. Nur konsequent, dass Fischer von der „Wirtschaftswoche“, die nach dem Abgang des EU-kritischen Roland Tichy mit einer eigenen Werbekampagne für die EU auffiel, zur Deutschland-Redaktion der „Neuen Zürcher Zeitung“ gewechselt hat. Anhand von Statistiken für die USA zerlegte Malte Fischer linke Mythen über benachteiligte Minderheiten in den USA. Dort erzielten lernwillige Asiaten in den USA mittlerweile ein höheres Durchschnittseinkommen als die „Weißen“.

Michael Esfeld und Ulrich Vosgerau

Michael Esfeld von der Universität Lausanne war zu Corona-Zeiten mit seiner regierungskritischen Auffassung einem größeren Publikum bekannt geworden. Damals hatte er vor der „Gefahr eines totalitären Systems“ gewarnt. Esfeld stellt die Begriffe klar: Eine auf freiwilligem Austausch basierende marktwirtschaftliche Ordnung verwirklicht „Diversität“ als Vielfalt von Lebensformen, Kulturen und Meinungen. Gleichheit („equity“) vor dem Recht garantiere der Rechtsstaat. Und Inklusion bedeute in Wirklichkeit, dass sich jeder Mensch in eine arbeitsteilige Wirtschaft einbringen kann. Fazit: Diversität, Gleichheit und Inklusion seien damit in einer marktwirtschaftlichen Ordnung in einem Maße verwirklicht, wie wir es ohne sie in der Geschichte noch nicht erlebt hätten. Was dagegen von Kulturmarxisten unter „Diversity, Equity and Inclusion“ gepredigt werde, sei das genaue Gegenteil. Die DEI-Ideologie sei ein abergläubischer Kult. Die „Diversity“ der Linken bedeute Ungleichheit statt Gleichheit, indem bestimmte Personen(gruppen) aufgrund ihrer soziokulturellen Herkunft, ihres Geschlechts, ihrer Ethnie, ihrer Religion oder sexuellen Orientierung bevorzugt werden. Die DEI-Ideologie führe zu Ausschluss statt Inklusion, indem bestimmte Personen aufgrund ihrer Ansichten und Einstellungen ausgeschlossen werden („cancel culture“). Esfeld sieht die DEI-Bewegung aus einem Postmarxismus gespeist. Denn der Marxismus bringe immer neue Opfergruppen hervor, in deren Namen er auftrete und seine Forderungen legitimiere. Nachdem den Marxisten die Arbeiter als traditionelle Opfergruppe abhandengekommen sind, müssten ständig neue künstliche Opfergruppen konstruiert werden. Esfeld warnt also vor einer irreführenden Sprachverwirrung, die es abzuschaffen gilt. Insbesondere das „woke Glaubensbekenntnis von Diversität, Gleichheit und Inklusion“ gehöre dazu. Das Einzige, was dazu nötig sei, sei „restoring rule of law“, also die Herrschaft des Rechts, so Esfeld. Da fühlte sich mancher Zuhörer an den früheren CSU-Chef Horst Seehofer erinnert, der Merkel eine „Herrschaft des Unrechts“ vorgehalten hatte. Allerding hatte Seehofer diese Formulierung seinerzeit dem Staatsrechtler und langjährigen CDU-Mitglied Ulrich Vosgerau „geklaut“. Der Philosoph und Kant-Anhänger Esfeld brachte seine Ausführungen immer wieder auf den Punkt mit glasklar formulierten Einzeilern. „Politiker in Parteien mit ‚christlich‘ im Namen plappern kommunistische Irrlehren nach.“ Mit Politikern generell geht Esfeld hart ins Gericht. Den Satz „Der Staat muss die Bürger schützen“ hält er für ein universelles Herrschaftsmittel der Politik. Als Philosoph der Aufklärung meint Esfeld: „Der Staat kann kein Recht schaffen.“ Und: „Vernunft muss Macht begrenzen.“ Höhepunkt seiner Ausführungen: „Die Grünen sind gesichert verfassungsfeindlich im Sinne des unbedingten Respekts der Grundrechte.“

Wanjiru Njoya und Ralf Malisch

Die gebürtige Kenianerin Wanjiru Njoya gab einen Einblick in Entwicklungen in den USA, die die Staatsfunker von ARD und ZDF in ihrer Berichterstattung gerne mal „vergessen“. Es seien bestimmte Bundesstaaten, die schon längere Zeit sich gegen woke Umtriebe wehrten. Die Politikwissenschaftlerin, die schon in Großbritannien, Kanada und den USA geforscht hat, wies die Konferenzteilnehmer darauf hin, dass zum Beispiel der US-Bundesstaat Alabama alle sogenannten DEI-Büros geschlossen habe. Der Regierung sei es nicht erlaubt, irgendwelche DEI-Aktivitäten zu fördern. Die junge Wissenschaftlerin machte klar, was sie von den Protagonisten woker Umtriebe hält. Sie bezeichnete sie als „geisteskranke Kommunisten“. Besonders verdienstvoll war ihr Hinweis auf den semantischen Unterschied zwischen „equality“ und „equity“. Das war schon Ralf Malisch vom „Smart Investor“ aufgefallen, der als Finanzjournalist unter „equity“ bis dato eigentlich immer Eigenkapital verstanden hatte.

Erec Smith und Hans-Georg Maaßen

Erec Smith, Research Fellow beim Washingtoner CATO-Institute, informierte über die im deutschen Sprachraum weitgehend unbekannte „Critical Legal Theory“, die in den USA vielerorts zur Juristenausbildung gehört und Richter mit der „richtigen Haltung“ versorgen soll. Es gibt also mehr als nur die an Universitäten gelehrte „Critical Race Theory“. Der frühere deutsche Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen, der Angela Merkel beim Lügen bloßstellte, hatte die „Critical Race Theory“ bekanntlich mal mit „rot-grüne Rassenlehre“ übersetzt. All diese sich „kritisch“ gebenden Theorien fußen natürlich auf der neomarxistischen „Kritischen Theorie“, die der Frankfurter Schule entstammt. Horkheimer, Adorno und Marcuse haben auch in Amerika tiefe Spuren hinterlassen. „Repressive Toleranz“ und „Der eindimensionale Mensch“ haben das Denken von Linken vielerorts geprägt.

Philipp Bagus und Murray Rothbard

Auf eine Veranstaltung der Freiheit, auf der die „Austrians“ den Sozialismus frontal angreifen, gehört natürlich auch Philipp Bagus, der Deutsche, der in Madrid lehrt. Der 1980 geborene Ökonom diagnostiziert einen „Totalitarismus auf Samtpfoten“. Bagus beklagt eine Staatskultur, in der Wokeismus, DEI und Cancel Culture auch seiner Beobachtung nach ihr Unwesen treiben. Diese Staatskultur ist Ergebnis eines jahrzehntelangen Kulturkampfes, den die Linken gegen die Werte und Institutionen geführt haben, die den Kapitalismus und die bürgerliche Gesellschaft stützen. Viele Unternehmen und auch Individuen sieht er von der woken Staatskultur infiziert. Liberale und Libertäre sollten jene Handlungen kritisieren, die die bürgerliche und kapitalistische Kultur unterminieren, auch wenn diese Handlungen formal mit den Eigentumsrechten gedeckt sind. Der Vergleichsstandard sind die Kultur und die Werte, die sich in einer freien Gesellschaft ergeben würden. Bagus hält es für einen Irrtum zu glauben, der Staat könne kulturell neutral bleiben. Er könne es nicht, und er wird gezielt für kulturelle Agenden eingesetzt. Daher sollten Freiheitsfreunde im allgegenwärtigen Kulturkampf Stellung beziehen und die Kultur unterstützen, die in einer freien Gesellschaft vorherrscht. Sie sollten gegen Cancel Culture, DEI, Wokeismus und akademischen Kollektivismus eintreten, auch innerhalb staatlicher Institutionen. Denn solange der Staat existiert, beeinflusst er die Kultur. Und genauso, wie Murray Rothbard argumentierte, dass Staatsunternehmen, solange sie nicht privatisiert werden können, Preise für ihre Güter und Leistungen erheben sollten, die sich so weit wie möglich an den Preisen orientieren, die sich im Markt ergeben hätten, sollten staatliche Maßnahmen unterstützt werden, die eine Kultur fördern, wie sie sich in einer freien Gesellschaft ergeben hätte – immer unter der Maßgabe, die Verletzung der Eigentumsrechte zu minimieren, und mit dem Ziel, den Staat abzuschaffen. Im deutschen Sprachraum ist der zitierte Murray Rothbard (1926–1995) weniger bekannt. Der Ökonom und politische Philosoph sagte über seine Jugend, dass sein Vater und er die einzigen „Rechten“ in einer linksliberalen bis kommunistischen Umgebung gewesen seien. Der am häufigsten zitierte Satz von Murray Rothbard lautet, und dies auch hier als Schluss: „Steuern sind Diebstahl!“

Information

Diesen Artikel finden Sie gedruckt zusammen mit vielen exklusiv nur dort publizierten Beiträgen in der am 20. Juni erscheinenden Juli-Ausgabe eigentümlich frei Nr. 254.